- Propriétés du Terminal Client
- Propriétés des Programmes MQL5
- Propriétés du Symbole
- Propriétés du Compte
- Statistiques de Test
Propriétés du Terminal Client
Les informations du terminal client peuvent être obtenues avec 2 fonctions : TerminalInfoInteger() et TerminalInfoString(). Pour les paramètres, ces fonctions acceptent des valeurs de ENUM_TERMINAL_INFO_INTEGER et ENUM_TERMINAL_INFO_STRING respectivement.
|
Identifiant
|
Description
|
Type
|
TERMINAL_BUILD
|
Le numéro de build du terminal client
|
int
|
TERMINAL_COMMUNITY_ACCOUNT
|
Le flag indique la présence des données d'autorisation de la MQL5.community dans le terminal
|
bool
|
TERMINAL_COMMUNITY_CONNECTION
|
Connexion à la MQL5.community
|
bool
|
TERMINAL_CONNECTED
|
Connexion au serveur de trades
|
bool
|
TERMINAL_DLLS_ALLOWED
|
Permission d'utiliser des DLL
|
bool
|
TERMINAL_TRADE_ALLOWED
|
bool
|
TERMINAL_EMAIL_ENABLED
|
Permission d'envoyer des e-mails en utilisant le serveur SMTP et le login spécifiés dans les paramètres du terminal
|
bool
|
TERMINAL_FTP_ENABLED
|
Permission d'envoyer des rapports en utilisant le serveur FTP et le login spécifiés dans les paramètres du terminal
|
bool
|
TERMINAL_NOTIFICATIONS_ENABLED
|
Permission d'envoyer des notifications vers un smartphone
|
bool
|
TERMINAL_MAXBARS
|
Le nombre maximum de barres sur le graphique
|
int
|
TERMINAL_MQID
|
Le flag indique la présence de l'identifiant MetaQuotes pour les notifications Push
|
bool
|
TERMINAL_CODEPAGE
|
Numéro de la page de code de la langue installée sur le terminal client
|
int
|
TERMINAL_CPU_CORES
|
Le nombre de coeurs CPU dans le système
|
int
|
TERMINAL_DISK_SPACE
|
Espace disque libre pour le répertoire MQL5\Files du terminal (agent), en Mo
|
int
|
TERMINAL_MEMORY_PHYSICAL
|
Mémoire physique du système, en Mo
|
int
|
TERMINAL_MEMORY_TOTAL
|
Mémoire disponible pour le processus du terminal (agent), en Mo
|
int
|
TERMINAL_MEMORY_AVAILABLE
|
Mémoire libre du processus du terminal (agent), en Mo
|
int
|
TERMINAL_MEMORY_USED
|
Mémoire utilisée par le terminal (agent), en Mo
|
int
|
TERMINAL_X64
|
Indication du terminal en 64 bits
|
bool
|
TERMINAL_OPENCL_SUPPORT
|
La version d'OpenCL supportée dans le format 0x00010002 = 1.2. "0" signifie qu'OpenCL n'est pas supporté
|
int
|
TERMINAL_SCREEN_DPI
|
La résolution d'affichage de l'écran est mesurée en nombre de Points Par Pource (PPP ou Dots Per Inch (DPI) en anglais).
Avec cette valeur, vous pouvez déterminer la taille des objets graphiques afin qu'ils apparaissent de la même façon sur des écrans ayant des résolutions différentes.
|
int
|
TERMINAL_SCREEN_LEFT
|
La coordonnée gauche de l'écran virtuel. Un écran virtuel est un rectangle couvrant tous les écrans. Si le système a 2 écrans ordonnés de droite à gauche, alors la coordonnée gauche de l'écran virtuel peut être sur la bordure des 2 écrans.
