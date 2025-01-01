Classes des séries de données
Cet ensemble de chapitres contient les détails techniques des classes des séries de données de la Bibliothèque Standard MQL5 et les descriptions de ses composants principaux.
|
Classe
|
Description
|
Fournit un accès aux données historiques des spreads
|
Fournit un accès aux données historiques des heures d'ouverture des barres de l'historique
|
Fournit un accès aux données historiques des volumes des ticks des barres de l'historique
|
Fournit un accès aux données historiques des volumes réels des barres de l'historique
|
Fournit un accès aux données historiques des prix d'ouverture (open) des barres de l'historique
|
Fournit un accès aux données historiques des prix plus hauts (high) des barres de l'historique
|
Fournit un accès aux données historiques des prix plus bas (low) des barres de l'historique
|
Fournit un accès aux données historiques des prix de clôture (close) des barres de l'historique