TDI Roacher Ultimate Smart MM

TDI ROACHER ULTIMATE - Edición Gestión Inteligente del Dinero

El EA nacido de miles de horas luchando contra los mercados

PRECIO DE LANZAMIENTO: $299.99 | PRECIO FINAL: $1,300

Nivel 1 Actual: Copias 1-100 | Próximo Salto de Precio: $499 a 100 Ventas

La historia detrás de TDI ROACHER ULTIMATE

Comenzó con el fracaso.

Nuestro equipo de desarrollo pasó 18 meses observando cómo los traders -buenos traders- perdían cuentas no por una mala estrategia, sino por un defecto fatal: una mala gestión del dinero.

Lo vimos en todas partes:

  • Operadores de empresas de capital riesgo que superaban retos y reventaban sus cuentas en semanas.
  • Operadores minoristas con una tasa de ganancias del 70% que se arruinan con posiciones sobredimensionadas.
  • Sistemas que funcionaban de maravilla en las pruebas retrospectivas, pero que destrozaban las cuentas reales.

El problema no eran las estrategias. Era el tamaño de las posiciones.

Fue entonces cuando todo cambió.

Descubrimos que los hedge funds institucionales no operan como los minoristas. Utilizan marcos matemáticos como el Criterio de Kelly, una fórmula galardonada con el Premio Nobel que calcula automáticamente el tamaño óptimo de la posición en función de su ventaja y del capital actual.

Pero aquí está el problema: implementar el Criterio de Kelly correctamente en un EA requiere cálculos complejos en tiempo real, seguimiento de la renta variable, análisis de rachas y ajuste dinámico del riesgo. La mayoría de los desarrolladores de EAs no lo hacen porque es extremadamente difícil de codificar correctamente.

De todos modos, hemos dedicado 8 meses a desarrollarlo.

Qué hace diferente a TDI ROACHER ULTIMATE

1. 1. VERDADERA Gestión Inteligente del Dinero (No Publicidad)

Mientras que otros EAs afirman tener una "gestión inteligente del dinero" pero sólo utilizan lotes fijos o un porcentaje de riesgo básico, TDI ROACHER ULTIMATE utiliza un dimensionamiento de posiciones de nivel institucional:

  • Integración del Criterio de Kelly: Calcula matemáticamente su riesgo óptimo por operación
  • Dimensionamiento dinámico basado en la equidad: Aumenta automáticamente el tamaño del lote cuando gana (compounding), reduce el riesgo durante las caídas.
  • Supervisión del calor de la cuenta: Reduce el tamaño de la posición si las pérdidas flotantes superan los umbrales de seguridad.
  • Inteligencia de rachas: Reconoce patrones de ganancias y pérdidas y los ajusta en consecuencia.
  • Protección contra caídas: Reduce el riesgo en un 50% cuando la renta variable cae por debajo de los máximos recientes

Ejemplo real:

  • Empezar con una cuenta de 2.000 $, riesgo base del 1
  • Después de 10 operaciones ganadoras → La cuenta aumenta a 2.400 $ → El AE aumenta automáticamente el tamaño de la posición para aumentar las ganancias
  • 3 pérdidas consecutivas → EA reduce el riesgo al 0,5% para proteger el capital
  • Así es como operan los profesionales. Así es como usted protege y hace crecer las cuentas.

2. El Método TDI Oficial (Fijo y Optimizado)

La mayoría de los EAs TDI en el mercado utilizan configuraciones erróneas. Volvimos a la especificación original de Traders Dynamic Index:

Desviación BB Correcta: 1.6180 (Golden Ratio - la configuración original)
✅ Cálculo correcto del RSI con suavizado preciso de la media móvil
✅ Cinco estrategias probadas en batalla trabajando juntas:

  1. Señal TDI: Cruces clásicos de líneas verdes/rojas con confirmación de tendencia.
  2. SP Reversal: Captura los principales retrocesos en los extremos de sobrecompra/sobreventa
  3. Gancho TDI: Entradas contra tendencia con confirmación de divergencia
  4. Squeeze Breakout: Se beneficia de las explosiones de volatilidad tras la consolidación
  5. Secreto oculto: Estrategia propia que combina fuerza angular + rupturas de banda

Cada estrategia es rentable por separado. Juntas, crean un sistema robusto que opera en todas las condiciones del mercado.