|
int
|
TERMINAL_SCREEN_TOP
|
La coordonnée supérieure de l'écran virtuel
|
int
|
TERMINAL_SCREEN_WIDTH
|
Largeur du terminal
|
int
|
TERMINAL_SCREEN_HEIGHT
|
Hauteur du terminal
|
int
|
TERMINAL_LEFT
|
La coordonnée gauche du terminal relativement à l'écran virtuel
|
int
|
TERMINAL_TOP
|
La coordonnée supérieure du terminal relativement à l'écran virtuel
|
int
|
TERMINAL_RIGHT
|
La coordonnée droite du terminal relativement à l'écran virtuel
|
int
|
TERMINAL_BOTTOM
|
La coordonnée inférieure du terminal relativement à l'écran virtuel
|
int
|
TERMINAL_PING_LAST
|
La dernière valeur connue du ping à un serveur de trades en microsecondes. 1 seconde comporte 1 million de microsecondes
|
int
|
TERMINAL_VPS
|
Indication que le terminal est lancé sur un serveur d'Hébergement Virtuel MetaTrader (MetaTrader VPS)
|
bool
|
Identificateur de la touche
|
Description
|
|
TERMINAL_KEYSTATE_LEFT
|
Etat de la touche "Flèche gauche"
|
int
|
TERMINAL_KEYSTATE_UP
|
Etat de la touche "Flèche vers le haut"
|
int
|
TERMINAL_KEYSTATE_RIGHT
|
Etat de la touche "Flèche droite"
|
int
|
TERMINAL_KEYSTATE_DOWN
|
Etat de la touche "Flèche vers le bas"
|
int
|
TERMINAL_KEYSTATE_SHIFT
|
Etat de la touche "Shift"
|
int
|
TERMINAL_KEYSTATE_CONTROL
|
Etat de la touche "Ctrl"
|
int
|
TERMINAL_KEYSTATE_MENU
|
Etat de la touche "Windows"
|
int
|
TERMINAL_KEYSTATE_CAPSLOCK
|
Etat de la touche "Verrouillage majuscules"
|
int
|
TERMINAL_KEYSTATE_NUMLOCK
|
Etat de la touche "Verrouillage numérique"
|
int
|
TERMINAL_KEYSTATE_SCRLOCK
|
Etat de la touche "Arrêt du défilement"
|
int
|
TERMINAL_KEYSTATE_ENTER
|
Etat de la touche "Entrée"
|
int
|
TERMINAL_KEYSTATE_INSERT
|
Etat de la touche "Ins"
|
int
|
TERMINAL_KEYSTATE_DELETE
|
Etat de la touche "Suppr"
|
int
|
TERMINAL_KEYSTATE_HOME
|
Etat de la touche "Début"
|
int
|
TERMINAL_KEYSTATE_END
|
Etat de la touche "Fin"
|
int
|
TERMINAL_KEYSTATE_TAB
|
Etat de la touche "Tab"
|
int
|
TERMINAL_KEYSTATE_PAGEUP
|
Etat de la touche "Page précédente"
|
int
|
TERMINAL_KEYSTATE_PAGEDOWN
|
Etat de la touche "Page suivante"
|
int
|
TERMINAL_KEYSTATE_ESCAPE
|
Etat de la touche "Echap"
|
int
L'appel à TerminalInfoInteger(TERMINAL_KEYSTATE_XXX) retourne le même code d'état d'une touche que la fonction GetKeyState() dans MSDN.
Exemple de calcul du facteur de mise à l'échelle :
|
//--- Création d'un bouton de 1.5 pouces de largeur sur un écran
Dans l'exemple ci-dessus, la ressource graphique apparaît de façon identique sur des écrans ayant des résolutions différentes. La taille des éléments de contrôle (boutons, boîtes de dialogue, etc.) correspond aux paramètres de personnalisation.
|
Identifiant
|
Description
|
Type
|
TERMINAL_COMMUNITY_BALANCE
|
Solde sur la MQL5.community
|
double
|
TERMINAL_RETRANSMISSION
|
Pourcentage de paquets réseau retransmis dans le protocole TCP/IP pour toutes les applications et services en cours d'exécution sur un ordinateur donné. La perte de paquets se produit même sur des réseaux ultra-rapides et correctement configurés. Dans ce cas, il n'y a pas de confirmation de la livraison d'un paquet entre le destinataire et l'expéditeur, les paquets perdus sont donc renvoyés.
Ce n'est pas une indication de la qualité de la connexion entre un terminal particulier et un serveur de trades, puisque le pourcentage est calculé pour l'activité réseau en entier, incluant les activités système et en arrière plan.
