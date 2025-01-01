ドキュメントセクション
MQL5 リファレンス標準ライブラリ指標時系列クラスCiClose 

CiClose

CiCloseBuffer はバーの終値履歴への簡易化されたアクセスに意図されたクラスです。

説明

CiCloseBuffer クラスはバーの終値履歴への簡易化されたアクセスを提供します。

宣言

  class CiClose: public CPriceSeries

タイトル

  #include <Indicators\TimeSeries.mqh>

継承階層

  CObject

      CArray

          CArrayObj

              CSeries

                  CPriceSeries

                      CiClose

クラスメソッド

作成メソッド

 

Create

時系列を作成します。

データアクセスメソッド

 

GetData

データを取得します。

クラスから継承されたメソッド CObject

Prev, Prev, Next, Next, Compare

クラスから継承されたメソッド CArray

Step, Step, Total, Available, Max, IsSorted, SortMode, Clear, Sort

クラスから継承されたメソッド CArrayObj

FreeMode, FreeMode, Type, Save, Load, CreateElement, Reserve, Resize, Shutdown, Add, AddArray, Insert, InsertArray, AssignArray, At, Update, Shift, Detach, Delete, DeleteRange, Clear, CompareArray, InsertSort, Search, SearchGreat, SearchLess, SearchGreatOrEqual, SearchLessOrEqual, SearchFirst, SearchLast

クラスから継承されたメソッド CSeries

Name, BuffersTotal, BufferSize, Timeframe, Symbol, Period, PeriodDescription, RefreshCurrent

クラスから継承されたメソッド CPriceSeries

BufferResize, MinIndex, MinValue, MaxIndex, MaxValue, GetData, Refresh