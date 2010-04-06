ThraeX – Scalping de précision pour XAU en M1

Inspiré par la rigueur et la stratégie de l'époque romaine, ThraeX est un Expert Advisor conçu pour MetaTrader 4, optimisé pour effectuer des opérations fréquentes et rapides sur XAU/USD en graphique 1 minute. Il réagit efficacement aux mouvements rapides du marché et s’ajuste automatiquement aux conditions actuelles.

Caractéristiques principales :

⚔️ Stratégie de scalping pour XAU – Conçu pour des décisions rapides sur l’or (XAU/USD) à partir de données en temps réel.

⚙️ Exécution rapide – Réagit instantanément aux micro-mouvements du marché.

🧠 Paramètres auto-adaptatifs – S’ajuste automatiquement aux changements du marché, sans accès à des sources externes.

🔄 Optimisation continue – Ajuste son comportement grâce aux données du marché les plus récentes.

🛡️ Indépendance complète – Ne se connecte à aucune API, fichier externe ou plateforme externe.

📉 Structure de scalping légère – Parfait pour les environnements à faible latence.

Profil technique :

Symbole : XAU/USD

Période : 1 minute (M1)

Style : Scalping haute fréquence

Entrées : Gérées automatiquement

Compatibilité : Manuelle ou automatisée

📌 Cet outil est fourni tel quel, sans garantie de résultats. Il est recommandé de l’ajuster et le tester selon vos préférences et conditions de trading.



