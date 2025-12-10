HMA Crossover EA

Le HMA Crossover EA est un expert advisor de suivi de tendance précis conçu pour MetaTrader 5, destiné à identifier les opportunités de trading potentielles en utilisant la Moyenne Mobile Hull (HMA) dynamique et réactive. En combinant une HMA réactive avec une HMA plus lente, l’EA analyse le marché afin de détecter les moments où la tendance pourrait changer, aidant les traders à profiter des mouvements directionnels tout en maintenant une gestion des risques rigoureuse.

Fonctionnalités clés :

Détection dynamique des croisements HMA : L’EA surveille les croisements entre une HMA rapide et une HMA lente afin d’identifier les changements de tendance potentiels et de générer des signaux de trading.

Stop Loss et Take Profit basés sur l’ATR : Chaque trade est protégé par un stop loss et un take profit adaptatifs calculés selon l’Average True Range (ATR), permettant à l’EA de s’adapter à la volatilité actuelle du marché.

Gestion intelligente des lots : Applique une taille de lot fixe définie par l’utilisateur, mais s’ajuste automatiquement lorsque le solde du compte ou la marge disponible est faible, assurant une gestion disciplinée du risque.

Directions de trading flexibles : Prend en charge uniquement les positions longues, uniquement les positions courtes ou les deux, ce qui le rend adaptable à différentes stratégies.

Performance optimisée : Ne calcule que les données nécessaires pour les deux dernières bougies clôturées, garantissant un fonctionnement efficace même sur de petites unités de temps ou avec des historiques volumineux.

Sûr et fiable : Des contrôles intégrés préviennent les surexpositions et les risques excessifs, y compris les limites du pourcentage maximal de risque et la prise en compte des positions existantes.

Le HMA Crossover EA est idéal pour les traders qui préfèrent une approche systématique et basée sur des règles pour le trading de tendance. En se concentrant sur les opportunités lorsque les croisements HMA se produisent, il offre une méthode disciplinée pour surveiller les marchés tout en conservant flexibilité et adaptabilité pour différents symboles et périodes.

Téléchargez gratuitement l’indicateur Hull Moving Average (HMA) pour MT5 ici : https://www.mql5.com/en/market/product/157971?source=Site