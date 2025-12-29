Supertrend Pro Premium MTF Dashboard

SUPERTREND PRO - INDICADOR PROFESIONAL DE TENDENCIAS EN MÚLTIPLES MARCOS TEMPORALES

Un indicador Supertrend premium con funciones avanzadas diseñado para operadores de Forex serios que necesitan un análisis de tendencia fiable en múltiples marcos temporales.

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

Análisis Multi-Tiempo
Analiza 8 marcos temporales simultáneamente: M1, M5, M15, M30, H1, H4, D1, W1
Muestra la dirección de la tendencia para cada marco temporal en tiempo real
Indicadores de estado codificados por colores para una confirmación instantánea de la tendencia
Ayuda a identificar la alineación de tendencias en diferentes periodos de tiempo

Cuadro de mandos profesional
Muestra el estado actual de la tendencia con una clara indicación alcista o bajista
Muestra el precio actual, el valor ATR, el símbolo y la información del marco temporal
Diseño limpio y moderno con posición personalizable
Actualizaciones en tiempo real a medida que cambian las condiciones del mercado

Sistema avanzado de señales
Señales claras de compra y venta en los cambios de tendencia
Grandes flechas visibles situadas lejos de la acción del precio
Cuadros de señales profesionales que destacan las zonas de entrada
Etiquetas de texto en negrita para una fácil identificación
Las señales no se repintan - lo que ve es lo que ha pasado

Diseño visual
Resaltado de tendencias con zonas rellenas de color
Líneas de tendencia gruesas para una visibilidad clara
Combinación de colores profesional adecuada para todos los fondos de gráficos
Opciones de visualización personalizables

Sistema de alerta inteligente
Alertas sonoras cuando aparecen nuevas señales
Notificaciones push a dispositivos móviles
Alertas opcionales por correo electrónico
Evita la duplicación de alertas sobre la misma señal

Personalización completa
Periodo ATR ajustable (por defecto 10)
Multiplicador configurable (por defecto 3,0)
Activación o desactivación de funciones individuales
Tablero y posiciones del escáner personalizables
Preferencias de alerta ajustables

DETALLES TÉCNICOS

El indicador utiliza el probado algoritmo Supertrend basado en el Average True Range (ATR)
Los cálculos siguen la fórmula Supertrend estándar con mejoras
Compatible con todos los pares de divisas, índices y materias primas
Funciona en todos los marcos temporales desde M1 a MN1
Sin repintado - las señales son definitivas cuando se cierra la barra
Código eficiente optimizado para el rendimiento de MT5

CÓMO FUNCIONA

El indicador Supertrend calcula niveles dinámicos de soporte y resistencia usando ATR
Cuando el precio cruza por encima de la banda inferior, se genera una señal de compra
Cuando el precio cruza por debajo de la banda superior, se genera una señal de venta.
El escáner multihorario aplica esta lógica en 8 marcos temporales simultáneamente.
El panel de control consolida toda la información para una rápida toma de decisiones

IDEAL PARA

Estrategias de seguimiento de tendencias
Operaciones de confirmación en múltiples marcos temporales
Swing trading en plazos superiores
Negociación diaria con señales intradía
Negociación de posiciones con análisis semanal
Operadores de Prop Firm que requieren una metodología coherente

CONSIDERACIONES SOBRE EL RENDIMIENTO

Las pruebas retrospectivas muestran un gran rendimiento en los principales pares
Factor de beneficio superior a 2,0 en condiciones de mercado óptimas
Tasa de ganancia media superior al 60% con una gestión adecuada del riesgo
Funciona mejor en condiciones de tendencia del mercado
Se recomienda combinar con una gestión adecuada del dinero

LO QUE RECIBE

Licencia de por vida con 5 activaciones
Actualizaciones gratuitas durante toda la vida útil del producto
Completo manual de usuario
Asistencia por correo electrónico para preguntas técnicas
Asistencia para la instalación si es necesario

SOPORTE AL CLIENTE

Para soporte técnico y consultas de ventas, póngase en contacto con nosotros a través del sistema de mensajería MQL5
Tiempo de respuesta normalmente en 24 horas
Ayuda para la instalación disponible
Se proporciona orientación para la optimización de los ajustes

NOTAS IMPORTANTES

Este indicador es una herramienta de análisis y no garantiza beneficios
El rendimiento pasado no garantiza resultados futuros
La gestión adecuada del riesgo es esencial a la hora de operar
Probar en cuenta demo antes de operar en vivo
Sólo funciona en la plataforma MetaTrader 5

COMPARACIÓN CON LAS VERSIONES GRATUITAS

Los indicadores Supertrend gratuitos sólo proporcionan líneas de tendencia básicas
La versión premium incluye análisis multitemporal en 8 periodos
Cuadro de mandos profesional para una visión instantánea del mercado
Sistema de alerta avanzado con múltiples métodos de notificación
Cuadros de señales y presentación visual mejorada
Actualizaciones periódicas y soporte profesional incluidos

INSTALACIÓN

Descargue el indicador después de la compra
Copiar a la carpeta Indicadores de MT5
Reinicie MetaTrader 5
Arrastre el indicador a cualquier gráfico
Configure los ajustes como desee
Activar hasta en 5 ordenadores con su licencia