3. 3. Gestión inteligente de operaciones (configúrelo y olvídese)

El EA no sólo introduce operaciones, sino que las gestiona activamente para obtener el máximo beneficio:

  • Punto de equilibrio inteligente: Bloquea el beneficio una vez que la operación se mueve favorablemente
  • Adaptive Trailing Stop: Sigue el precio de forma inteligente, sin devolver grandes ganancias.
  • Cierre parcial de la posición: Toma beneficios en TP1 (50% de la posición), deja correr el resto hasta TP2
  • Lógica de salida dinámica: Cierra posiciones cuando el TDI indica un cambio de tendencia (evita que los ganadores vuelvan a ser perdedores).

Escenario Real:

  • EA entra en EURUSD compra a 1.0850
  • El precio se mueve a 1.0870 (+20 pips) → Mueve el SL al punto de equilibrio +5 pips
  • El precio alcanza 1.0900 (TP1) → Cierra el 50% de la posición, asegurando beneficios
  • El 50% restante se arrastra hasta 1,0935 antes de que el TDI señale la salida
  • Resultado: 1,5R de beneficio en lugar de la toma de beneficios básica de 1R**.

Rendimiento verificado (Backtest + Forward Test)

Backtest: EURUSD H1 (Año completo 2024)

  • 127,4% Rendimiento total
  • 67,8% Tasa de Ganancias (567 ganancias de 842 operaciones)
  • 2,34 Factor de ganancia
  • 12,7% Reducción máxima
  • 1:10 Eficiencia Riesgo-Recompensa

Forward Test (3 Meses Demo en Vivo - Verificado)

  • 43,2% Crecimiento de la cuenta
  • 71,2% Tasa de ganancias
  • Reducción máxima del 8,4
  • Cero llamadas de margen, cero cuentas reventadas

⚠️ Aviso legal: Estos son resultados de pruebas retrospectivas y de demostración. Rentabilidades pasadas no garantizan resultados futuros. El trading en vivo implica riesgo de pérdidas.

Pero esto es lo que importa: El EA sobrevivió a la volatilidad de 2024, a las sorpresas del BCE, a los shocks de las NFP, y a todo lo que el mercado le lanzó. Esa es la verdadera prueba.

Por qué los operadores eligen TDI ROACHER ULTIMATE

Aprobado por Prop Firm

Optimizado para FTMO, MyForexFunds, The5ers, y todas las principales prop firms. Configuraciones de riesgo conservadoras pasan desafíos sin banderas de actividad sospechosa.

✅ S in técnicas peligrosas

  • ❌ No Martingala (asesinos de cuentas)
  • ❌ No Grid Trading (trampas de margen)
  • ❌ No al Scalping de alta frecuencia (prohibiciones de los brokers)
  • ✅ Pura estrategia + gestión inteligente del riesgo

Funciona con cualquier broker

  • ECN, STP, Market Maker-todos compatibles
  • Cualquier condición de spread
  • Apalancamiento mínimo de 1:100 (se recomienda 1:500)

Múltiples Pares y Plazos

  • Principales: EURUSD, GBPUSD, AUDUSD, USDJPY, USDCAD
  • Plazos: M30, H1 (recomendado), H4
  • Cuenta mínima: $1,000 | Recomendado: $2,000+

Lo que obtiene inmediatamente después de la compra

📦 Paquete Profesional Completo:

  1. Asesor ExpertoTDI ROACHER ULTIMATE v7.02
  2. Manual de instalación de más de 50 páginas (paso a paso con capturas de pantalla)
  3. Archivos .SET optimizados para todos los tamaños de cuenta ($1K, $2K, $5K, $10K+)
  4. Prop Firm Challenge Guide (configuración específica de FTMO)
  5. Calculadora de gestión de riesgos (hoja de cálculo Excel)
  6. Tutoriales de configuración en vídeo (para principiantes)
  7. Soporte directo al desarrollador a través de la mensajería MQL5

Estrategia de precios por niveles (disponibilidad limitada)

Utilizamos precios por niveles para recompensar a los primeros usuarios y mantener la exclusividad:

TIER 1 (Copias 1-100): $299.99 ⬅️ USTED ESTÁ AQUÍ
TIER 2 (Copias 101-200): 499 $
TIER 3 (Ejemplares 201-300): $699
TIER 4 (Copias 301-400): $899
TIER 5 (Copias 401-500): 1.099 $
PRECIO FINAL (ejemplares 501+): 1.300 $.

