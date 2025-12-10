HMA Crossover

HMA Crossover EA
Le HMA Crossover EA est un expert advisor de suivi de tendance précis conçu pour MetaTrader 5, destiné à identifier les opportunités de trading potentielles en utilisant la Moyenne Mobile Hull (HMA) dynamique et réactive. En combinant une HMA réactive avec une HMA plus lente, l’EA analyse le marché afin de détecter les moments où la tendance pourrait changer, aidant les traders à profiter des mouvements directionnels tout en maintenant une gestion des risques rigoureuse.

Fonctionnalités clés :

  • Détection dynamique des croisements HMA : L’EA surveille les croisements entre une HMA rapide et une HMA lente afin d’identifier les changements de tendance potentiels et de générer des signaux de trading.

  • Stop Loss et Take Profit basés sur l’ATR : Chaque trade est protégé par un stop loss et un take profit adaptatifs calculés selon l’Average True Range (ATR), permettant à l’EA de s’adapter à la volatilité actuelle du marché.

  • Gestion intelligente des lots : Applique une taille de lot fixe définie par l’utilisateur, mais s’ajuste automatiquement lorsque le solde du compte ou la marge disponible est faible, assurant une gestion disciplinée du risque.

  • Directions de trading flexibles : Prend en charge uniquement les positions longues, uniquement les positions courtes ou les deux, ce qui le rend adaptable à différentes stratégies.

  • Performance optimisée : Ne calcule que les données nécessaires pour les deux dernières bougies clôturées, garantissant un fonctionnement efficace même sur de petites unités de temps ou avec des historiques volumineux.

  • Sûr et fiable : Des contrôles intégrés préviennent les surexpositions et les risques excessifs, y compris les limites du pourcentage maximal de risque et la prise en compte des positions existantes.

Le HMA Crossover EA est idéal pour les traders qui préfèrent une approche systématique et basée sur des règles pour le trading de tendance. En se concentrant sur les opportunités lorsque les croisements HMA se produisent, il offre une méthode disciplinée pour surveiller les marchés tout en conservant flexibilité et adaptabilité pour différents symboles et périodes.

Téléchargez gratuitement l’indicateur Hull Moving Average (HMA) pour MT5 ici : https://www.mql5.com/en/market/product/157971?source=Site


Plus de l'auteur
Anchored VWAP with STD Deviation Bands
Rowan Stephan Buys
Indicateurs
VWAP Ancré (AVWAP) avec Bandes d’Écart-Type – MT5 Élevez votre trading avec des VWAPs ancrés précis, enrichis de bandes dynamiques d’écart-type. Conçu pour les traders qui exigent rapidité, clarté et informations exploitables. Fonctionnalités clés : Multiples ancres : Ajoutez un nombre illimité de VWAPs avec des dates et heures de début personnalisées. Bandes Std Dev avancées : Jusqu’à 3 bandes par VWAP avec multiplicateurs entièrement ajustables pour une analyse précise de la volatilité. Inform
FREE
Anchored VWAP for MT5
Rowan Stephan Buys
Indicateurs
Anchored VWAP (AVWAP) pour MT5 Ajoutez facilement plusieurs lignes Anchored VWAP sur un seul graphique avec des ancres de date et d’heure précises. Conçu pour les traders souhaitant une analyse rapide, claire et flexible des niveaux de prix clés. Points forts : Ancrer plusieurs VWAP par graphique Définir une date et une heure de départ personnalisées pour chaque ligne Interface intuitive et conviviale Idéal pour le trading intraday et swing Analyser les tendances, identifier les supports/résista
FREE
Moving Average Crossover with RSI
Rowan Stephan Buys
Experts
"Révolutionnez votre trading avec précision et simplicité" Le Moving Average Crossover avec RSI EA est un outil puissant et facile à utiliser pour le trading automatisé, conçu pour éliminer les incertitudes dans vos décisions de trading. Ce Expert Advisor combine la précision des croisements de moyennes mobiles avec la confirmation de l’indicateur Relative Strength Index (RSI), garantissant que chaque trade est exécuté avec confiance et précision. Caractéristiques clés : Croisements dynamiques d
AVWAP Sniper
Rowan Stephan Buys
Experts
AVWAP Sniper Cet EA cible stratégiquement les niveaux de VWAP ancrés, combinés à la direction de la moyenne mobile et au contrôle de l’indice de flux monétaire (MFI), pour identifier des configurations de trading à haute probabilité. Conçu pour une exécution précise : cette version ouvre une seule transaction par signal d’entrée, aidant les traders à gérer leur exposition tout en profitant d’opportunités claires sur le marché. Utilise un indicateur Anchored VWAP personnalisé pouvant être téléch
AVWAP Machine Gun
Rowan Stephan Buys
Experts
AVWAP Machine Gun – Description de l’Expert Advisor AVWAP Machine Gun combine la précision de l’analyse Anchored VWAP avec des filtres de tendance basés sur les Moyennes Mobiles, confirmation MFI et gestion de la volatilité basée sur ATR, pour fournir un moteur de trading multi-entrée à haute probabilité. Cet EA est conçu pour les traders souhaitant scaler dans les mouvements forts sans manquer d’opportunités clés — en ouvrant plusieurs trades par bougie lorsque le momentum correspond à des sig
AVWAP Bands Scalper
Rowan Stephan Buys
Experts
AVWAP Bands Scalper Le AVWAP Bands Scalper offre un trading de précision pour scalpers et traders intrajournaliers. Cet Expert Advisor entièrement automatisé utilise l’Anchored VWAP combiné à des bandes de déviation standard personnalisées pour détecter des opportunités à forte probabilité. Fonctionnalités principales : Indicateur intégré : Intégration complète de l’indicateur AVWAP + StdDev Bands pour toutes les entrées, SL et TP. Téléchargez l’indicateur ici : https://www.mql5.com/en/market/
Moving Average Surfer
Rowan Stephan Buys
Experts
Moving Average Surfer – Capture précise des tendances pour MT5 Surfez sur les vagues du marché avec Moving Average Surfer, conçu pour les traders recherchant précision, efficacité et gestion automatisée du risque. Cet EA combine l’analyse directionnelle des moyennes mobiles rapides et lentes avec des filtres avancés pour identifier des opportunités de trading à haute probabilité. Fonctionnalités clés : Analyse double moyenne mobile : Utilise les signaux MA rapides et lents pour évaluer la direct
Hull Moving Average or HMA for MT5
Rowan Stephan Buys
Indicateurs
Hull Moving Average (HMA) pour MT5 – Indicateur de tendance rapide, fluide et sans délai Le Hull Moving Average (HMA) est un indicateur MT5 haute performance offrant des signaux ultra fluides et presque sans latence. Contrairement au SMA, EMA ou WMA, le HMA réagit instantanément aux changements de direction tout en filtrant le bruit — idéal pour les scalpers et traders intraday. Construit avec un moteur de moyenne mobile pondérée optimisé, il applique la véritable formule d’Alan Hull et produit
FREE
