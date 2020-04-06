PRO GOLD SCALPING EAは、XAUUSD（金）ペアの完全自動取引システムです。非常に安全で、安定した成長を誇ります。





現在市場で最も安定した金EAの一つであり、XAUUSDペアの取引は月20～40回程度です。

PRO GOLD SCALPING EAは、Prop_firm取引やFTMOチャレンジにも適しています。









EAの特徴：

- システムは安全で、グリッドやマーチンゲールなどの危険な手法は使用していません。各注文には、アカウント保護のためのFixed_SLが設定されています。

- このEAは非常に使いやすく、トレーディングのプロと初心者の両方が使用できます。

- ロボットがすべてを自動的に実行します。必要なのは、MT4にインストールし、対応するSet_fileを適用してPCを起動しておくだけです（またはVPSを使用）。

- EAは1分単位の高精度な動作時間フィルターを備えています。

- 取引にスワップは含まれません。

- 週末の取引は行いません。

- スキャルピング手法を採用しています。

- 複利によるポジションサイズ管理手法を実装しています。

- ロボット実行に必要な最低口座残高はわずか50ドルです。

- 時間枠：M5のみ。

- 取引ペア：XAUUSD（金）のみ。

- 動作時間：EAはアジアセッション開始時にエントリーシグナルを探します。

- 口座のレバレッジ：1:30～1:2000の範囲で任意のレバレッジ。

- リスク管理：取引あたり1～6%のリスク（デフォルトのSet_fileでは4%ですが、設定で変更できます）、または固定ロットを使用します。

- EAにはInfo Spread Swap Displayが搭載されており、接続されているXAUUSDペアの現在のスプレッドとスワップを表示します。

- 画面には口座残高、エクイティ、マージンも表示されます。

- Info Spread Swap Displayはチャートの任意の場所に配置できます。

0 - 左上、1 - 右上、2 - 左下、3 - 右下。





インストール方法：

- システムは、狭スプレッド（Raw SpreadまたはECN）のMT4アカウントが必要です。

- XAUUSDチャートを開きます。

- チャート上で5分足を選択します。

- EAをチャートにアタッチします。

- 対応する Set_file をEAに適用します。パラメータTrading_Flagがtrueであることを確認してください。

- ロボットはすべてを自動的に実行します。必要なのは、PC（またはVPS）でMT4を実行したままにしておくことだけです。





重要!!! 取引システムのパフォーマンスを最大限に高めるには、以下の推奨事項に従ってください。

- 稼働時間：Market_watchがGMT+2（標準時間期間）およびGMT+3（夏時間期間）のMT4を使用することを強くお勧めします。ブローカーのサーバーのGMTタイムゾーンが異なる場合、EAのタイム設定を変更する必要があります。その場合は、私にメッセージを送信してください（ブローカーのタイムゾーンを確認するため）。そのお手伝いをし、必要に応じて関連するSet_fileをご提供いたします。

- スプレッドとブローカー：最高のパフォーマンスを得るには、スプレッドの狭い口座（RawスプレッドまたはECN）を選択することが非常に重要です。

これは、このMQL5ウェブサイトでのみ提供されるオリジナル製品です。