La valeur de TERMINAL_RETRANSMISSION est demandé au système d'exploitation toutes les minutes. Le terminal lui-même ne calcule pas cette valeur.
|
double
Les opérations sur les fichiers ne peuvent être effectuées que dans 2 répertoires ; les chemins correspondants peuvent être obtenus en demandant les propriétés TERMINAL_DATA_PATH et TERMINAL_COMMONDATA_PATH.
|
Identifiant
|
Description
|
Type
|
TERMINAL_LANGUAGE
|
Langue du terminal
|
string
|
TERMINAL_COMPANY
|
Nom de la société
|
string
|
TERMINAL_NAME
|
Nom du terminal
|
string
|
TERMINAL_PATH
|
Répertoire à partir duquel le terminal est exécuté
|
string
|
TERMINAL_DATA_PATH
|
Répertoire dans lequel les données du terminal sont stockées
|
string
|
TERMINAL_COMMONDATA_PATH
|
Chemin commun de tous les terminaux installés sur un ordinateur
|
string
|
TERMINAL_CPU_NAME
|
Nom du CPU
|
string
|
TERMINAL_CPU_ARCHITECTURE
|
Architecture CPU
|
string
|
TERMINAL_OS_VERSION
|
Nom du système d'exploitation de l'utilisateur
|
string
|
TERMINAL_COLORTHEME_NAME
|
Terminal color scheme; valeurs possibles : Clair et Sombre.
|
string
Pour une meilleure compréhension des chemins, stockés dans les propriétés des paramètres TERMINAL_PATH, TERMINAL_DATA_PATH et TERMINAL_COMMONDATA_PATH, il est recommandé d'exécuter le script, qui retournera ces valeurs pour la copie actuelle du terminal client installée sur votre ordinateur
Exemple : Script returnant les chemins du terminal client
|
//+----------------------------------------------------------------------------------------------------+
Le résultat de l'exécution du script apparaît dans le Journal des Experts sous la forme suivante :
Retourne les Informations sur les Couleurs du Terminal #
Le terminal prend en charge deux schémas de couleurs : Clair (par défaut) et Sombre. Lors du développement d'applications personnalisées avec des interfaces utilisateur graphiques, les programmeurs doivent tenir compte du schéma de couleurs du terminal actuel. Les composants visuels utilisés dans l'application doivent pouvoir s'adapter dynamiquement pour améliorer l'expérience utilisateur et maintenir la cohérence visuelle.
Pour pouvoir le faire, le langage offre des fonctions pour détecter le schéma de couleurs du terminal :
- La valeur TERMINAL_COLORTHEME_NAME de l'éumération ENUM_TERMINAL_INFO_STRING vous permet de récupérer le nom du schéma de couleurs actuel en utilisant la fonctio TerminalInfoString. Valeurs possibles : Clair (Light) et Sombre (Dark).
- Utilisez les valeurs THEME_COLOR_* de l'énumération ENUM_TERMINAL_INFO_INTEGER pour récupérer les couleurs des éléments spécifiques de la UI grâce à la fonction TerminalInfoInteger.
|
Identifiant
|
Description
|
Type de propriété
|
THEME_COLOR_WINDOW
|
Couleur d'arrière plan de la fenêtre
|
color
|
THEME_COLOR_WINDOWTEXT
|
Texte dans la fenêtre
|
color
|
THEME_COLOR_BTNTEXT
|
Texte du bouton
|
color
|
THEME_COLOR_GRAYTEXT
|
Texte inactif (désactivé)
|
color
|
THEME_COLOR_INFOTEXT
|
Texte d'infobulle
|
color
|
THEME_COLOR_INFOBK
|
Arrière plan de l'infobulle
|
color
|
THEME_COLOR_3DFACE
|
Face avant des éléments 3D
|
color
|
THEME_COLOR_3DLIGHT
|
Côté éclairé des éléments 3D
|
color
|
THEME_COLOR_3DSHADOW
|