Después de 1.000 ventas totales, es posible que cerremos definitivamente a nuevos compradores.

Bonificaciones por adopción anticipada (sólo para los 100 primeros compradores)

🏆 C OMPRADORES DE NIVEL 1 (1-50) RECIBEN:

  • ✅ So porte prioritario de por vida (respuesta en 48 horas garantizada).
  • Todas las actualizaciones principales GRATIS para siempre (incluyendo v8.0, v9.0, etc.)
  • Webinars exclusivos de optimización (sesiones mensuales en directo)
  • Consulta de configuración personalizada (personalizada para tu broker/cuenta)
  • Acceso Beta a la versión 8.0 (la integración de IA llegará en el segundo trimestre de 2025)
  • Acceso al canal privado de Discord (lanzamiento en febrero de 2025)

🥈 LOS COMPRADORES DE NIVEL 1 (51-100) RECIBEN:

  • ✅ Soporte estándar (72 horas de respuesta)
  • ✅ Actualizaciones gratuitas durante 2 años
  • ✅ Guía de configuración completa
  • ✅ Acceso a soporte técnico por correo electrónico

📊 Los compradores habituales (101+) RECIBEN:

  • ✅ Manual y soporte estándar
  • ✅ Actualizaciones gratuitas durante 1 año
  • ✅ Guía de instalación

La diferencia entre 299 $ y 1300 $ es de 1001 $. Pero, ¿la diferencia en soporte, actualizaciones y potencial de éxito? No tiene precio.

Por qué precios premium? (Respuesta honesta)

Podríamos vender esto por $49 como otros EAs.

Pero entonces tendríamos 10.000 compradores, cero tiempo para el apoyo, y un mercado inundado que destruye el borde.

En su lugar, estamos construyendo una comunidad de comerciantes serios:

  • ✅ Compradores limitados = ventaja de rendimiento mantenida.
  • ✅ Precio más alto = soporte de mayor calidad
  • ✅ Sistema de niveles = recompensa a los primeros creyentes
  • ✅ Exclusividad = rentabilidad a largo plazo para todos los usuarios

Este es un software de nivel institucional. Le tomó a nuestro equipo:

  • 18 meses de desarrollo
  • 8 meses sólo codificando el sistema Smart MM
  • Más de 47.000 dólares en costes de desarrollo
  • Más de 15.000 horas de pruebas

El precio refleja el valor real, no cifras arbitrarias.

Instalación (Configuración simple en 3 pasos)

  1. Descargue el EA desde su cuenta MQL5
  2. Arrastrar al gráfico MT5 (EURUSD H1 recomendado)
  3. Activar Auto-Trading y configurar los ajustes de riesgo

Listo. El EA se encarga de todo lo demás.

Video tutorial completo incluido. Ayuda de configuración personal disponible a través de mensajería MQL5.

Especificaciones Técnicas

Pares de negociación: EURUSD, GBPUSD, AUDUSD, USDJPY, USDCAD
Timeframe: H1 (principal), M30/H4 (compatible)
Depósito mínimo: $1,000 | Recomendado: $2,000+
Apalancamiento: 1:100 mínimo (1:500 óptimo)
Tipo de broker: Cualquier MT5 (ECN/STP preferido para spreads más bajos)
Spread máximo: 30 puntos (configurable)
Operaciones simultáneas máximas: 3 (configurable)
Plataforma: Sólo MetaTrader 5

Cláusula de exención de riesgos (Aviso legal obligatorio)

⚠️ IMPORTANTE: Operar con divisas y CFDs implica un riesgo sustancial de pérdida y no es adecuado para todos los inversores. Rentabilidades pasadas no garantizan resultados futuros.

  • Opere sólo con un capital que pueda permitirse perder completamente.
  • Pruebe a fondo en cuentas demo antes de operar en vivo (se recomienda un mínimo de 30 días)
  • Comprenda todos los ajustes del EA antes de empezar a operar
  • Los resultados varían según el broker, el spread, el deslizamiento y las condiciones del mercado.
  • Ningún EA puede garantizar beneficios, las pérdidas son posibles.

Proporcionamos herramientas. Usted sigue siendo responsable de sus decisiones de trading.

