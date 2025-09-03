RegLin Polinomico

RegLin Polinómico – Bandes de régression polynomiale avec filtres intelligents

RegLin Polinómico est un indicateur professionnel qui ajuste un polynôme (degré 1, 2 ou 3) sur une fenêtre glissante de prix et trace des bandes dynamiques à partir de l’écart-type des résidus de l’ajustement. Il intègre le RSI (avec unité de temps sélectionnable) et une option « trend-only » pour filtrer les cassures de faible qualité. Vous pouvez aussi activer/désactiver le son lors de la création des signaux visuels (flèches).

Comment ça marche

  • Ajuste un polynôme de degré configurable sur RegPeriod barres.

  • Dessine la courbe centrale (régression) et deux bandes à StdDevFactor écarts-types.

Signaux indicatifs

  • Achat : lorsque le plus bas de la bougie passe sous la bande inférieure et que le RSI confirme la survente.

  • Vente : lorsque le plus haut de la bougie passe au-dessus de la bande supérieure et que le RSI confirme le surachat.

  • Avec OnlyInTrend = true , la pente favorable (dérivée du polynôme) est requise : achats seulement si la pente est positive, ventes seulement si elle est négative.

  • Si EnableSound = true , un son se joue lors du premier tracé de flèche.

Degré du polynôme : ce qui change et quand utiliser chacun

Degré 1 (linéaire) – Suivi de tendance & robustesse

  • Comportement : droite des moindres carrés ; lecture claire de la direction.

  • Quand : tendances nettes ou UT moyennes/hautes (M15–H4).

  • Atouts : faible latence, moins de faux signaux en marché ordonné, peu de sur-apprentissage.

Degré 2 (quadratique) – Courbure & cycles

  • Comportement : introduit de la courbure, capte accélérations/décélérations.

  • Quand : phases cycliques ou canaux arqués, changements de rythme.

  • Atouts : bon équilibre sensibilité/stabilité ; détecte mieux les tournants larges que le linéaire.

Degré 3 (cubique) – Haute sensibilité & inflexions

  • Comportement : capte les points d’inflexion (changement de convexité) et les retours précoces.

  • Quand : intraday/scalping et instruments volatils.

  • Atouts : adaptabilité maximale ; conseillé d’affiner RSI/période et d’activer OnlyInTrend pour éviter la sur-signalisation.

Astuce rapide

  • Commencez par le Degré 1 pour cartographier la tendance de base.

  • Testez le Degré 2 si vous observez de la courbure.

  • Utilisez le Degré 3 sur UT basses / marchés très dynamiques avec des filtres plus stricts.

Avantages clés

  • Bandes statistiquement cohérentes : leur largeur réagit à l’erreur du modèle, pas à de simples plages fixes.

  • Filtre technique intégré : RSI et pente (optionnelle) réduisent les cassures trompeuses.

  • Vraie adaptabilité marché : changez le degré selon le régime (tendance, cycle, volatilité).

  • Expérience soignée : flèches avec alerte sonore optionnelle, confirmation à la clôture pour limiter le repainting.

Variables externes (guide rapide)

  • RegPeriod – Nombre de barres pour l’ajustement et les bandes. Plus grand = plus lisse ; plus petit = plus réactif.

  • StdDevFactorMultiplicateur d’écart-type des résidus (largeur des bandes).

  • PriceType – Source de prix : 0=Close , 1=Open , 2=High , 3=Low , 4=Average (O+C)/2 , 5=Typical (H+L+C)/3 .

  • PolyDegree – Degré du polynôme : 1 (linéaire), 2 (quadratique), 3 (cubique). Contrôle sensibilité et modélisation de la courbure.

  • RSIPeriod – Période du RSI utilisé comme filtre.

  • RSITimeframe – Unité de temps du RSI (permet la confirmation MTF).

  • RSI_Overbought / RSI_Oversold – Seuils de surachat/survente pour valider les signaux.

  • RSI_Shift – Décalage du RSI ; utilisez 1 pour confirmer à la clôture et réduire le repainting.

  • OnlyInTrend – Si true , exige une pente dans le sens du signal (dérivée > 0 pour achats, < 0 pour ventes).

  • EnableSound – Si true , joue un son lors du tracé d’une nouvelle flèche ; si false , silencieux.

Résumé

RegLin Polinómico associe rigueur statistique et flexibilité opérationnelle : il adapte la complexité du modèle au marché, filtre avec RSI/pente et fournit des signaux visuels clairs avec son optionnel. Conçu pour les traders recherchant constance, contrôle du bruit et une lecture avancée de la dynamique des prix.


Plus de l'auteur
NosTraderMus LinearRegressionBands
Victor Gauto
Indicateurs
LinearRegressionBands — Signaux intelligents avec canaux de régression + RSI Transformez la lecture du marché en une décision claire et visuelle. LinearRegressionBands trace une droite de régression linéaire sur la fenêtre de prix récente et génère des canaux dynamiques (± écarts types) pour identifier les zones d’excès. Les flèches d’entrée n’apparaissent que lors d’une véritable rupture de bande accompagnée d’une confirmation RSI en zone extrême ; en option, vous pouvez exiger que la pente de
NosTraderMusLR
Victor Gauto
Indicateurs
INDICATEUR DE RÉGRESSION LINÉAIRE ==>   L'indicateur représente la ligne de régression linéaire et les lignes de support et de résistance, obtenues en fonction de l'écart type par rapport à la Régression Linéaire. Personnalisation : les valeurs suivantes peuvent être ajustées : Rango Tendencia:   Le nombre de barres ou de périodes, dans le cadre temporel considéré, pris comme référence pour l'indicateur. AmpDesv:   L'amplitude ou le nombre de fois pour considérer l'écart type de la régression l
Nostradermus RegLin DEEP Time PRO
Victor Gauto
Experts
NosTraderMus_RegLin_PRO EA (Expert Advisor) professionnel avec régression linéaire, filtres MTF et gestion active des positions Recommandation : commencez les tests sur l’UT M5 (5 minutes). NosTraderMus_RegLin_PRO s’adresse aux traders cherchant un trading quantitatif, discipliné et reproductible. L’EA détecte des zones de valeur via un canal de régression linéaire et n’entre que lorsque le contexte s’y prête (RSI, DeMarker, momentum multi-timeframe, volume et spread), tout en gérant chaque posi
NosTraderMus LinearRegressionBands MT5
Victor Gauto
Indicateurs
NosTraderMus LinearRegressionBands MT5 — Canal de régression linéaire + RSI et flèches de signal NosTraderMus LinearRegressionBands MT5 trace une droite de régression sur une fenêtre roulante de prix et construit un canal dynamique à partir de l’ écart-type des résidus . Sur ce canal statistique, l’indicateur applique un filtre RSI (période / unité de temps au choix) et affiche des flèches d’achat/vente lorsque la condition « extrême + confirmation » est remplie. Les signaux sont évalués à la cl
