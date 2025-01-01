CiClose
CiCloseBuffer はバーの終値履歴への簡易化されたアクセスに意図されたクラスです。
説明
CiCloseBuffer クラスはバーの終値履歴への簡易化されたアクセスを提供します。
宣言
|
class CiClose: public CPriceSeries
タイトル
|
#include <Indicators\TimeSeries.mqh>
|
継承階層
CiClose
クラスメソッド
|
クラスから継承されたメソッド CObject
Prev, Prev, Next, Next, Compare
|
クラスから継承されたメソッド CArray
Step, Step, Total, Available, Max, IsSorted, SortMode, Clear, Sort
|
クラスから継承されたメソッド CArrayObj
FreeMode, FreeMode, Type, Save, Load, CreateElement, Reserve, Resize, Shutdown, Add, AddArray, Insert, InsertArray, AssignArray, At, Update, Shift, Detach, Delete, DeleteRange, Clear, CompareArray, InsertSort, Search, SearchGreat, SearchLess, SearchGreatOrEqual, SearchLessOrEqual, SearchFirst, SearchLast
|
クラスから継承されたメソッド CSeries
Name, BuffersTotal, BufferSize, Timeframe, Symbol, Period, PeriodDescription, RefreshCurrent
|
クラスから継承されたメソッド CPriceSeries
BufferResize, MinIndex, MinValue, MaxIndex, MaxValue, GetData, Refresh