GetData

Retourne l'élément d'une série de données par la position de départ et le nombre d'éléments.

int GetData(

int start_pos,

int count,

double& buffer

) const

Paramètres

start_pos

[in] Position de départ de la série de données.

count

[in] Nombre d'éléments à retourner.

buffer

[in] Référence sur le tableau destination pour les données.

Valeur de retour

>=0 en cas de succcès, -1 en cas d'erreur.

GetData

Retourne l'élément d'une série de données par l'heure de départ et le nombre d'éléments.

int GetData(

datetime start_time,

int count,

double& buffer

) const

Paramètres

start_time

[in] Date/heure de départ.

count

[in] Nombre d'éléments à retourner.

buffer

[in] Référence au tableau destination pour les données.

Valeur de retour

>=0 en cas de succcès, -1 en cas d'erreur.

GetData

Retourne l'élément d'une série de données par l'heure de départ et de fin.

int GetData(

datetime start_time,

datetime stop_time,

double& buffer

) const

Paramètres

start_time

[in] Date/heure de départ.

stop_time

[in] Date/heure de fin.

buffer

[in] Référence au tableau destination pour les données.

Valeur de retour

>=0 en cas de succcès, -1 en cas d'erreur.