Côté dans l'ombre des éléments 3D
|
color
|
THEME_COLOR_3DDKSHADOW
|
Ombre foncée des éléments 3D
|
color
|
THEME_COLOR_3DHILIGHT
|
Surbrillance des éléments 3D
|
color
|
THEME_COLOR_HIGHLIGHT
|
Arrère plan des éléments sélectionnés
|
color
|
THEME_COLOR_HIGHLIGHTTEXT
|
Texte des éléments sélectionnés
|
color
|
THEME_COLOR_BTNFACE
|
Face avant du bouton
|
color
|
THEME_COLOR_BTNHILIGHT
|
Surbrillance du bouton
|
color
|
THEME_COLOR_BTNSHADOW
|
Ombre du bouton
|
color
|
THEME_COLOR_MENU
|
Arrière plan du menu
|
color
|
THEME_COLOR_MENUBAR
|
Arrière plan de la barre de menu
|
color
|
THEME_COLOR_MENUTEXT
|
Texte du menu
|
color
|
THEME_COLOR_MENUHILIGHT
|
Surbrillance de l'élément sélectionné du menu
|
color
|
THEME_COLOR_ACTIVECAPTION
|
Titre de la fenêtre active
|
color
|
THEME_COLOR_INACTIVECAPTION
|
Titre d'une fenêre inactive
|
color
|
THEME_COLOR_GRADIENTINACTIVECAPTION
|
Dégradé du titre d'une fenêtre inactive
|
color
|
THEME_COLOR_CAPTIONTEXT
|
Texte du titre de la fenêtre
|
color
|
THEME_COLOR_INACTIVECAPTIONTEXT
|
Texte du titre d'une fenêtre inactive
|
color
|
THEME_COLOR_HOTTEXT
|
Hyperliens ou éléments actifs
|
color
|
THEME_COLOR_NONE
|
Couleur non sélectionnée
|
color
|
THEME_COLOR_SEPARATOR
|
Séparateur
|
color
|
THEME_COLOR_SCROLLBACK
|
Barre de défilement
|
color
|
THEME_COLOR_LINE1
|
Couleur d'arrière plan des lignes impaires dans le Journal
|
color
|
THEME_COLOR_LINE2
|
Couleur d'arrière plan des lignes paires dans le Journal
|
color
|
THEME_COLOR_GRID
|
Couleur de la grille dans le Journal
|
color
|
THEME_COLOR_SUMMARY
|
Couleur d'arrière plan des lignes du résumé dans le Journal
|
color
|
THEME_COLOR_ERROR
|
Couleur du texte des messages d'erreur
|
color
|
THEME_COLOR_INVALID
|
Couleur de texte pour une valeur invalide
|
color
|
THEME_COLOR_NEGATIVE
|
Couleur de valeur négative
|
color
|
THEME_COLOR_POSITIVE
|
Couleur de valeur positive
|
color
|
THEME_COLOR_LINK
|
Couleur pour les liens
|
color
|
THEME_COLOR_LINKHOVER
|
Couleur lors du passage du curseur au-dessus d'un lien
|
color
|
THEME_COLOR_LINKTESTER
|
Couleur de lien depuis les résultats précédents mis en cache lors des précédentes exécutions de tests/optimisations
|
color
|
THEME_COLOR_TEXTUP
|
Etat "bouton relâché"
|
color
|
THEME_COLOR_TEXTDOWN
|
Etat "bouton appuyé"
|
color
|
THEME_COLOR_BACKUP
|
Couleur des boutons "ACHETER" et "VENDRE" dans le panneau de "Trading En Un Clic" lorsque la cotation augmente
|
color
|
THEME_COLOR_BACKDOWN
|
Couleur des boutons "ACHETER" et "VENDRE" dans le panneau de "Trading En Un Clic" lorsque la cotation diminue
|
color
|
THEME_COLOR_CLOSE
|
Couleur du bouton de l'opération "Clôturer"
|
color
|
THEME_COLOR_BUY
|
Couleur du bouton de l'opération "ACHETER"
|
color
|
THEME_COLOR_SELL
|
Couleur du bouton de l'opération "VENDRE"
|
color
|
THEME_COLOR_DEPOSIT
|
Couleur du bouton "Dépôt"
|
color
|
THEME_COLOR_WITHDRAWAL
|
Couleur du bouton de l'opération "Retrait"
|
color
|
THEME_COLOR_BID
|
Couleur de la ligne de l'Offre
|
color
|
THEME_COLOR_ASK
|
Couleur de la ligne de la Demande
|
color
|
THEME_COLOR_STOPS
|
Couleur de la ligne de Stop
|
color
|
THEME_COLOR_STOPS_RED
|
Surbrillance de la valeur du StopLoss lorsque le profit est négatif (onglet Trade)