Soporte y Contacto

Tiempo de respuesta:

  • Compradores de nivel 1 (1-50): 12-24 horas
  • Compradores de nivel 1 (51-100): 24-48 horas
  • Compradores normales: 48-72 horas

Método de contacto: Mensajería privada MQL5 (es necesario iniciar sesión)

Comunidad:

  • Discord: discord.gg/5SBWbgG7Xp (código de descuento del 20% disponible)
  • YouTube: @FTMORangeBreakoutProea
  • Tienda: ko-fi.com/kidos_experts
  • Mercado: whop.com/raphongi-software-development-pty-ltd

Preguntas frecuentes

P: ¿Funciona en MT4?
R: No, sólo MT5. MT4 versión puede venir en el futuro.

P: ¿Puedo usar esto en un VPS?
R: Sí, recomendado para operaciones 24/7.

P: ¿Pasará los retos de las empresas de apoyo?
R: Sí, optimizado específicamente para FTMO, MFF, etc. con ajustes conservadores.

P: ¿Y si no me funciona?
R: MQL5 tiene una política de devolución de dinero de 7 días. Pruébalo primero en la demo para asegurar la compatibilidad.

P: ¿Cuántas activaciones obtengo?
R: 20 activaciones (más que suficiente para múltiples cuentas/VPS).

P: ¿Necesito experiencia en operaciones?
R: Conocimientos básicos de MT5 son útiles pero no necesarios. Se incluyen tutoriales completos.

En resumen

TDI ROACHER ULTIMATE no es un EA más.

Es el resultado de la obsesión de nuestro equipo por resolver el problema número 1 que destruye las cuentas de los traders: la mala gestión del dinero.

Hemos combinado:

  • ✅ Matemáticas de grado institucional Kelly Criterion.
  • ✅ La especificación TDI original (fijada correctamente)
  • ✅ Cinco estrategias rentables de forma independiente
  • ✅ Sistemas inteligentes de gestión de operaciones
  • ✅ Protección real contra los drawdowns.

Y lo estamos ofreciendo a 299,99 dólares por tiempo limitado.

Los próximos 100 compradores entran en este precio. Después de eso, salta a $ 499. A 500 ventas, llega a $ 1,300.

Los primeros en adoptarlo ganan. Así es como funciona esto.

Estado actual

TIER 1 ACTIVO: $299.99
Próximo precio: $499 (a las 100 ventas)
Tiempo restante: Hasta que se vendan las 100 primeras copias

Asegure su precio de lanzamiento ahora

Haga clic en "COMPRAR" o "ALQUILAR" más arriba para fijar el precio del Nivel 1 antes de la próxima subida de precios.

¿Preguntas? Envíeme un mensaje a través de la mensajería privada MQL5.

TDI ROACHER ULTIMATE v7.02
Smart Money Management Edition
Proteja su cuenta. Haga crecer su capital. Opere como las instituciones.

Únase a los traders que se niegan a arruinar sus cuentas.

Este es su momento. No espere al Nivel 2.

