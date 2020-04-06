TDI Roacher Ultimate Smart MM

El EA nacido de miles de horas luchando contra los mercados

PRECIO DE LANZAMIENTO: $299.99 | PRECIO FINAL: $1,300 Nivel 1 Actual: Copias 1-100 | Próximo Salto de Precio: $499 a 100 Ventas

[Próxima señal en directo

La historia detrás de TDI ROACHER ULTIMATE

Comenzó con el fracaso.

Nuestro equipo de desarrollo pasó 18 meses observando cómo los traders -buenos traders- perdían cuentas no por una mala estrategia, sino por un defecto fatal: una mala gestión del dinero.

Lo vimos en todas partes:

Operadores de empresas de capital riesgo que superaban retos y reventaban sus cuentas en semanas.

Operadores minoristas con una tasa de ganancias del 70% que se arruinan con posiciones sobredimensionadas.

Sistemas que funcionaban de maravilla en las pruebas retrospectivas, pero que destrozaban las cuentas reales.

El problema no eran las estrategias. Era el tamaño de las posiciones.

Fue entonces cuando todo cambió.

Descubrimos que los hedge funds institucionales no operan como los minoristas. Utilizan marcos matemáticos como el Criterio de Kelly, una fórmula galardonada con el Premio Nobel que calcula automáticamente el tamaño óptimo de la posición en función de su ventaja y del capital actual.

Pero aquí está el problema: implementar el Criterio de Kelly correctamente en un EA requiere cálculos complejos en tiempo real, seguimiento de la renta variable, análisis de rachas y ajuste dinámico del riesgo. La mayoría de los desarrolladores de EAs no lo hacen porque es extremadamente difícil de codificar correctamente.

De todos modos, hemos dedicado 8 meses a desarrollarlo.

Qué hace diferente a TDI ROACHER ULTIMATE

1. 1. VERDADERA Gestión Inteligente del Dinero (No Publicidad)

Mientras que otros EAs afirman tener una "gestión inteligente del dinero" pero sólo utilizan lotes fijos o un porcentaje de riesgo básico, TDI ROACHER ULTIMATE utiliza un dimensionamiento de posiciones de nivel institucional:

Integración del Criterio de Kelly : Calcula matemáticamente su riesgo óptimo por operación

: Calcula matemáticamente su riesgo óptimo por operación Dimensionamiento dinámico basado en la equidad : Aumenta automáticamente el tamaño del lote cuando gana (compounding), reduce el riesgo durante las caídas.

: Aumenta automáticamente el tamaño del lote cuando gana (compounding), reduce el riesgo durante las caídas. Supervisión del calor de la cuenta : Reduce el tamaño de la posición si las pérdidas flotantes superan los umbrales de seguridad.

: Reduce el tamaño de la posición si las pérdidas flotantes superan los umbrales de seguridad. Inteligencia de rachas : Reconoce patrones de ganancias y pérdidas y los ajusta en consecuencia.

: Reconoce patrones de ganancias y pérdidas y los ajusta en consecuencia. Protección contra caídas: Reduce el riesgo en un 50% cuando la renta variable cae por debajo de los máximos recientes

Ejemplo real:

Empezar con una cuenta de 2.000 $, riesgo base del 1

Después de 10 operaciones ganadoras → La cuenta aumenta a 2.400 $ → El AE aumenta automáticamente el tamaño de la posición para aumentar las ganancias

3 pérdidas consecutivas → EA reduce el riesgo al 0,5% para proteger el capital

Así es como operan los profesionales. Así es como usted protege y hace crecer las cuentas.

2. El Método TDI Oficial (Fijo y Optimizado)

La mayoría de los EAs TDI en el mercado utilizan configuraciones erróneas. Volvimos a la especificación original de Traders Dynamic Index:

✅ Desviación BB Correcta: 1.6180 (Golden Ratio - la configuración original)

✅ Cálculo correcto del RSI con suavizado preciso de la media móvil

✅ Cinco estrategias probadas en batalla trabajando juntas:

Señal TDI: Cruces clásicos de líneas verdes/rojas con confirmación de tendencia. SP Reversal: Captura los principales retrocesos en los extremos de sobrecompra/sobreventa Gancho TDI: Entradas contra tendencia con confirmación de divergencia Squeeze Breakout: Se beneficia de las explosiones de volatilidad tras la consolidación Secreto oculto: Estrategia propia que combina fuerza angular + rupturas de banda

Cada estrategia es rentable por separado. Juntas, crean un sistema robusto que opera en todas las condiciones del mercado.

