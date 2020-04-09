Pro Gold Scalping EA mw

PRO GOLD SCALPING EA - è un sistema di trading completamente automatico per la coppia XAUUSD (oro), molto sicuro e con una crescita costante.

Questo è uno degli EA per l'oro più stabili attualmente sul mercato: richiede circa 20-40 operazioni sulla coppia XAUUSD al mese.
PRO GOLD SCALPING EA è adatto anche per il trading Prop_firm e per la sfida FTMO.

Utilizza il Set_file v25_23 dalla sezione "Commenti" per utilizzare/testare l'EA.

Caratteristiche dell'EA:
- Il sistema è sicuro e NON utilizza metodi pericolosi come griglie o martingala. Ogni ordine ha un proprio Fixed_SL per la protezione dell'account.
- Questo EA è molto intuitivo e può essere utilizzato sia dai trader professionisti che dai principianti.
- Il robot esegue tutto automaticamente: è sufficiente installarlo su MT4, applicare il Set_file corrispondente e lasciare il PC in funzione (o utilizzare semplicemente un VPS).
- L'EA ha un filtro preciso per il tempo di funzionamento con una precisione di 1 minuto. - Nessuno swap coinvolto nel trading.
- Nessun trading durante il fine settimana.
- Tecniche di scalping.
- Implementato un metodo di gestione delle dimensioni delle posizioni con interessi composti.
- Saldo minimo richiesto per l'esecuzione del robot: soli $50.
- Intervallo di tempo: solo M5.
- Coppia di trading: solo XAUUSD (oro).
- Orario di funzionamento: l'EA cerca segnali di ingresso all'inizio della sessione asiatica.
- Leva del conto: qualsiasi leva compresa tra 1:30 e 1:2000.
- Gestione del rischio: rischio 1-6% per operazione (4% nel Set_file predefinito, modificabile nelle impostazioni) OPPURE utilizzo di lotto fisso.
- L'EA dispone di un display informativo di spread e swap: mostra spread e swap correnti della coppia XAUUSD a cui è associato.
- Il display mostra anche saldo del conto, patrimonio netto e margini. - È possibile posizionare Info Spread Swap Display in qualsiasi angolo del grafico:
0 - per l'angolo in alto a sinistra, 1 - in alto a destra, 2 - in basso a sinistra, 3 - in basso a destra.

Come installare:
- Il sistema richiede un account MT4 con spread ridotti (Raw spread o ECN).
- Aprire il grafico XAUUSD.
- Selezionare l'intervallo di tempo M5 sul grafico.
- Allegare l'EA al grafico.
- Applicare il "Set_file" v25_23 corrispondente all'EA (ottenere il Set_file dalla sezione "Commenti" di questa pagina web). Assicurarsi che il parametro Trading_Flag sia impostato su true.
- Il robot esegue tutto automaticamente: è sufficiente lasciare MT4 in esecuzione sul PC (o VPS).

IMPORTANTE!!! Per prestazioni ottimali del sistema di trading, seguire le raccomandazioni seguenti:
- ORARI DI LAVORO: Si consiglia vivamente di utilizzare MT4 con Market_watch = GMT+2 (nel periodo di ora solare) e GMT+3 (nel periodo di ora legale). Se il server del tuo broker ha un fuso orario GMT diverso, sarà necessario modificare le impostazioni orarie dell'EA. Inviami un messaggio a riguardo (per verificare il fuso orario del tuo broker). Ti aiuterò e ti fornirò il relativo Set_file, se necessario.
- SPREAD e BROKER: È molto importante selezionare un conto con spread ridotti (Raw spread o ECN) per ottenere le migliori prestazioni.
Si tratta di un prodotto originale offerto solo su questo sito web MQL5.
