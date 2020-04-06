El Ftmo Passing Robot es un Asesor Experto (EA) profesional para MetaTrader 4 diseñado para ayudar a los operadores a superar y gestionar retos de empresas propietarias como FTMO, Funded Next y My Forex Funds (MFF).

Este sistema de comercio asequible y totalmente automatizado está diseñado para ofrecer un rendimiento constante, una reducción controlada y una gestión de riesgos consistente, todo ello esencial para el éxito en entornos de empresas de propiedad.

Lógica y estrategia de negociación

El Ftmo Passing Robot utiliza una estrategia de confirmación de tendencia en el marco temporal EURUSD M15. Se basa en una mezcla patentada de indicadores de precio-acción e impulso para identificar movimientos direccionales fuertes antes de la entrada en la operación.

Cada configuración de la operación se confirma mediante varios filtros para garantizar la precisión y el cumplimiento de las normas de la empresa de accesorios, lo que permite a los operadores alcanzar los objetivos de beneficios manteniendo un bajo riesgo.

Este EA se centra en un rendimiento diario fiable, un bajo drawdown y un estricto cumplimiento de las reglas, por lo que es ideal para las evaluaciones de las empresas de apoyo.

Características principales

Enfocado a las Prop Firm: La configuración predeterminada está optimizada para FTMO, Funded Next y otros retos importantes de las empresas de accesorios.

Gestión inteligente del riesgo: El Stop Loss adaptativo y la gestión de operaciones se ajustan automáticamente a la volatilidad del mercado.

Par optimizado: Ofrece el mejor rendimiento en EURUSD M15 .

Totalmente automatizado: Funciona de forma independiente con una mínima intervención del usuario.

Lógica preparada para retos: Diseñada para alcanzar los objetivos de beneficios y reducción de forma segura.

Configuración recomendada: Utilizar con un broker ECN de bajo spread y un VPS fiable para un rendimiento estable.

Por qué elegir Ftmo Passing Robot

Específicamente diseñado para FTMO y reglas de desafío similares

Parámetros de trading conservadores y resultados consistentes

Configuración plug-and-play sencilla con instrucciones de configuración detalladas

Enfoque estable y de bajo riesgo ideal para cuentas de evaluación

Fiabilidad probada mediante backtesting y optimización a largo plazo

Cómo funciona

Instale el EA en su gráfico EURUSD M15. Cargue el archivo preestablecido optimizado que se incluye con su compra. Permita que el EA opere automáticamente durante su sesión configurada. Supervise el progreso hacia los objetivos del desafío mientras se mantiene dentro de los límites de la firma de utilería.

Comenzar

Descargue la versión demo gratuita y experimente cómo el Robot de Aprobación de Ftmo puede simplificar su camino hacia el desafío de la firma de apoyo.

Esta solución automatizada ayuda a los traders a conseguir resultados diarios consistentes y a mantener una disciplina de trading que cumpla con las reglas.

Explorar más Asesores Expertos

FTMO Smart Trader EA (EA insignia de MT4 para un éxito estable)

https://www.mql5.com/en/market/product/89653

NSA Prop Firm Robot (FTMO Passer Gold/EURUSD)

https://www.mql5.com/en/market/product/97463

Auzar - AI-Powered MT5 Scalper

https://www.mql5.com/en/market/product/114230

Únase a nuestra comunidad

Acceda a actualizaciones en tiempo real, archivos de configuración y soporte al usuario:

Canal oficial de MQL5: https://www.mql5.com/en/channels/ghostea

Palabras clave (para MQL5 Search Optimization)

FTMO EA, FTMO Robot Pasador, Prop Firm EA, Prop Firm Robot, MT4 Expert Advisor, Prop Firm Challenge EA, EURUSD Scalper, Funded Account EA, Automated Forex Robot, Low Drawdown EA, Challenge Passer EA, Funded Next EA, MFF EA, FTMO Trading System



