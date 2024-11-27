Aurum AI mt5

4.79

Aurum AI – La puissance de l'intelligence artificielle pour le trading de l'or (XAU/USD)

Découvrez tout le potentiel de la technologie dans le trading ! Aurum AI est un expert-conseil révolutionnaire conçu pour offrir des performances stables et sécurisées sur le marché de l'or. Il combine la puissance de l'intelligence artificielle, une analyse précise des tendances et un contrôle strict des risques pour rendre chaque transaction aussi efficace que possible.

Promotion

Discount - 40%. 3 copies available at a price of $275


Bonus pour Aurum AI – un conseiller exclusif GoldPrime AI basé sur des systèmes fractals
(voir les tests)

Achetez Aurum AI et recevez GoldPrime AI en cadeau – un conseiller unique introuvable sur le marché !
Disponible uniquement pour les acheteurs de Aurum AI.

Comment récupérer votre bonus ? Contactez-moi simplement après votre achat, et je vous enverrai votre cadeau.


Principaux avantages de Aurum AI :

  • Analyse des tendances globales : Ouvre des positions strictement dans le sens de la tendance.
  • Méthodes sécurisées : Exclut les stratégies agressives telles que le martingale, les grilles ou les couvertures.
  • Stops fixes : Stop Loss et Take Profit clairs, sans paramètres de stop complexes.
  • Facilité d'installation : Fonctionne avec des paramètres de base, nécessitant uniquement le choix du volume de transaction ou l'activation du calcul automatique des risques.
  • Adapté aux entreprises Prop : Conforme aux critères stricts de gestion des risques.
  • Optimisé et testé : Optimisé de la meilleure manière à l'aide de l'intelligence artificielle, testé avec des données depuis 2012.

LIVE VERIFIED SIGNAL
+257% PROFIT | 88% WIN RATE | 18% DRAWDOWN

Exigences pour Aurum AI :

  • Pair de devises : XAU/USD (Or).
  • Intervalle de temps : M5.
  • Dépôt minimum : 100$ (recommandé).
  • Broker : Convient à tout broker fiable.
  • Type de compte : N'importe quel type (standard, ECN, etc.).
  • VPS : Optionnel, pour assurer un fonctionnement continu du conseiller.


Installation et tests de Aurum AI :

  1. Ouvrez le graphique XAU/USD (Or) : Assurez-vous que l'instrument correct est sélectionné.
  2. Sélectionnez l'intervalle de temps M5 : Le conseiller est optimisé pour fonctionner sur cet intervalle.
  3. Configurez la taille de lot souhaitée :
    • Définissez manuellement un volume fixe pour les transactions.
    • Ou activez le calcul automatique des risques pour une gestion plus flexible du capital.


Commencez à gagner avec Aurum AI dès aujourd'hui !

Ne manquez pas l'occasion de trader intelligemment et en toute sécurité. Achetez Aurum AI dès maintenant et recevez le conseiller exclusif GoldPrime AI en cadeau ! Votre succès est entre vos mains !


Avis 33
Michael Uccheddu
203
Michael Uccheddu 2025.12.01 15:47 
 

Je me suis payé Aurum AI , Apres 2 mois de test cet EA presente securité et precision merci Leonid !!

001bruno
29
001bruno 2025.07.09 22:38 
 

A brilliant EA, impressive on the backtest and I am confident on its future executions. Also this product comes with nice perks.

pooborde
94
pooborde 2025.06.30 15:41 
 

Good EA win rate from the backtest is high and ea designed for secure performance It combines trend analysis and strict risk control

