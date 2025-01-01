CiClose
CiClose는 과거 막대의 종가에 접근할 수 있도록 설계된 클래스입니다.
Description
CiClose 클래스는 과거 막대의 종가에 대한 액세스를 제공합니다.
Declaration
class CiClose: public CPriceSeries
Title
#include <Indicators\TimeSeries.mqh>
상속 계층
CiClose
그룹별 클래스 메서드
클래스 CObject에서 상속된 메서드
Prev, Prev, Next, Next, Compare
클래스 CArray에서 상속된 메서드
Step, Step, Total, Available, Max, IsSorted, SortMode, Clear, Sort
CArrayObj 클래스에서 상속된 메서드
FreeMode, FreeMode, Type, Save, Load, CreateElement, Reserve, Resize, Shutdown, Add, AddArray, Insert, InsertArray, AssignArray, At, Update, Shift, Detach, Delete, DeleteRange, Clear, CompareArray, InsertSort, Search, SearchGreat, SearchLess, SearchGreatOrEqual, SearchLessOrEqual, SearchFirst, SearchLast
클래스 CSeries에서 상속된 메서드
Name, BuffersTotal, BufferSize, Timeframe, Symbol, Period, PeriodDescription, RefreshCurrent
CPriceSeries 클래스에서 상속된 메서드
BufferResize, MinIndex, MinValue, MaxIndex, MaxValue, GetData, Refresh