Quantum Queen MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.98 (379)
Asesores Expertos
¡Hola, traders! Soy   la Reina Cuántica   , la joya de la corona de todo el ecosistema Cuántico y el Asesor Experto mejor valorado y más vendido en la historia de MQL5. Con una trayectoria comprobada de más de 20 meses de trading en vivo, me he ganado mi lugar como la Reina indiscutible del XAUUSD. ¿Mi especialidad? ORO. ¿Mi misión? Ofrecer resultados comerciales consistentes, precisos e inteligentes, una y otra vez. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the
AI Gold Sniper MT5
Ho Tuan Thang
5 (20)
Asesores Expertos
SEÑAL EN VIVO CON CUENTA DE TRADING REAL: MT4 por defecto (Más de 7 meses de trading en vivo): https://www.mql5.com/en/signals/2329380 IC Markets MT5 (Más de 5 meses de trading en vivo): https://www.mql5.com/en/signals/2340132 Canal de trading con EA de Forex en MQL5: Únete a mi canal de MQL5 para estar al día de mis últimas noticias. Mi comunidad de más de 14.000 miembros en MQL5 . ¡SOLO QUEDAN 3 COPIAS DE 10 A $399! Después de eso, el precio subirá a $499. El EA se venderá en cantidades li
Zenox
PETER OMER M DESCHEPPER
4.65 (20)
Asesores Expertos
Cada vez que la señal en vivo aumente un 10%, el precio se incrementará para mantener la exclusividad de Zenox y proteger la estrategia. El precio final será de $2,999. Señal en Vivo Cuenta de IC Markets, ¡vea el rendimiento en vivo por usted mismo como prueba! Descargar manual de usuario (Inglés) Zenox es un robot de trading multipar con IA de vanguardia que sigue las tendencias y diversifica el riesgo en dieciséis pares de divisas. Años de desarrollo dedicado han dado como resultado un potent
NTRon 2OOO
Konstantin Freize
5 (16)
Asesores Expertos
Estrategia de Trading Híbrida para XAUUSD – Combinación de Sentimiento de Noticias y Desequilibrio del Libro de Órdenes Esta estrategia combina dos enfoques de trading poco utilizados pero altamente efectivos en un sistema híbrido desarrollado exclusivamente para operar XAUUSD (Oro) en el gráfico de 30 minutos . Mientras que los Asesores Expertos convencionales suelen depender de indicadores predefinidos o patrones gráficos básicos, este sistema se basa en un modelo inteligente de acceso al merc
Quantum King EA
Bogdan Ion Puscasu
5 (87)
Asesores Expertos
Quantum King EA: Poder inteligente, perfeccionado para cada trader IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. Precio especial de lanzamiento Señal en vivo:       HAGA CLIC AQUÍ Versión MT4:   HAGA CLIC AQUÍ Canal de Quantum King:       Haga clic aquí ***¡Compra Quantum King MT5 y podrás obtener Quantum StarMan gratis!*** ¡Pregunta en privado para más detalles! Gobierna   tus operaciones con precisión y
AI Gold Trading MT5
Ho Tuan Thang
5 (9)
Asesores Expertos
SEÑAL EN VIVO CON CUENTA DE TRADING REAL: Configuración predeterminada: https://www.mql5.com/en/signals/2344271 Canal de trading de Forex EA en MQL5: Únete a mi canal de MQL5 para estar al día de mis últimas noticias. Mi comunidad de más de 14 000 miembros en MQL5. ¡SOLO QUEDAN 3 COPIAS DE 10 A $399! Después de eso, el precio subirá a $499. El EA se venderá en cantidades limitadas para garantizar los derechos de todos los clientes que lo hayan adquirido. AI Gold Trading aprovecha el modelo ava
Mad Turtle
Gennady Sergienko
4.56 (75)
Asesores Expertos
Símbolo XAUUSD (Oro/Dólar) Período (marco temporal) H1-M15 (cualquiera) Soporte para operación única SÍ Depósito mínimo 500 USD (o equivalente en otra moneda) Compatible con cualquier bróker SÍ (compatible con cotizaciones de 2 o 3 dígitos, cualquier moneda de cuenta, símbolo o GMT) Funciona sin configuración previa SÍ Si te interesa el tema del aprendizaje automático, suscríbete al canal: ¡Suscribirse! Características Clave del Proyecto Mad Turtle: Aprendizaje Automático Real Este Asesor Exp
Nova Gold X
Hicham Chergui
5 (6)
Asesores Expertos
Nota importante: Para garantizar total transparencia, estoy proporcionando acceso a la cuenta de inversor real vinculada a este EA, lo que le permite monitorear su rendimiento en vivo sin manipulación alguna. En solo 5 días, todo el capital inicial fue retirado por completo, y desde entonces, el EA ha estado operando exclusivamente con fondos de ganancias, sin ninguna exposición al saldo original. El precio actual de $199 es una oferta de lanzamiento limitada, y se incrementará después de vende
