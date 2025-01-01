문서화섹션
CiClose

CiClose는 과거 막대의 종가에 접근할 수 있도록 설계된 클래스입니다.

Description

CiClose 클래스는 과거 막대의 종가에 대한 액세스를 제공합니다.

Declaration

   class CiClose: public CPriceSeries

Title

   #include <Indicators\TimeSeries.mqh>

상속 계층

  CObject

      CArray

          CArrayObj

              CSeries

                  CPriceSeries

                      CiClose

그룹별 클래스 메서드

Create

 

Create

계열 생성

데이터 액세스

 

GetData

계열 데이터 가져오기

클래스 CObject에서 상속된 메서드

Prev, Prev, Next, Next, Compare

클래스 CArray에서 상속된 메서드

Step, Step, Total, Available, Max, IsSorted, SortMode, Clear, Sort

CArrayObj 클래스에서 상속된 메서드

FreeMode, FreeMode, Type, Save, Load, CreateElement, Reserve, Resize, Shutdown, Add, AddArray, Insert, InsertArray, AssignArray, At, Update, Shift, Detach, Delete, DeleteRange, Clear, CompareArray, InsertSort, Search, SearchGreat, SearchLess, SearchGreatOrEqual, SearchLessOrEqual, SearchFirst, SearchLast

클래스 CSeries에서 상속된 메서드

Name, BuffersTotal, BufferSize, Timeframe, Symbol, Period, PeriodDescription, RefreshCurrent

CPriceSeries 클래스에서 상속된 메서드

BufferResize, MinIndex, MinValue, MaxIndex, MaxValue, GetData, Refresh