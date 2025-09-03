RegLin Polinomico
- Indicateurs
- Victor Gauto
- Version: 1.0
- Activations: 5
RegLin Polinómico est un indicateur professionnel qui ajuste un polynôme (degré 1, 2 ou 3) sur une fenêtre glissante de prix et trace des bandes dynamiques à partir de l’écart-type des résidus de l’ajustement. Il intègre le RSI (avec unité de temps sélectionnable) et une option « trend-only » pour filtrer les cassures de faible qualité. Vous pouvez aussi activer/désactiver le son lors de la création des signaux visuels (flèches).
Comment ça marche
-
Ajuste un polynôme de degré configurable sur RegPeriod barres.
-
Dessine la courbe centrale (régression) et deux bandes à StdDevFactor écarts-types.
Signaux indicatifs
-
Achat : lorsque le plus bas de la bougie passe sous la bande inférieure et que le RSI confirme la survente.
-
Vente : lorsque le plus haut de la bougie passe au-dessus de la bande supérieure et que le RSI confirme le surachat.
-
Avec OnlyInTrend = true , la pente favorable (dérivée du polynôme) est requise : achats seulement si la pente est positive, ventes seulement si elle est négative.
-
Si EnableSound = true , un son se joue lors du premier tracé de flèche.
Degré du polynôme : ce qui change et quand utiliser chacun
Degré 1 (linéaire) – Suivi de tendance & robustesse
-
Comportement : droite des moindres carrés ; lecture claire de la direction.
-
Quand : tendances nettes ou UT moyennes/hautes (M15–H4).
-
Atouts : faible latence, moins de faux signaux en marché ordonné, peu de sur-apprentissage.
Degré 2 (quadratique) – Courbure & cycles
-
Comportement : introduit de la courbure, capte accélérations/décélérations.
-
Quand : phases cycliques ou canaux arqués, changements de rythme.
-
Atouts : bon équilibre sensibilité/stabilité ; détecte mieux les tournants larges que le linéaire.
Degré 3 (cubique) – Haute sensibilité & inflexions
-
Comportement : capte les points d’inflexion (changement de convexité) et les retours précoces.
-
Quand : intraday/scalping et instruments volatils.
-
Atouts : adaptabilité maximale ; conseillé d’affiner RSI/période et d’activer OnlyInTrend pour éviter la sur-signalisation.
Astuce rapide
-
Commencez par le Degré 1 pour cartographier la tendance de base.
-
Testez le Degré 2 si vous observez de la courbure.
-
Utilisez le Degré 3 sur UT basses / marchés très dynamiques avec des filtres plus stricts.
Avantages clés
-
Bandes statistiquement cohérentes : leur largeur réagit à l’erreur du modèle, pas à de simples plages fixes.
-
Filtre technique intégré : RSI et pente (optionnelle) réduisent les cassures trompeuses.
-
Vraie adaptabilité marché : changez le degré selon le régime (tendance, cycle, volatilité).
-
Expérience soignée : flèches avec alerte sonore optionnelle, confirmation à la clôture pour limiter le repainting.
Variables externes (guide rapide)
-
RegPeriod – Nombre de barres pour l’ajustement et les bandes. Plus grand = plus lisse ; plus petit = plus réactif.
-
StdDevFactor – Multiplicateur d’écart-type des résidus (largeur des bandes).
-
PriceType – Source de prix : 0=Close , 1=Open , 2=High , 3=Low , 4=Average (O+C)/2 , 5=Typical (H+L+C)/3 .
-
PolyDegree – Degré du polynôme : 1 (linéaire), 2 (quadratique), 3 (cubique). Contrôle sensibilité et modélisation de la courbure.
-
RSIPeriod – Période du RSI utilisé comme filtre.
-
RSITimeframe – Unité de temps du RSI (permet la confirmation MTF).
-
RSI_Overbought / RSI_Oversold – Seuils de surachat/survente pour valider les signaux.
-
RSI_Shift – Décalage du RSI ; utilisez 1 pour confirmer à la clôture et réduire le repainting.
-
OnlyInTrend – Si true , exige une pente dans le sens du signal (dérivée > 0 pour achats, < 0 pour ventes).
-
EnableSound – Si true , joue un son lors du tracé d’une nouvelle flèche ; si false , silencieux.
Résumé
RegLin Polinómico associe rigueur statistique et flexibilité opérationnelle : il adapte la complexité du modèle au marché, filtre avec RSI/pente et fournit des signaux visuels clairs avec son optionnel. Conçu pour les traders recherchant constance, contrôle du bruit et une lecture avancée de la dynamique des prix.