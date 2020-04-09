Pro Gold Scalping EA mw

PRO GOLD SCALPING EA - XAUUSD (altın) çifti için tamamen otomatik bir işlem sistemidir - istikrarlı büyüme ile çok güvenlidir.





Bu, şu anda piyasadaki Altın için en istikrarlı EA'lardan biridir - ayda XAUUSD çiftinde yaklaşık 20-40 işlem alır.

PRO GOLD SCALPING EA, Prop_firm ticareti ve FTMO mücadelesi için de uygundur.





EA'yı kullanmak/test etmek için "Yorumlar" bölümünden Set_file v25_23'ü kullanın.





EA özellikleri:

- Sistem güvenlidir ve ızgaralar veya martingale gibi tehlikeli yöntemler KULLANMAZ. Her siparişin hesap koruması için kendi Fixed_SL'si vardır.

- Bu EA çok kullanıcı dostudur ve hem ticaret profesyonelleri hem de yeni başlayanlar tarafından kullanılabilir.

- Robot her şeyi otomatik olarak yapar - tek yapmanız gereken onu MT4'e kurmak, ilgili Set_file'ı uygulamak ve PC'yi çalışır durumda bırakmaktır (veya sadece VPS kullanın).

- EA, 1 dakikalık doğrulukla hassas çalışma süresi filtresine sahiptir.

- İşlemlerde Swap yok.

- Hafta sonu boyunca işlem yok.

- Scalping teknikleri.

- Bileşik faiz pozisyon boyutu yönetim yöntemi uygulandı.

- Robotu çalıştırmak için gereken minimum hesap bakiyesi sadece 50$.

- Zaman Çerçevesi: sadece M5.

- İşlem çifti: sadece XAUUSD (altın).

- Çalışma süresi: EA, Asya seansının başında giriş sinyalleri arıyor.

- Hesabın kaldıracı: 1:30 ila 1:2000 aralığındaki herhangi bir kaldıraç.

- Risk Yönetimi: İşlem başına %1-6 risk (varsayılan Set_file'da %4, ayarlarda değiştirilebilir) VEYA sabit lot kullanın.

- EA'nın Bilgi Spread Swap Ekranı var - eklendiği yerde XAUUSD çiftinin mevcut Spread'ini ve Swap'larını gösterir.

- Ekran ayrıca hesap Bakiyesini, Öz Sermayeyi ve Marjları gösterir. - Info Spread Swap Display'i grafiğin herhangi bir köşesinde bulmak mümkündür:

0 - sol üst köşe, 1 - sağ üst, 2 - sol alt, 3 - sağ alt.





Nasıl kurulur:

- Sistem dar spread'lere sahip MT4 hesabı gerektirir (Ham spread veya ECN).

- XAUUSD grafiğini açın.

- Grafikte M5 zaman dilimini seçin.

- EA'yı grafiğe ekleyin.

- EA'ya karşılık gelen "Set_file" v25_23'ü uygulayın (Set_file'ı bu web sayfasının "Yorumlar" bölümünden alın). Trading_Flag = true parametresinin olduğundan emin olun.

- Robot her şeyi otomatik olarak yapıyor - tek yapmanız gereken MT4'ü PC'de (veya VPS'de) çalışır durumda bırakmak.





ÖNEMLİ!!! Ticaret sisteminin en iyi performansı için aşağıdaki önerileri izleyin:

- ÇALIŞMA SAATLERİ: Market_watch = GMT+2 (Standart zaman diliminde) ve GMT+3 (Yaz saati uygulamasında) olan MT4'ü kullanmanız şiddetle tavsiye edilir. Brokerinizin sunucusu farklı bir GMT saat dilimine sahipse - EA saat ayarlarını değiştirmeniz gerekecektir - bana bununla ilgili bir mesaj göndermeniz yeterlidir (brokerinizin saat dilimini kontrol etmek için) - size bu konuda yardımcı olacağım ve gerekirse ilgili Set_file'ı sağlayacağım.

- SPREAD ve BROKER: En iyi performans için dar spread'lere (Raw spread veya ECN) sahip bir hesap seçmek çok önemlidir.

Bu, yalnızca bu MQL5 web sitesinde sunulan orijinal bir üründür.