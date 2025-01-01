DocumentationSections
Référence MQL5Bibliothèque StandardIndicateursClasses des séries de donnéesCiLowGetData 

GetData

Retourne l'élément d'une série de données par la position de départ et le nombre d'éléments.

int  GetData(
   int   start_pos,     // position de départ
   int   count,         // nombre d'éléments à récupérer
   double& buffer       // tableau destination
   ) const

Paramètres

start_pos

[in]  Position de départ de la série de données.

count

[in]  Nombre d'éléments à retourner.

buffer

[in]  Référence sur le tableau destination pour les données.

Valeur de retour

>=0 en cas de succcès, -1 en cas d'erreur.

GetData

Retourne l'élément d'une série de données par l'heure de départ et le nombre d'éléments.

int  GetData(
   datetime  start_time,     // heure de départ
   int       count,          // nombre d'éléments
   double&     buffer        // tableau destination
   ) const

Paramètres

start_time

[in]  Date/heure de départ.

count

[in]  Nombre d'éléments à retourner.

buffer

[in]  Référence au tableau destination pour les données.

Valeur de retour

>=0 en cas de succcès, -1 en cas d'erreur.

GetData

Retourne l'élément d'une série de données par l'heure de départ et de fin.

int  GetData(
   datetime  start_time,     // heure de départ
   datetime  stop_time,      // heure de fin
   double&   buffer          // tableau destination
   ) const

Paramètres

start_time

[in]  Date/heure de départ.

stop_time

[in]  Date/heure de fin.

buffer

[in]  Référence au tableau destination pour les données.

Valeur de retour

>=0 en cas de succcès, -1 en cas d'erreur.