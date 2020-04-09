Pro Gold Scalping EA mw

PRO GOLD SCALPING EA est un système de trading entièrement automatique pour la paire XAUUSD (or), très sûr et en constante croissance.

C'est l'un des EA les plus stables du marché pour l'or actuellement ; il nécessite environ 20 à 40 transactions par mois sur la paire XAUUSD.

PRO GOLD SCALPING EA est également adapté au trading Prop_firm et au challenge FTMO.

Utilisez le Set_file v25_23 de la section « Commentaires » pour utiliser et tester l'EA.

Caractéristiques de l'EA :
- Le système est sécurisé et n'utilise aucune méthode dangereuse comme les grilles ou les martingales. Chaque ordre dispose de son propre Fixed_SL pour la protection du compte.
- Cet EA est très convivial et convient aussi bien aux traders professionnels qu'aux débutants.
- Le robot gère tout automatiquement : il suffit de l'installer sur MT4, d'appliquer le Set_file correspondant et de laisser l'ordinateur fonctionner (ou d'utiliser un VPS).
- L'EA dispose d'un filtre de temps de fonctionnement précis à la minute près.
- Aucun swap n'est impliqué dans le trading.
- Pas de trading pendant le week-end.
- Techniques de scalping.
- Méthode de gestion de la taille des positions à intérêts composés implémentée.
- Solde de compte minimum requis pour exécuter le robot : 50 $ seulement.
- Période : M5 uniquement.
- Paire de trading : XAUUSD (or) uniquement.
- Durée de fonctionnement : l'EA recherche des signaux d'entrée en début de session asiatique.
- Effet de levier du compte : tout effet de levier compris entre 1:30 et 1:2000.
- Gestion des risques : 1 à 6 % de risque par transaction (4 % dans le fichier Set_file par défaut, modifiable dans les paramètres) OU utilisation d'un lot fixe.
- L'EA dispose d'un affichage Info Spread Swap : il affiche le spread et les swaps actuels de la paire XAUUSD à laquelle il est rattaché.
- L'affichage indique également le solde du compte, les capitaux propres et les marges. - L'affichage Info Spread Swap peut être situé dans n'importe quel coin du graphique :
0 - en haut à gauche, 1 - en haut à droite, 2 - en bas à gauche, 3 - en bas à droite.

Installation :
- Le système nécessite un compte MT4 avec des spreads étroits (spread brut ou ECN).
- Ouvrez le graphique XAUUSD.
- Sélectionnez l'unité de temps M5 sur le graphique.
- Associez l'EA au graphique.
- Appliquez le fichier « Set_file » v25_23 correspondant à l'EA (obtenez le fichier Set_file dans la section « Commentaires » de cette page web). Assurez-vous que le paramètre Trading_Flag est à true.
- Le robot gère tout automatiquement ; il vous suffit de laisser MT4 s'exécuter sur votre PC (ou VPS).

IMPORTANT ! Pour des performances optimales, suivez les recommandations ci-dessous :
- HORAIRES DE TRAVAIL : Il est fortement recommandé d'utiliser MT4 avec Market_watch = GMT+2 (heure normale) et GMT+3 (heure d'été). Si le serveur de votre courtier possède un fuseau horaire GMT différent, il sera nécessaire de modifier les paramètres horaires de l'EA. Envoyez-moi simplement un message à ce sujet (pour vérifier le fuseau horaire de votre courtier). Je vous aiderai et vous fournirai le fichier Set_file correspondant si nécessaire.
- SPREAD et BROKER : Il est très important de sélectionner un compte avec des spreads serrés (spread brut ou ECN) pour de meilleures performances.
Ce produit original est proposé uniquement sur ce site web MQL5.
