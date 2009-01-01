Propriétés du Terminal Client

Les informations du terminal client peuvent être obtenues avec 2 fonctions : TerminalInfoInteger() et TerminalInfoString(). Pour les paramètres, ces fonctions acceptent des valeurs de ENUM_TERMINAL_INFO_INTEGER et ENUM_TERMINAL_INFO_STRING respectivement.

ENUM_TERMINAL_INFO_INTEGER

Identifiant Description Type TERMINAL_BUILD Le numéro de build du terminal client int TERMINAL_COMMUNITY_ACCOUNT Le flag indique la présence des données d'autorisation de la MQL5.community dans le terminal bool TERMINAL_COMMUNITY_CONNECTION Connexion à la MQL5.community bool TERMINAL_CONNECTED Connexion au serveur de trades bool TERMINAL_DLLS_ALLOWED Permission d'utiliser des DLL bool TERMINAL_TRADE_ALLOWED Permission d'effectuer des opérations de trading bool TERMINAL_EMAIL_ENABLED Permission d'envoyer des e-mails en utilisant le serveur SMTP et le login spécifiés dans les paramètres du terminal bool TERMINAL_FTP_ENABLED Permission d'envoyer des rapports en utilisant le serveur FTP et le login spécifiés dans les paramètres du terminal bool TERMINAL_NOTIFICATIONS_ENABLED Permission d'envoyer des notifications vers un smartphone bool TERMINAL_MAXBARS Le nombre maximum de barres sur le graphique int TERMINAL_MQID Le flag indique la présence de l'identifiant MetaQuotes pour les notifications Push bool TERMINAL_CODEPAGE Numéro de la page de code de la langue installée sur le terminal client int TERMINAL_CPU_CORES Le nombre de coeurs CPU dans le système int TERMINAL_DISK_SPACE Espace disque libre pour le répertoire MQL5\Files du terminal (agent), en Mo int TERMINAL_MEMORY_PHYSICAL Mémoire physique du système, en Mo int TERMINAL_MEMORY_TOTAL Mémoire disponible pour le processus du terminal (agent), en Mo int TERMINAL_MEMORY_AVAILABLE Mémoire libre du processus du terminal (agent), en Mo int TERMINAL_MEMORY_USED Mémoire utilisée par le terminal (agent), en Mo int TERMINAL_X64 Indication du terminal en 64 bits bool TERMINAL_OPENCL_SUPPORT La version d'OpenCL supportée dans le format 0x00010002 = 1.2. "0" signifie qu'OpenCL n'est pas supporté int TERMINAL_SCREEN_DPI La résolution d'affichage de l'écran est mesurée en nombre de Points Par Pource (PPP ou Dots Per Inch (DPI) en anglais). Avec cette valeur, vous pouvez déterminer la taille des objets graphiques afin qu'ils apparaissent de la même façon sur des écrans ayant des résolutions différentes. int TERMINAL_SCREEN_LEFT La coordonnée gauche de l'écran virtuel. Un écran virtuel est un rectangle couvrant tous les écrans. Si le système a 2 écrans ordonnés de droite à gauche, alors la coordonnée gauche de l'écran virtuel peut être sur la bordure des 2 écrans. int TERMINAL_SCREEN_TOP La coordonnée supérieure de l'écran virtuel int TERMINAL_SCREEN_WIDTH Largeur du terminal int TERMINAL_SCREEN_HEIGHT Hauteur du terminal int TERMINAL_LEFT La coordonnée gauche du terminal relativement à l'écran virtuel int TERMINAL_TOP La coordonnée supérieure du terminal relativement à l'écran virtuel int TERMINAL_RIGHT La coordonnée droite du terminal relativement à l'écran virtuel int TERMINAL_BOTTOM La coordonnée inférieure du terminal relativement à l'écran virtuel int TERMINAL_PING_LAST La dernière valeur connue du ping à un serveur de trades en microsecondes. 1 seconde comporte 1 million de microsecondes int TERMINAL_VPS Indication que le terminal est lancé sur un serveur d'Hébergement Virtuel MetaTrader (MetaTrader VPS) bool Identificateur de la touche Description TERMINAL_KEYSTATE_LEFT Etat de la touche "Flèche gauche" int TERMINAL_KEYSTATE_UP Etat de la touche "Flèche vers le haut" int TERMINAL_KEYSTATE_RIGHT Etat de la touche "Flèche droite" int TERMINAL_KEYSTATE_DOWN Etat de la touche "Flèche vers le bas" int TERMINAL_KEYSTATE_SHIFT Etat de la touche "Shift" int TERMINAL_KEYSTATE_CONTROL Etat de la touche "Ctrl" int TERMINAL_KEYSTATE_MENU Etat de la touche "Windows" int TERMINAL_KEYSTATE_CAPSLOCK Etat de la touche "Verrouillage majuscules" int TERMINAL_KEYSTATE_NUMLOCK Etat de la touche "Verrouillage numérique" int TERMINAL_KEYSTATE_SCRLOCK Etat de la touche "Arrêt du défilement" int TERMINAL_KEYSTATE_ENTER Etat de la touche "Entrée" int TERMINAL_KEYSTATE_INSERT Etat de la touche "Ins" int TERMINAL_KEYSTATE_DELETE Etat de la touche "Suppr" int TERMINAL_KEYSTATE_HOME Etat de la touche "Début" int TERMINAL_KEYSTATE_END Etat de la touche "Fin" int TERMINAL_KEYSTATE_TAB Etat de la touche "Tab" int TERMINAL_KEYSTATE_PAGEUP Etat de la touche "Page précédente" int TERMINAL_KEYSTATE_PAGEDOWN Etat de la touche "Page suivante" int TERMINAL_KEYSTATE_ESCAPE Etat de la touche "Echap" int

L'appel à TerminalInfoInteger(TERMINAL_KEYSTATE_XXX) retourne le même code d'état d'une touche que la fonction GetKeyState() dans MSDN.

