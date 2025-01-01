- Create
- GetData
GetData
Retourne l'élément d'une série de données par la position de départ et le nombre d'éléments.
|
int GetData(
Paramètres
start_pos
[in] Position de départ de la série de données.
count
[in] Nombre d'éléments à retourner.
buffer
[in] Référence sur le tableau destination pour les données.
Valeur de retour
>=0 en cas de succcès, -1 en cas d'erreur.
GetData
Retourne l'élément d'une série de données par l'heure de départ et le nombre d'éléments.
|
int GetData(
Paramètres
start_time
[in] Date/heure de départ.
count
[in] Nombre d'éléments à retourner.
buffer
[in] Référence au tableau destination pour les données.
Valeur de retour
>=0 en cas de succcès, -1 en cas d'erreur.
GetData
Retourne l'élément d'une série de données par l'heure de départ et de fin.
|
int GetData(
Paramètres
start_time
[in] Date/heure de départ.
stop_time
[in] Date/heure de fin.
buffer
[in] Référence au tableau destination pour les données.
Valeur de retour
>=0 en cas de succcès, -1 en cas d'erreur.