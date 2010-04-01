Pro Gold Scalping EA mw

PRO GOLD SCALPING EA - полностью автоматическая торговая система для пары XAUUSD (золото) - очень безопасная с устойчивым ростом.

Это один из самых стабильных советников для золота на рынке в настоящее время - он совершает около 20-40 сделок по паре XAUUSD в месяц.
PRO GOLD SCALPING EA подходит для торговли Prop_firm и FTMO challenge.

Используйте Set_file для тестирования и торговли: скачать XAUUSD set_file

Особенности советника:
- Система безопасна и НЕ использует никаких опасных методов, таких как сетки или мартингейл. Каждый ордер имеет собственный Fixed_SL для защиты счета.
- Этот советник очень удобен в использовании и может использоваться как профессиональными трейдерами, так и новичками.
- Робот делает все автоматически - все, что вам нужно, это установить его на MT4, применить соответствующий Set_file и оставить ПК включенным (или просто использовать VPS).
- Советник имеет точный фильтр времени работы с точностью до 1 минуты.
- В торговле нет свопов.
- Нет торговли через выходные.
- Методы скальпинга.
- Реализован метод управления размером позиции с использованием сложных процентов.
- Минимальный требуемый баланс счета для запуска робота составляет всего 50 долларов.
- Таймфрейм: только M5.
- Торговая пара: только XAUUSD (золото).
- Время работы: советник ищет сигналы входа в начале азиатской сессии.
- Кредитное плечо счета: любое кредитное плечо в диапазоне от 1:30 до 1:2000.
- Управление рисками: риск 1-6% на сделку (4% в Set_file по умолчанию, можно изменить в настройках) ИЛИ использовать фиксированный лот.
- Советник имеет дисплей Info Spread Swap — он показывает текущий спред и свопы пары XAUUSD, к которой он прикреплен.
- Дисплей также показывает баланс счета, средства и маржу.
- Можно разместить Info Spread Swap Display в любом углу графика:
0 - для верхнего левого угла, 1 - верхнего правого, 2 - нижнего левого, 3 - нижнего правого.

Как установить:
- Для системы требуется счет MT4 с узкими спредами (Raw spread или ECN).
- Откройте график XAUUSD.
- Выберите таймфрейм M5 на графике.
- Прикрепите советник к графику.
- Примените соответствующий Set_file к советнику. Убедитесь, что параметр Trading_Flag = true.
- Робот делает все автоматически - все, что вам нужно, это оставить MT4 запущенным на ПК (или VPS).

ВАЖНО!!! Для лучшей производительности торговой системы следуйте рекомендациям ниже:
- РАБОЧЕЕ ВРЕМЯ: Настоятельно рекомендуется использовать MT4, где Market_watch = GMT+2 (в стандартном часовом поясе) и GMT+3 (в летнем часовом поясе). Если у сервера вашего брокера другой часовой пояс GMT - необходимо будет сместить настройки времени советника - просто отправьте мне сообщение об этом (чтобы проверить часовой пояс вашего брокера) - я помогу вам с этим и предоставлю соответствующий Set_file при необходимости.
- СПРЕД и БРОКЕР: очень важно выбрать счет с узкими спредами (Raw spread или ECN) для лучшей производительности.
Это оригинальный продукт, который предлагается только на этом сайте MQL5.
