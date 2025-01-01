Référence MQL5Constantes, Enumérations et StructuresConstantes d'Objets
Constantes d'Objets
Il existe 44 objets graphiques pouvant être créés et affichés sur le graphique des prix. Toutes les constantes permettant de travailler avec les objets sont divisées en 9 groupes :
- Types d'objets — identifiants des objets graphiques ;
- Propriétés des Objets — définir et récupérer les propriétés des objets graphiques ;
- Méthodes de Liaison avec les Objets — constantes de positionnement des objets sur le graphique ;
- Coin d'ancrage — définition du coin relativement auquel un objet est positionné sur le graphique ;
- Visibilité des objets — définition des périodes dans lesquelles un objet est visible ;
- Niveaux des Vagues d'Elliott — gradation des vagues ;
- Objets de Gann — constantes de tendance pour l'éventail de Gann et pour la grille de Gann ;
- Couleurs web — constantes des couleurs web prédéfinies ;
- Wingdings — codes des caractères de la police de caractère Wingdings.