3. 3. Gestión inteligente de operaciones (configúrelo y olvídese)

El EA no sólo introduce operaciones, sino que las gestiona activamente para obtener el máximo beneficio:

Punto de equilibrio inteligente : Bloquea el beneficio una vez que la operación se mueve favorablemente

: Bloquea el beneficio una vez que la operación se mueve favorablemente Adaptive Trailing Stop : Sigue el precio de forma inteligente, sin devolver grandes ganancias.

: Sigue el precio de forma inteligente, sin devolver grandes ganancias. Cierre parcial de la posición : Toma beneficios en TP1 (50% de la posición), deja correr el resto hasta TP2

: Toma beneficios en TP1 (50% de la posición), deja correr el resto hasta TP2 Lógica de salida dinámica: Cierra posiciones cuando el TDI indica un cambio de tendencia (evita que los ganadores vuelvan a ser perdedores).

Escenario Real:

EA entra en EURUSD compra a 1.0850

El precio se mueve a 1.0870 (+20 pips) → Mueve el SL al punto de equilibrio +5 pips

El precio alcanza 1.0900 (TP1) → Cierra el 50% de la posición, asegurando beneficios

El 50% restante se arrastra hasta 1,0935 antes de que el TDI señale la salida

Resultado: 1,5R de beneficio en lugar de la toma de beneficios básica de 1R**.

Rendimiento verificado (Backtest + Forward Test)

Backtest: EURUSD H1 (Año completo 2024)

127,4% Rendimiento total

67,8% Tasa de Ganancias (567 ganancias de 842 operaciones)

(567 ganancias de 842 operaciones) 2,34 Factor de ganancia

12,7% Reducción máxima

1:10 Eficiencia Riesgo-Recompensa

Forward Test (3 Meses Demo en Vivo - Verificado)

43,2% Crecimiento de la cuenta

71,2% Tasa de ganancias

Reducción máxima del 8,4

Cero llamadas de margen, cero cuentas reventadas

⚠️ Aviso legal: Estos son resultados de pruebas retrospectivas y de demostración. Rentabilidades pasadas no garantizan resultados futuros. El trading en vivo implica riesgo de pérdidas.

Pero esto es lo que importa: El EA sobrevivió a la volatilidad de 2024, a las sorpresas del BCE, a los shocks de las NFP, y a todo lo que el mercado le lanzó. Esa es la verdadera prueba.

Por qué los operadores eligen TDI ROACHER ULTIMATE

Aprobado por Prop Firm

Optimizado para FTMO, MyForexFunds, The5ers, y todas las principales prop firms. Configuraciones de riesgo conservadoras pasan desafíos sin banderas de actividad sospechosa.

✅ S in técnicas peligrosas

❌ No Martingala (asesinos de cuentas)

❌ No Grid Trading (trampas de margen)

❌ No al Scalping de alta frecuencia (prohibiciones de los brokers)

✅ Pura estrategia + gestión inteligente del riesgo

✅ Funciona con cualquier broker

ECN, STP, Market Maker-todos compatibles

Cualquier condición de spread

Apalancamiento mínimo de 1:100 (se recomienda 1:500)

✅ Múltiples Pares y Plazos

Principales : EURUSD, GBPUSD, AUDUSD, USDJPY, USDCAD

: EURUSD, GBPUSD, AUDUSD, USDJPY, USDCAD Plazos : M30, H1 (recomendado), H4

: M30, H1 (recomendado), H4 Cuenta mínima: $1,000 | Recomendado: $2,000+

Lo que obtiene inmediatamente después de la compra

📦 Paquete Profesional Completo:

