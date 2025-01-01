DocumentationSections
Cet ensemble de chapitres contient les détails techniques des classes des séries de données de la Bibliothèque Standard MQL5 et les descriptions de ses composants principaux.

Classe

Description

CiSpread

Fournit un accès aux données historiques des spreads

CiTime

Fournit un accès aux données historiques des heures d'ouverture des barres de l'historique

CiTickVolume

Fournit un accès aux données historiques des volumes des ticks des barres de l'historique

CiRealVolume

Fournit un accès aux données historiques des volumes réels des barres de l'historique

CiOpen

Fournit un accès aux données historiques des prix d'ouverture (open) des barres de l'historique

CiHigh

Fournit un accès aux données historiques des prix plus hauts (high) des barres de l'historique

CiLow

Fournit un accès aux données historiques des prix plus bas (low) des barres de l'historique

CiClose

Fournit un accès aux données historiques des prix de clôture (close) des barres de l'historique