Quantum Emperor MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.87 (496)
Asesores Expertos
Presentando       Quantum Emperor EA   , el innovador asesor experto en MQL5 que está transformando la forma de operar con el prestigioso par GBPUSD. Desarrollado por un equipo de comerciantes experimentados con experiencia comercial de más de 13 años. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. ***Compra Quantum Emperor EA y podrás obtener Quantum StarMan   gratis.*** Pregunta en privado para más detalles. Señal
Aura Ultimate EA
Stanislav Tomilov
4.84 (83)
Asesores Expertos
Aura Ultimate: la cúspide del comercio de redes neuronales y el camino hacia la libertad financiera. Aura Ultimate es el siguiente paso evolutivo en la familia Aura: una síntesis de arquitectura de IA de vanguardia, inteligencia adaptativa al mercado y precisión con control de riesgos. Basada en el ADN probado de Aura Black Edition y Aura Neuron, va más allá, fusionando sus fortalezas en un ecosistema unificado multiestrategia, a la vez que introduce una capa completamente nueva de lógica pred
AI Forex Robot MT5
MQL TOOLS SL
4.44 (64)
Asesores Expertos
AI Forex Robot - El futuro del trading automatizado. AI Forex Robot está impulsado por un sistema de Inteligencia Artificial de última generación basado en una red neuronal híbrida LSTM Transformer, diseñada específicamente para analizar los movimientos del precio del oro (XAUUSD) en el mercado Forex. El sistema analiza complejas estructuras de mercado, adapta su estrategia en tiempo real y toma decisiones basadas en datos con un alto nivel de precisión. AI Forex Robot es un sistema moderno, tot
Pivot Killer
Pablo Dominguez Sanchez
4.6 (20)
Asesores Expertos
Crecimiento a Largo Plazo. Consistencia. Resiliencia. Pivot Killer EA no es un sistema de ganancias rápidas, sino un algoritmo de trading profesional diseñado para hacer crecer tu cuenta de manera sostenible a largo plazo . Desarrollado exclusivamente para XAUUSD (ORO) , Pivot Killer es el resultado de años de investigación, pruebas y desarrollo disciplinado. Su filosofía es simple: la consistencia vence a la suerte . Este sistema ha sido puesto a prueba en distintos ciclos de mercado, cambios d
Argos Rage
Aleksandar Prutkin
4.58 (26)
Asesores Expertos
Un nuevo paso adelante | Precisión impulsada por IA encuentra la lógica del mercado Con Argos Rage , se introduce un nuevo nivel de automatización en el trading, impulsado por un sistema DeepSeek AI integrado que analiza el comportamiento del mercado en tiempo real. Si bien se basa en las fortalezas de Argos Fury, este EA sigue un camino estratégico diferente: más flexibilidad, una interpretación más amplia y una mayor interacción con el mercado. Live Signal Marco temporal: M30 Apalancamiento
CryonX EA MT5
Solomon Din
5 (1)
Asesores Expertos
Cryon X-9000 — Sistema de Trading Autónomo con Núcleo Analítico Cuántico SEÑAL REAL:  https://www.mql5.com/en/signals/2347543 Hoy en día, muchos traders manipulan los resultados ejecutando sus Expert Advisors en cuentas cent o con saldos muy pequeños , lo cual demuestra en realidad que no confían en sus propios sistemas . Este señal, en cambio, opera en una cuenta real de 20.000 USD . Refleja una inversión de capital auténtica y ofrece un rendimiento transparente , sin amplificaciones artificia
Big Forex Players MT5
MQL TOOLS SL
4.74 (129)
Asesores Expertos
Estamos orgullosos de presentar nuestro robot de vanguardia, el Big Forex Players EA diseñado para maximizar su potencial de negociación, minimizar el comercio emocional, y tomar decisiones más inteligentes impulsado por la tecnología de vanguardia. Todo el sistema de este EA nos llevó muchos meses construirlo, y luego pasamos mucho tiempo probándolo. Este EA único incluye tres estrategias distintas que se pueden utilizar de forma independiente o en conjunto.El robot recibe las posiciones de los
Syna
William Brandon Autry
5 (17)