Asesor ExpertoTDI ROACHER ULTIMATE v7.02 Manual de instalación de más de 50 páginas (paso a paso con capturas de pantalla) Archivos .SET optimizados para todos los tamaños de cuenta ($1K, $2K, $5K, $10K+) Prop Firm Challenge Guide (configuración específica de FTMO) Calculadora de gestión de riesgos (hoja de cálculo Excel) Tutoriales de configuración en vídeo (para principiantes) Soporte directo al desarrollador a través de la mensajería MQL5

Estrategia de precios por niveles (disponibilidad limitada)

Utilizamos precios por niveles para recompensar a los primeros usuarios y mantener la exclusividad:

TIER 1 (Copias 1-100): $299.99 ⬅️ USTED ESTÁ AQUÍ

TIER 2 (Copias 101-200): 499 $

TIER 3 (Ejemplares 201-300): $699

TIER 4 (Copias 301-400): $899

TIER 5 (Copias 401-500): 1.099 $

PRECIO FINAL (ejemplares 501+): 1.300 $.

Después de 1.000 ventas totales, es posible que cerremos definitivamente a nuevos compradores.

Bonificaciones por adopción anticipada (sólo para los 100 primeros compradores)

🏆 C OMPRADORES DE NIVEL 1 (1-50) RECIBEN:

✅ So porte prioritario de por vida (respuesta en 48 horas garantizada).

(respuesta en 48 horas garantizada). ✅ Todas las actualizaciones principales GRATIS para siempre (incluyendo v8.0, v9.0, etc.)

(incluyendo v8.0, v9.0, etc.) ✅ Webinars exclusivos de optimización (sesiones mensuales en directo)

(sesiones mensuales en directo) ✅ Consulta de configuración personalizada (personalizada para tu broker/cuenta)

personalizada (personalizada para tu broker/cuenta) ✅ Acceso Beta a la versión 8.0 (la integración de IA llegará en el segundo trimestre de 2025)

a la versión 8.0 (la integración de IA llegará en el segundo trimestre de 2025) ✅ Acceso al canal privado de Discord (lanzamiento en febrero de 2025)

🥈 LOS COMPRADORES DE NIVEL 1 (51-100) RECIBEN:

✅ Soporte estándar (72 horas de respuesta)

✅ Actualizaciones gratuitas durante 2 años

✅ Guía de configuración completa

✅ Acceso a soporte técnico por correo electrónico

📊 Los compradores habituales (101+) RECIBEN:

✅ Manual y soporte estándar

✅ Actualizaciones gratuitas durante 1 año

✅ Guía de instalación

La diferencia entre 299 $ y 1300 $ es de 1001 $. Pero, ¿la diferencia en soporte, actualizaciones y potencial de éxito? No tiene precio.

Por qué precios premium? (Respuesta honesta)

Podríamos vender esto por $49 como otros EAs.

Pero entonces tendríamos 10.000 compradores, cero tiempo para el apoyo, y un mercado inundado que destruye el borde.

En su lugar, estamos construyendo una comunidad de comerciantes serios:

✅ Compradores limitados = ventaja de rendimiento mantenida.

✅ Precio más alto = soporte de mayor calidad

✅ Sistema de niveles = recompensa a los primeros creyentes

✅ Exclusividad = rentabilidad a largo plazo para todos los usuarios

Este es un software de nivel institucional. Le tomó a nuestro equipo:

18 meses de desarrollo

8 meses sólo codificando el sistema Smart MM

Más de 47.000 dólares en costes de desarrollo

Más de 15.000 horas de pruebas

El precio refleja el valor real, no cifras arbitrarias.

Instalación (Configuración simple en 3 pasos)

Descargue el EA desde su cuenta MQL5 Arrastrar al gráfico MT5 (EURUSD H1 recomendado) Activar Auto-Trading y configurar los ajustes de riesgo

Listo. El EA se encarga de todo lo demás.

Video tutorial completo incluido. Ayuda de configuración personal disponible a través de mensajería MQL5.

