Pro Gold Scalping EA mw

PRO GOLD SCALPING EA는 XAUUSD(금) 통화쌍을 위한 완전 자동 거래 시스템으로, 매우 안전하고 꾸준한 성장을 보입니다.

현재 시장에서 가장 안정적인 금 거래 EA 중 하나이며. M5 timeframe!

테스트와 거래에는 Set_file을 사용하세요: download XAUUSD set_file

EA 기능:
- 시스템은 안전하며 그리드 또는 마팅게일과 같은 위험한 방법을 사용하지 않습니다. 각 주문에는 계정 보호를 위한 고정 손절매(Fixed_SL)가 있습니다.
- 이 EA는 매우 사용자 친화적이며 거래 전문가와 초보자 모두 사용할 수 있습니다.
- 로봇이 모든 작업을 자동으로 처리합니다. MT4에 설치하고 해당 Set_file을 적용한 후 PC를 켜두거나 VPS를 사용하기만 하면 됩니다.
- EA는 1분 단위의 정확한 작동 시간 필터를 제공합니다.
- 거래에 스왑이 포함되지 않습니다.
- 주말 거래는 포함되지 않습니다.
- 스캘핑 기법을 사용합니다.
- 복리 이자 포지션 규모 관리 방식을 구현했습니다.
- 로봇을 실행하기 위한 최소 계좌 잔액은 $50입니다.
- 시간 단위: M5만 가능합니다.
- 거래 쌍: XAUUSD(금)만 가능합니다.
- 운영 시간: EA는 아시아 세션 시작 시 진입 신호를 기다리고 있습니다.
- 계좌 레버리지: 1:30~1:2000 범위의 모든 레버리지.
- 위험 관리: 거래당 1~6% 위험(기본 설정 파일에서 6%, 설정에서 변경 가능) 또는 고정 랏을 사용합니다.
- EA는 정보 스프레드 스왑 디스플레이를 제공합니다. XAUUSD 쌍의 현재 스프레드와 스왑이 연결된 위치를 표시합니다.
- 계좌 잔액, 자본금, 마진도 표시됩니다.
- Info Spread Swap Display는 차트의 어느 모서리에나 배치할 수 있습니다.
0 - 좌측 상단, 1 - 우측 상단, 2 - 좌측 하단, 3 - 우측 하단

설치 방법:
- 시스템에는 좁은 스프레드(원시 스프레드 또는 ECN)를 가진 MT4 계정이 필요합니다.
- XAUUSD 차트를 엽니다.
- 차트에서 M5 시간대를 선택합니다.
- 차트에 EA를 첨부합니다.
- 해당 Set_file 을 EA에 적용합니다. Trading_Flag 매개변수가 true인지 확인합니다.
- 로봇이 모든 작업을 자동으로 처리합니다. MT4를 PC(또는 VPS)에서 실행 상태로 두기만 하면 됩니다.

중요! 최상의 거래 시스템 성능을 위해 다음 권장 사항을 따르세요.
- 운영 시간: Market_watch = GMT+2(표준시) 및 GMT+3(일광 절약 시간제)인 MT4를 사용하는 것이 좋습니다. 브로커 서버의 GMT 시간대가 다를 경우, EA 시간 설정을 변경해야 합니다. 브로커 시간대를 확인하려면 해당 내용을 저에게 메시지를 보내주세요. 제가 도와드리고, 필요한 경우 관련 Set_file을 제공해 드리겠습니다.
- 스프레드 및 브로커: 최상의 성과를 위해서는 스프레드가 낮은 계좌(원시 스프레드 또는 ECN)를 선택하는 것이 매우 중요합니다.
이 제품은 MQL5 웹사이트에서만 제공되는 오리지널 상품입니다.