Asesores Expertos
BLACK FRIDAY - 20% DE DESCUENTO Solo por 24 horas. La oferta termina el 29 de noviembre. Esta será la única oferta para este producto. Presentando Syna Versión 4 - El Primer Ecosistema de Trading Agéntico con IA del Mundo Me complace presentar Syna Versión 4, el primer sistema verdadero de coordinación multi-EA agéntico de la industria del trading forex . Esta innovación revolucionaria permite que múltiples Asesores Expertos operen como una red de inteligencia unificada en diferentes terminal
The Gold Reaper MT5
Profalgo Limited
4.47 (88)
Asesores Expertos
¡PROP FIRME LISTO!   (   descargar SETFILE   ) WARNING : ¡Solo quedan unas pocas copias al precio actual! Precio final: 990$ Obtenga 1 EA gratis (para 2 cuentas comerciales) -> contácteme después de la compra Ultimate Combo Deal   ->   click here JOIN PUBLIC GROUP:   Click here Live Signal ¡Bienvenido al Segador de Oro! Basado en el exitoso Goldtrade Pro, este EA ha sido diseñado para ejecutarse en múltiples períodos de tiempo al mismo tiempo y tiene la opción de establecer la frecuencia de
The ORB Master
Profalgo Limited
4.88 (24)
Asesores Expertos
PROP FIRM READY!  PROMOCIÓN DE LANZAMIENTO: ¡NÚMERO MUY LIMITADO DE COPIAS DISPONIBLES AL PRECIO ACTUAL! Precio final: 990$ Desde $349: ¡Elige 1 EA gratis! (para un máximo de 2 cuentas comerciales) Oferta combinada definitiva     ->     haga clic aquí ÚNETE AL GRUPO PÚBLICO:   Haz clic aquí   LIVE RESULTS REVISIÓN INDEPENDIENTE Bienvenido a "The ORB Master"   :   Tu ventaja en las rupturas de rango de apertura Descubra el poder de la estrategia Opening Range Breakout (ORB) con ORB Master EA
Aura Black Edition MT5
Stanislav Tomilov
4.36 (50)
Asesores Expertos
Aura Black Edition es un EA totalmente automatizado diseñado para operar solo con ORO. El experto mostró resultados estables en XAUUSD en el período 2011-2020. No se utilizan métodos peligrosos de gestión del dinero, ni martingala, ni cuadrícula ni scalp. Adecuado para cualquier condición de bróker. EA entrenado con un perceptrón multicapa La red neuronal (MLP) es una clase de red neuronal artificial (ANN) de retroalimentación. El término MLP se usa de manera ambigua, a veces de manera vaga para
EA Pips Hunter
Ihor Otkydach
4.2 (5)
Asesores Expertos
Monitoreo real. Pruebas honestas. Cero hype. LIVE SIGNAL MANUAL and SET FILES Antes de entrar en los detalles técnicos, hay dos cosas que debes saber: PipsHunter está confirmado por una señal de monitoreo con dinero real. El EA ha estado operando en una cuenta real (Pepperstone) durante varios meses, y el monitoreo es totalmente público. Sin simulaciones, sin cuentas ocultas, sin “solo backtests perfectos” — los resultados reales de trading confirman su rendimiento auténtico. Los backtests son 1
HTTP ea
Yury Orlov
5 (8)
Asesores Expertos
How To Trade Pro (HTTP) EA — un asesor de trading profesional para operar con cualquier activo sin martingala ni redes del autor con más de 25 años de experiencia. La mayoría de los asesores top trabajan con oro en ascenso. Lucen brillantes en las pruebas... mientras el oro sube. Pero ¿qué pasa cuando el trend se agota? ¿Quién protegerá tu depósito? HTTP EA no cree en el crecimiento eterno — se adapta al mercado cambiante y está diseñado para diversificar ampliamente tu cartera de inversión y pr
Remstone
Remstone
5 (8)
Asesores Expertos
Remstone no es un asesor experto cualquiera.   Combina años de investigación y gestión de activos. Live:   Remstone Club   ICMarkets   Darwinex The price increases by $500 every profitable quarter. January: $2,500 Desde 2018   , mi última empresa, Armonia Capital, proporcionó la señal ARF a Darwinex, un gestor de activos regulado por la FCA, recaudando 750 000 USD. ¡Domina 4 clases de activos con un solo asesor! Sin promesas, sin ajustes, sin ilusiones. Pero con una amplia experiencia en vivo.
Golden Hen EA
Taner Altinsoy
5 (7)
Asesores Expertos
Resumen Golden Hen EA es un Asesor Experto diseñado específicamente para XAUUSD . Funciona combinando ocho estrategias comerciales independientes, cada una activada por diferentes condiciones de mercado y marcos temporales (M5, M30, H2, H4, H6, H12). El EA está diseñado para gestionar sus entradas y filtros automáticamente. La lógica central del EA se centra en identificar señales específicas. Golden Hen EA no utiliza técnicas de grid (cuadrícula), martingala ni promedios . Todas las operacione