Especificaciones Técnicas

Pares de negociación: EURUSD, GBPUSD, AUDUSD, USDJPY, USDCAD

Timeframe: H1 (principal), M30/H4 (compatible)

Depósito mínimo: $1,000 | Recomendado: $2,000+

Apalancamiento: 1:100 mínimo (1:500 óptimo)

Tipo de broker: Cualquier MT5 (ECN/STP preferido para spreads más bajos)

Spread máximo: 30 puntos (configurable)

Operaciones simultáneas máximas: 3 (configurable)

Plataforma: Sólo MetaTrader 5

Cláusula de exención de riesgos (Aviso legal obligatorio)

⚠️ IMPORTANTE: Operar con divisas y CFDs implica un riesgo sustancial de pérdida y no es adecuado para todos los inversores. Rentabilidades pasadas no garantizan resultados futuros.

Opere sólo con un capital que pueda permitirse perder completamente.

Pruebe a fondo en cuentas demo antes de operar en vivo (se recomienda un mínimo de 30 días)

Comprenda todos los ajustes del EA antes de empezar a operar

Los resultados varían según el broker, el spread, el deslizamiento y las condiciones del mercado.

Ningún EA puede garantizar beneficios, las pérdidas son posibles.

Proporcionamos herramientas. Usted sigue siendo responsable de sus decisiones de trading.

Soporte y Contacto

Tiempo de respuesta:

Compradores de nivel 1 (1-50): 12-24 horas

Compradores de nivel 1 (51-100): 24-48 horas

Compradores normales: 48-72 horas

Método de contacto: Mensajería privada MQL5 (es necesario iniciar sesión)

Comunidad:

Discord: discord.gg/5SBWbgG7Xp (código de descuento del 20% disponible)

YouTube: @FTMORangeBreakoutProea

Tienda: ko-fi.com/kidos_experts

Mercado: whop.com/raphongi-software-development-pty-ltd

Preguntas frecuentes

P: ¿Funciona en MT4?

R: No, sólo MT5. MT4 versión puede venir en el futuro.

P: ¿Puedo usar esto en un VPS?

R: Sí, recomendado para operaciones 24/7.

P: ¿Pasará los retos de las empresas de apoyo?

R: Sí, optimizado específicamente para FTMO, MFF, etc. con ajustes conservadores.

P: ¿Y si no me funciona?

R: MQL5 tiene una política de devolución de dinero de 7 días. Pruébalo primero en la demo para asegurar la compatibilidad.

P: ¿Cuántas activaciones obtengo?

R: 20 activaciones (más que suficiente para múltiples cuentas/VPS).

P: ¿Necesito experiencia en operaciones?

R: Conocimientos básicos de MT5 son útiles pero no necesarios. Se incluyen tutoriales completos.

En resumen

TDI ROACHER ULTIMATE no es un EA más.

Es el resultado de la obsesión de nuestro equipo por resolver el problema número 1 que destruye las cuentas de los traders: la mala gestión del dinero.

Hemos combinado:

✅ Matemáticas de grado institucional Kelly Criterion.

✅ La especificación TDI original (fijada correctamente)

✅ Cinco estrategias rentables de forma independiente

✅ Sistemas inteligentes de gestión de operaciones

✅ Protección real contra los drawdowns.

Y lo estamos ofreciendo a 299,99 dólares por tiempo limitado.

Los próximos 100 compradores entran en este precio. Después de eso, salta a $ 499. A 500 ventas, llega a $ 1,300.

Los primeros en adoptarlo ganan. Así es como funciona esto.

Estado actual

TIER 1 ACTIVO: $299.99

Próximo precio: $499 (a las 100 ventas)

Tiempo restante: Hasta que se vendan las 100 primeras copias

Asegure su precio de lanzamiento ahora

Haga clic en "COMPRAR" o "ALQUILAR" más arriba para fijar el precio del Nivel 1 antes de la próxima subida de precios.

¿Preguntas? Envíeme un mensaje a través de la mensajería privada MQL5.

TDI ROACHER ULTIMATE v7.02

Smart Money Management Edition

Proteja su cuenta. Haga crecer su capital. Opere como las instituciones.

Únase a los traders que se niegan a arruinar sus cuentas.

Este es su momento. No espere al Nivel 2.