|
color
|
THEME_COLOR_STOPS_GREEN
|
Surbrillance de la valeur du StopLoss lorsque le profit est positif (onglet Trade)
|
color
|
THEME_COLOR_CONFIRM
|
Couleur du bouton "Accepter" dans la fenêtre d'envoi de l'ordre
|
color
|
THEME_COLOR_REQUOTE
|
Couleur du bouton "Requote" dans la fenêtre d'envoi de l'ordre
|
color
|
THEME_COLOR_REJECT
|
Couleur du bouton "Rejeter" dans la fenêtre d'envoi de l'ordre
|
color
|
THEME_COLOR_NOTIFICATION
|
Couleur de la notification de changement depuis le serveur dans la fenêtre d'envoi de l'ordre
|
color
|
THEME_COLOR_RATING
|
Couleur de la barre de notations dans le système d'apprentissage
|
color
|
THEME_COLOR_BOOK_BUY
|
Couleur d'arrière plan des niveaux d'achat dans le Depth of Market
|
color
|
THEME_COLOR_BOOK_SELL
|
Couleur d'arrière plan des niveaux de vente dans le Depth of Market<segment 0194 ¶>
|
color
|
THEME_COLOR_BOOK_LAST
|
Couleur de la dernière transaction dans le Depth of Market
|
color
|
THEME_COLOR_BOOK_STOP
|
Couleur du niveau du StopLoss dans le Depth of Market
|
color
|
THEME_COLOR_BOOK_SPREAD
|
Couleur d'arrière plan des niveaux dans le spread dans le Depth of Market
|
color
|
THEME_COLOR_TICKS_BID
|
Couleur de la ligne de l'Offre du graphique des ticks dans la fenêtre d'envoi d'un ordre
|
color
|
THEME_COLOR_TICKS_ASK
|
Couleur de la ligne de la Demande du graphique des ticks dans la fenêtre d'envoi d'un ordre
|
color
|
THEME_COLOR_TICKS_LAST
|
Couleur de la ligne du prix Last du graphique des ticks dans la fenêtre d'envoi d'un ordreLast line color on the tick chart in the order submission window
|
color
|
THEME_COLOR_TICKS_CROSS
|
Couleur de la croix du curseur du graphique des ticks dans la fenêtre d'envoi d'un ordre
|
color
|
THEME_COLOR_TICKS_SL
|
Couleur de la ligne du StopLoss du graphique des ticks dans la fenêtre d'envoi d'un ordre
|
color
|
THEME_COLOR_TICKS_TP
|
Couleur de la ligne du TakeProfit du graphique des ticks dans la fenêtre d'envoi d'un ordre
|
color
|
THEME_COLOR_TESTER_START
|
Couleur du bouton "Démarrer" dans les tests/optimisations
|
color
|
THEME_COLOR_TESTER_STOP
|
Couleur du bouton "Stopper" dans les tests/optimisations
|
color
|
THEME_COLOR_TESTER_START_FRAME
|
Couleur de la bordure du bouton "Démarrer" dans les tests/optimisations
|
color
|
THEME_COLOR_TESTER_STOP_FRAME
|
Couleur de la bordure du bouton "Stopper" dans les tests/optimisations
|
color
|
THEME_COLOR_TESTER_PROGRESS
|
Couleur de la barre de progression dans les tests/optimisations
|
color
|
THEME_COLOR_TESTER_BALANCE
|
Couleur de la ligne du solde dans le Testeur de Stratégie
|
color
|
THEME_COLOR_TESTER_EQUITY
|
Couleur de la ligne des fonds dans le Testeur de Stratégie
|
color
|
THEME_COLOR_TESTER_MARGIN
|
Couleur du graphique de chargement du dépôt dans le Testeur de Stratégie
|
color
|
THEME_COLOR_PROFILER_CALL
|
Couleur de la ligne de code avec un appel pendant le Profilage
|
color
|
THEME_COLOR_PROFILER_CALLSEL
|
Couleur de ligne de code sélectionnée avec un appel pendant le Profilage
|
color
|
THEME_COLOR_PROFILER_LINE
|
Couleur de ligne dans le Journal du Profiler
|
color
|
THEME_COLOR_PROFILER_LINESEL
|
Couleur de la ligne sélectionnée dans le Journal du Profiler
|
color