Exemple de calcul du facteur de mise à l'échelle :

//--- Création d'un bouton de 1.5 pouces de largeur sur un écran

int screen_dpi = TerminalInfoInteger(TERMINAL_SCREEN_DPI); // Récupère la résolution en DPI de l'écran

int base_width = 144; // La largeur de base en points pour des écrans standards avec DPI=96

int width = (button_width * screen_dpi) / 96; // Calcule la largeur du bouton pour l'écran de l'utilisateur (pour la résolution en DPI spécifique)

...



//--- Calcul du facteur d'échelle en pourcentage

int scale_factor=(TerminalInfoInteger(TERMINAL_SCREEN_DPI) * 100) / 96;

//--- Utilisation du facteur d'échelle

width=(base_width * scale_factor) / 100;

Dans l'exemple ci-dessus, la ressource graphique apparaît de façon identique sur des écrans ayant des résolutions différentes. La taille des éléments de contrôle (boutons, boîtes de dialogue, etc.) correspond aux paramètres de personnalisation.

ENUM_TERMINAL_INFO_DOUBLE

Identifiant Description Type TERMINAL_COMMUNITY_BALANCE Solde sur la MQL5.community double TERMINAL_RETRANSMISSION Pourcentage de paquets réseau retransmis dans le protocole TCP/IP pour toutes les applications et services en cours d'exécution sur un ordinateur donné. La perte de paquets se produit même sur des réseaux ultra-rapides et correctement configurés. Dans ce cas, il n'y a pas de confirmation de la livraison d'un paquet entre le destinataire et l'expéditeur, les paquets perdus sont donc renvoyés. Ce n'est pas une indication de la qualité de la connexion entre un terminal particulier et un serveur de trades, puisque le pourcentage est calculé pour l'activité réseau en entier, incluant les activités système et en arrière plan. La valeur de TERMINAL_RETRANSMISSION est demandé au système d'exploitation toutes les minutes. Le terminal lui-même ne calcule pas cette valeur. double

Les opérations sur les fichiers ne peuvent être effectuées que dans 2 répertoires ; les chemins correspondants peuvent être obtenus en demandant les propriétés TERMINAL_DATA_PATH et TERMINAL_COMMONDATA_PATH.

ENUM_TERMINAL_INFO_STRING

Identifiant Description Type TERMINAL_LANGUAGE Langue du terminal string TERMINAL_COMPANY Nom de la société string TERMINAL_NAME Nom du terminal string TERMINAL_PATH Répertoire à partir duquel le terminal est exécuté string TERMINAL_DATA_PATH Répertoire dans lequel les données du terminal sont stockées string TERMINAL_COMMONDATA_PATH Chemin commun de tous les terminaux installés sur un ordinateur string TERMINAL_CPU_NAME Nom du CPU string TERMINAL_CPU_ARCHITECTURE Architecture CPU string TERMINAL_OS_VERSION Nom du système d'exploitation de l'utilisateur string TERMINAL_COLORTHEME_NAME Terminal color scheme; valeurs possibles : Clair et Sombre. string

Pour une meilleure compréhension des chemins, stockés dans les propriétés des paramètres TERMINAL_PATH, TERMINAL_DATA_PATH et TERMINAL_COMMONDATA_PATH, il est recommandé d'exécuter le script, qui retournera ces valeurs pour la copie actuelle du terminal client installée sur votre ordinateur

Exemple : Script returnant les chemins du terminal client

//| Fonction de démarrage du script |

void OnStart()

Print("TERMINAL_PATH = ",TerminalInfoString(TERMINAL_PATH));

Print("TERMINAL_DATA_PATH = ",TerminalInfoString(TERMINAL_DATA_PATH));

Print("TERMINAL_COMMONDATA_PATH = ",TerminalInfoString(TERMINAL_COMMONDATA_PATH));

}

Le résultat de l'exécution du script apparaît dans le Journal des Experts sous la forme suivante :

Retourne les Informations sur les Couleurs du Terminal #

Le terminal prend en charge deux schémas de couleurs : Clair (par défaut) et Sombre. Lors du développement d'applications personnalisées avec des interfaces utilisateur graphiques, les programmeurs doivent tenir compte du schéma de couleurs du terminal actuel. Les composants visuels utilisés dans l'application doivent pouvoir s'adapter dynamiquement pour améliorer l'expérience utilisateur et maintenir la cohérence visuelle.

Pour pouvoir le faire, le langage offre des fonctions pour détecter le schéma de couleurs du terminal :

La valeur TERMINAL_COLORTHEME_NAME de l'éumération ENUM_TERMINAL_INFO_STRING vous permet de récupérer le nom du schéma de couleurs actuel en utilisant la fonctio TerminalInfoString . Valeurs possibles : Clair (Light) et Sombre (Dark).

Utilisez les valeurs THEME_COLOR_* de l'énumération ENUM_TERMINAL_INFO_INTEGER pour récupérer les couleurs des éléments spécifiques de la UI grâce à la fonction TerminalInfoInteger