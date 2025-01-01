Klasse CiClose
CiClose ist eine Klasse für den Zugriff auf die Reihen von Balkenschlusspreisen.
Beschreibung
Klasse CiClose bietet den Zugriff auf die Reihen von Balkenschlusspreisen.
Deklaration
|
class CiClose: public CPriceSeries
Kopf
|
#include <Indicators\TimeSeries.mqh>
|
Vererbungshierarchie
CiClose
Gruppen der Klassenmethode
|
Methoden geerbt von der Klasse CObject
Prev, Prev, Next, Next, Compare
|
Methoden geerbt von der Klasse CArray
Step, Step, Total, Available, Max, IsSorted, SortMode, Clear, Sort
|
Methoden geerbt von der Klasse CArrayObj
FreeMode, FreeMode, Type, Save, Load, CreateElement, Reserve, Resize, Shutdown, Add, AddArray, Insert, InsertArray, AssignArray, At, Update, Shift, Detach, Delete, DeleteRange, Clear, CompareArray, InsertSort, Search, SearchGreat, SearchLess, SearchGreatOrEqual, SearchLessOrEqual, SearchFirst, SearchLast
|
Methoden geerbt von der Klasse CSeries
Name, BuffersTotal, BufferSize, Timeframe, Symbol, Period, PeriodDescription, RefreshCurrent
|
Methoden geerbt von der Klasse CPriceSeries
BufferResize, MinIndex, MinValue, MaxIndex, MaxValue, GetData, Refresh