Quantum StarMan
Bogdan Ion Puscasu
4.86 (103)
Asesores Expertos
Hola a todos, déjenme presentarme: Soy   Quantum StarMan,   el miembro más electrizante y fresco de la familia   Quantum EAs   . Soy un asesor experto (EA) multidivisa totalmente automatizado con la capacidad de gestionar hasta 5 pares dinámicos:   AUDUSD, EURAUD, EURUSD, GBPUSD y USDCAD   . Con la máxima precisión y una responsabilidad inquebrantable, llevaré tu trading al siguiente nivel. Y lo mejor de todo: no utilizo estrategias Martingala. En su lugar, utilizo un sofisticado sistema de cu
Axonshift EA MT5
Maxim Kurochkin
4.2 (40)
Asesores Expertos
AxonShift — Sistema Algorítmico con Lógica de Ejecución Adaptativa AxonShift es un algoritmo de trading autónomo diseñado y optimizado específicamente para operar en XAUUSD dentro del marco temporal H1. Su arquitectura se basa en una lógica modular que interpreta el comportamiento del mercado a través de la combinación de dinámicas de corto plazo e impulsos de tendencia intermedia. El sistema evita la sobreexposición reactiva o enfoques de alta frecuencia, centrándose en ciclos de operaciones co
Argos Fury
Aleksandar Prutkin
3.93 (41)
Asesores Expertos
Por primera vez en esta plataforma | Un EA que entiende el mercado Por primera vez en esta plataforma, un Asesor Experto (EA) utiliza todo el poder de Deep Seek. Combinado con la estrategia Dynamic Reversal Zoning, se crea un sistema que no solo detecta los movimientos del mercado, sino que los comprende. Señal en vivo __________ Configuración Temporalidad: H1 Apalancamiento: mín. 1:30 Depósito: mín. $200 Símbolo: XAUUSD Broker: cualquiera Esta combinación de Deep Seek y la estrategia de rev
Ultimate Breakout System
Profalgo Limited
5 (28)
Asesores Expertos
IMPORTANTE   : Este paquete solo se venderá al precio actual para un número muy limitado de copias.    El precio subirá a 1499$ muy rápido.    ¡+100 estrategias incluidas   y más por venir! BONIFICACIÓN   : Por un precio de $999 o superior -> ¡elige  5     de mis otros EA gratis!  TODOS LOS ARCHIVOS CONFIGURADOS GUÍA COMPLETA DE CONFIGURACIÓN Y OPTIMIZACIÓN GUÍA DE VIDEO SEÑALES EN VIVO REVISIÓN (de terceros) ¡Bienvenido al SISTEMA DE BREAKOUT DEFINITIVO! Me complace presentar el Ultimate Bre
Autorithm AI
Zaha Feiz
4.6 (10)
Asesores Expertos
Autorithm AI Descripción Técnica AUTORITHM es un sistema de trading avanzado impulsado por inteligencia artificial, diseñado para MetaTrader 5, que implementa 10 capas especializadas de IA para un análisis integral del mercado. El Asesor Experto utiliza algoritmos sofisticados de IA que trabajan en armonía para procesar datos de mercado, identificar oportunidades de negociación y ejecutar operaciones con protocolos inteligentes de gestión de riesgos. [guide line]     Características Principales
Nano Machine
William Brandon Autry
5 (4)
Asesores Expertos
VIERNES NEGRO 50% DE DESCUENTO - NANO MACHINE GPT Precio regular: $997 a Viernes Negro: $498.50 (El precio con descuento se reflejará durante la promoción.) Inicio de la venta: 27 de noviembre de 2025 - evento de Viernes Negro por tiempo limitado. Sorteo del Viernes Negro: Todos los compradores de Nano Machine GPT durante el evento del Viernes Negro pueden participar en un sorteo aleatorio para ganar: 1 x activación de Syna 1 x activación de AiQ 1 x activación de Mean Machine GPT Cómo particip
Ultimate Pulse
Clifton Creath
5 (2)
Asesores Expertos
señal en directo https://www.mql5.com/en/signals/2347626?source=Site+Señales+Mi Canal público https://www.mql5.com/en/channels/021454d60f74dc01&nbsp; Último Pulso Visión general Ultimate Pulse es un Asesor Experto diseñado para extraer beneficios del movimiento natural del mercado. Obtiene beneficios de cada posición individualmente o en cuadrículas dependiendo de las condiciones. Simple, metódico, eficaz. Optimizado para XAUUSD (Oro) en el marco de tiempo de 30 minutos. Cómo funciona El EA iden
