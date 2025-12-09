Market Structure Order Block Dashboard MT4 – Indicateur ICT / SMC tout-en-un pour MetaTrader 4

Market Structure Order Block Dashboard MT4 est un indicateur avancé pour MetaTrader 4 conçu pour les traders qui utilisent les Smart Money Concepts (SMC) et l’approche ICT : structure de marché, Order Blocks, BOS / ChoCH, Fair Value Gaps (FVG), zones de liquidité, Kill Zones et Volume Profile, réunis dans un seul dashboard visuel.

Il ne s’agit pas d’un robot de trading, mais d’un outil d’analyse technique qui aide à lire la structure du prix et à construire des plans de trading cohérents sur le Forex, les indices ou les métaux (XAUUSD, etc.).

Fonctionnalités principales

Lecture automatique de la structure de marché : détection des swings (HH, HL, LH, LL) avec force de swing paramétrable.

: détection des swings (HH, HL, LH, LL) avec force de swing paramétrable. BOS & ChoCH : détection des Break of Structure et Change of Character , marqués directement sur le graphique avec lignes et labels.

: détection des et , marqués directement sur le graphique avec lignes et labels. Order Blocks (Supply & Demand) : Identification automatique des OB haussiers et baissiers . Filtrage par volume , taille de bougie et impulsion de prix. Score de “strength” en % + nombre de retests de la zone. Option pour supprimer les OB déjà mitigés et prolonger les zones dans le futur.

: Fair Value Gaps (FVG) : Détection automatique des FVG haussiers et baissiers. Taille minimale en pips réglable. Option pour marquer / supprimer les FVG remplis à plus de 50%.

: Zones de liquidité : Repérage des Equal Highs / Equal Lows ($$$EQH / $$$EQL). Tolérance en points et nombre minimal de touches configurables. Marquage des zones déjà “swept” par le prix.

: Kill Zones (Sessions de trading) : Sessions Asian , London , New York (activables séparément). Gestion du décalage GMT Offset pour s’aligner à votre broker. Affichage d’un rectangle coloré + label de session en temps réel.

: Volume Profile intégré : Analyse du volume sur les X dernières bougies (paramétrable). Calcul et affichage de POC , VAH , VAL . Distinction entre volume acheteur / vendeur sur les zones clés.

: Dashboard MT4 stylé : Panneau compact affichant trend , dernier signal BOS/ChoCH , nombre d’Order Blocks actifs, FVG, session courante et score de confluence (%) . Couleurs lisibles sur fond sombre pour le day trading et le swing.

:

Paramètres et personnalisation

InpSwingStrength – force de détection des swings (structure HH/HL/LH/LL).

– force de détection des swings (structure HH/HL/LH/LL). InpMaxBars – nombre maximum de bougies analysées.

– nombre maximum de bougies analysées. InpShowBOS / InpShowChoCH – activer / désactiver BOS et ChoCH.

– activer / désactiver BOS et ChoCH. InpShowOB, InpMaxOB, InpDeleteMitigatedOB, InpExtendOB – gestion complète des Order Blocks.

– gestion complète des Order Blocks. InpShowFVG, InpMaxFVG, InpFVGMinPips, InpDeleteFilledFVG – réglages des Fair Value Gaps.

– réglages des Fair Value Gaps. InpShowLiquidity, InpEqualTolerance, InpMinTouchesLiq – gestion des zones de liquidité.

– gestion des zones de liquidité. InpShowKillZones, InpShowAsian / London / NewYork, InpGMTOffset – configuration des Kill Zones.

– configuration des Kill Zones. InpShowVolumeProfile, InpVPBars, InpVPLevels, InpVPWidth – paramètres du Volume Profile.

– paramètres du Volume Profile. InpDashX / InpDashY – position du dashboard sur le graphique.

Tous les éléments (couleurs, taille de police, transparence, nombre de zones affichées) ont été pensés pour être lisibles en conditions réelles, que vous fassiez du scalping, de l’intraday ou du swing trading.

Comment utiliser l’indicateur dans votre trading SMC / ICT

Choisissez votre actif (Forex majeur, indice, XAUUSD…) et votre unité de temps de travail (M5, M15, H1, H4…). Laissez Market Structure Order Block Dashboard MT4 détecter automatiquement la structure, les BOS/ChoCH, les Order Blocks, FVG et zones de liquidité. Utilisez le score de confluence et la session (Kill Zone) pour filtrer vos zones les plus intéressantes. Construisez votre plan d’entrée / sortie selon vos propres règles de gestion du risque (stop loss, taille de position, gestion multi-timeframe, etc.).

L’indicateur ne remplace pas une stratégie ni un money management, mais il vous fait gagner du temps sur la lecture de la structure et la cartographie des zones clés.

Pairs et timeframes recommandés

Paires Forex majeures : EURUSD, GBPUSD, XAUUSD, USDJPY, etc.

: EURUSD, GBPUSD, XAUUSD, USDJPY, etc. Indices : DAX, US30, NAS100, selon la liquidité de votre broker.

: DAX, US30, NAS100, selon la liquidité de votre broker. Unités de temps : M5 à H4 pour l’intraday, H4 à D1 pour le swing.

Important – Avertissement sur les risques

Aucun résultat n’est garanti. Market Structure Order Block Dashboard MT4 est un outil d’analyse technique destiné aux traders conscients des risques. Le trading sur CFD, Forex et produits dérivés comporte un risque élevé de perte. Testez toujours l’indicateur en compte démo avant toute utilisation en réel et utilisez un plan de gestion du risque adapté à votre profil.