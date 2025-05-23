Ftmo Passing Robot

Der Ftmo Passing Robot ist ein professioneller MetaTrader 4 Expert Advisor (EA), der entwickelt wurde, um Händlern zu helfen, die Herausforderungen von Eigenhandelsfirmen wie FTMO, Funded Next und My Forex Funds (MFF) zu bestehen und zu bewältigen.

Dieses erschwingliche und vollautomatische Handelssystem wurde entwickelt, um eine konstante Performance, einen kontrollierten Drawdown und ein konsistentes Risikomanagement zu bieten - alles wesentliche Voraussetzungen für den Erfolg in Prop-Firm-Umgebungen.

Handelslogik und Strategie

Der Ftmo Passing Robot verwendet eine Trendbestätigungsstrategie für den EURUSD-Zeitrahmen M15. Er stützt sich auf eine firmeneigene Mischung aus Preisaktions- und Momentum-Indikatoren, um starke Richtungsbewegungen vor dem Handelseinstieg zu erkennen.

Jedes Handels-Setup wird mit mehreren Filtern bestätigt, um Präzision und die Einhaltung der Prop-Firm-Regeln zu gewährleisten, so dass Händler ihre Gewinnziele bei geringem Risiko erreichen können.

Dieser EA konzentriert sich auf eine zuverlässige tägliche Performance, einen geringen Drawdown und die strikte Einhaltung von Regeln, was ihn ideal für Prop-Firm-Bewertungen macht.

Hauptmerkmale

  • Prop Firm Focused: Die Standardeinstellungen sind für FTMO, Funded Next und andere wichtige Herausforderungen für Prop-Firmen optimiert.

  • Intelligentes Risikomanagement: Adaptiver Stop-Loss und Handelsmanagement passen sich automatisch an die Marktvolatilität an.

  • Optimierte Paare: Liefert die beste Performance auf EURUSD M15.

  • Vollständig automatisiert: Läuft selbstständig und erfordert nur minimale Benutzereingaben.

  • Herausforderungsfähige Logik: Entwickelt, um Gewinn- und Drawdown-Ziele sicher zu erreichen.

  • Empfohlenes Setup: Verwenden Sie einen ECN-Broker mit geringer Streuung und einen zuverlässigen VPS für eine stabile Leistung.

Warum Ftmo Passing Robot wählen?

  • Speziell für FTMO und ähnliche Challenge-Regeln entwickelt

  • Konservative Handelsparameter und konsistente Ergebnisse

  • Einfache Plug-and-Play-Konfiguration mit detaillierten Einrichtungsanweisungen

  • Stabiler, risikoarmer Ansatz, ideal für Testkonten

  • Bewährte Zuverlässigkeit durch langfristiges Backtesting und Optimierung

Wie es funktioniert

  1. Installieren Sie den EA auf Ihrem EURUSD M15 Chart.

  2. Laden Sie die optimierte Voreinstellungsdatei, die Sie mit Ihrem Kauf erhalten haben.

  3. Erlauben Sie dem EA, während seiner konfigurierten Sitzung automatisch zu handeln.

  4. Überwachen Sie den Fortschritt in Richtung der Challenge-Ziele und bleiben Sie dabei innerhalb der Prop-Firm-Limits.

Beginnen Sie

Laden Sie die kostenlose Demoversion herunter und erfahren Sie, wie der Ftmo Passing Robot Ihren Weg zur Challenge vereinfachen kann.
Diese automatisierte Lösung hilft Händlern, konsistente tägliche Ergebnisse zu erzielen und eine regelkonforme Handelsdisziplin zu wahren.

Schlüsselwörter (für MQL5 Search Optimization)

