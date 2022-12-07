SignauxSections
Salvatore Amato

TOP267 L3 Val

Salvatore Amato
0 avis
Fiabilité
156 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2022 90%
TopFXGlobal-Live Server
1:500
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
1 687
Bénéfice trades:
1 212 (71.84%)
Perte trades:
475 (28.16%)
Meilleure transaction:
164.14 EUR
Pire transaction:
-80.52 EUR
Bénéfice brut:
5 349.65 EUR (178 993 pips)
Perte brute:
-3 359.93 EUR (151 332 pips)
Gains consécutifs maximales:
28 (20.02 EUR)
Bénéfice consécutif maximal:
215.62 EUR (14)
Ratio de Sharpe:
0.09
Activité de trading:
90.05%
Charge de dépôt maximale:
94.29%
Dernier trade:
18 il y a des heures
Trades par semaine:
9
Temps de détention moyen:
2 jours
Facteur de récupération:
6.22
Longs trades:
808 (47.90%)
Courts trades:
879 (52.10%)
Facteur de profit:
1.59
Rendement attendu:
1.18 EUR
Bénéfice moyen:
4.41 EUR
Perte moyenne:
-7.07 EUR
Pertes consécutives maximales:
8 (-320.14 EUR)
Perte consécutive maximale:
-320.14 EUR (8)
Croissance mensuelle:
1.02%
Prévision annuelle:
12.42%
Algo trading:
100%
Prélèvement par solde:
Absolu:
0.00 EUR
Maximal:
320.14 EUR (13.35%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
13.35% (320.14 EUR)
Par fonds propres:
92.42% (2 698.04 EUR)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
AUDCAD. 581
NZDCAD. 573
AUDNZD. 456
USDCAD. 57
GBPCHF. 19
GBPUSD. 1
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
AUDCAD. 654
NZDCAD. 910
AUDNZD. 561
USDCAD. 69
GBPCHF. 36
GBPUSD. 40
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
AUDCAD. 7.2K
NZDCAD. 5.5K
AUDNZD. 13K
USDCAD. 181
GBPCHF. 1.7K
GBPUSD. 46
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +164.14 EUR
Pire transaction: -81 EUR
Gains consécutifs maximales: 14
Pertes consécutives maximales: 8
Bénéfice consécutif maximal: +20.02 EUR
Perte consécutive maximale: -320.14 EUR

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "TopFXGlobal-Live Server" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

Aucun avis
2025.07.20 22:33
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.17 04:12
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.07.11 00:54
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.09 16:13
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2024.05.14 11:13
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2024.04.20 03:33
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2024.03.27 02:58
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2024.03.06 16:24
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2024.03.06 06:35
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2024.02.28 03:03
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2024.02.26 21:58
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2024.01.05 10:57
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2024.01.02 06:12
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2023.12.08 14:31
A large drawdown may occur on the account again
Signal
Prix
Croissance
Les abonnés
Fonds
Solde
Semaines
Conseillers experts
Trades
Gagner %
Activité
PF
Rendement attendu
Prélèvement
Effet de levier
TOP267 L3 Val
30 USD par mois
90%
0
0
USD
4.3K
EUR
156
100%
1 687
71%
90%
1.59
1.18
EUR
92%
1:500