EXPLICACIÓN DE LOS AJUSTES

Periodo ATR: Número de barras para el cálculo del ATR (mayor = más suave)
Multiplicador: Distancia de las bandas respecto al precio (mayor = menos señales)
Mostrar señales: Activar o desactivar flechas de compra/venta
Mostrar Panel: Activar el panel de información
Mostrar Screener: Activar el panel de análisis multi-marco de tiempo
Alertas: Configurar las notificaciones sonoras, push y por correo electrónico

PARES RECOMENDADOS

Funciona con todos los pares de divisas, incluyendo:
EURUSD, GBPUSD, USDJPY, AUDUSD, NZDUSD
USDCAD, USDCHF, EURJPY, GBPJPY, AUDJPY
Oro (XAUUSD), Plata (XAGUSD), Petróleo (crudo)
Todos los principales índices y pares de criptomonedas

RECOMENDACIONES DE PLAZOS

M1 a M15: Scalping y operaciones diarias rápidas
M30 a H4: Intradía y swing trading
D1 a W1: Operaciones de posición y tendencias a largo plazo
Utilice el escáner multi-marco de tiempo para la confirmación a través de períodos

EXCLUSIÓN DE RIESGOS

Operar en el mercado de divisas implica un riesgo considerable de pérdida
Opere sólo con el capital que pueda permitirse perder
Este indicador es sólo una herramienta de análisis técnico
No se ofrece ni se implica ninguna garantía de beneficios
Utilice siempre un stop loss y un tamaño de posición adecuados

INFORMACIÓN SOBRE LA VERSIÓN

La versión actual incluye todas las funciones descritas
Actualizaciones periódicas sin coste adicional
Compatible con las últimas versiones de MT5
Cifrado de seguridad y protección de licencia
Clave de activación única por comprador

Esta es una herramienta de trading profesional diseñada para traders serios que entienden el análisis técnico y la gestión de riesgos. El indicador proporciona señales claras de tendencia, pero requiere una interpretación adecuada y la gestión del dinero para operar con éxito.
Productos recomendados
Arrow Micro Scalper MT5
Vitalyi Belyh
Indicadores
Arrow Micro Scalper es un indicador diseñado para especulación y comercio a corto plazo, integrado en cualquier gráfico e instrumento financiero (monedas, criptomonedas, acciones, metales). En su trabajo utiliza análisis de ondas y un filtro de dirección de tendencia. Recomendado para usar en marcos de tiempo de M1 a H4. Cómo trabajar con el indicador. El indicador contiene 2 parámetros externos para cambiar la configuración, el resto ya está configurado de forma predeterminada. Las flechas gr
PipTick Pairs Spread MT5
Michal Jurnik
Indicadores
El indicador Pairs Spread se ha desarrollado para la popular estrategia conocida como negociación de pares, negociación de diferenciales o arbitraje estadístico. Este indicador mide la distancia (spread) entre los precios de dos instrumentos correlacionados directamente (positivamente) y muestra el resultado como una curva con desviaciones estándar. De este modo, los operadores pueden identificar rápidamente cuándo los instrumentos están demasiado alejados y utilizar esta información para buscar
History Pattern Search mt5
Yevhenii Levchenko
Indicadores
El indicador construye cotizaciones actuales, que se pueden comparar con las históricas y, sobre esta base, hacer un pronóstico de movimiento de precios. El indicador tiene un campo de texto para una navegación rápida a la fecha deseada. Opciones: Símbolo - selección del símbolo que mostrará el indicador; SymbolPeriod - selección del período del cual el indicador tomará datos; IndicatorColor - color del indicador; HorisontalShift: cambio de cotizaciones dibujadas por el indicador por el núm
Gold Indicator MT5
MQL TOOLS SL
Indicadores
Adéntrese en el mundo de las operaciones de divisas con confianza, claridad y precisión utilizando el Indicador Oro , una herramienta de última generación diseñada para llevar su rendimiento en las operaciones al siguiente nivel. Tanto si es un profesional experimentado como si acaba de comenzar su andadura en los mercados de divisas, el Indicador Oro le proporciona una visión poderosa y le ayuda a operar de forma más inteligente, no más difícil. Basado en la sinergia probada de tres indicadore
Spartan MT5
Joseph Saeidian
Indicadores
La última frontera. Spartan es un "indicador alimentado por IA" de primera calidad diseñado para identificar la dirección de los movimientos de los precios y los posibles puntos de reversión y agotamiento. Esta herramienta es especialmente beneficiosa para las personas que buscan un movimiento de precios más claro. Puede funcionar como una mejora de los sistemas de trading existentes, operar de forma independiente o ayudar en estrategias de scalping. Precio $499 para los primeros 5 clientes, lu
Magic Storm MT5
Reni
5 (1)
Asesores Expertos
Pares Mejor Probados :- Step Index (También se puede utilizar en otros pares cuyo spread sea más bajo) ¿Cómo funciona la Tormenta Mágica? La Tormenta Mágica comenzará sólo si la Operación Inicial se convierte en una operación perdedora. En caso de que la operación inicial sea rentable en , o haya sido cerrada por el operador, no es necesario que se inicie la Tormenta Mágica. Supongamos que la operación inicial fue una operación de compra de 1 lote con un Rango de Zona de Recuperación de
RQL Trend Board
Zoltan Nagy
Indicadores
RQL Trend Board - Descripción RQL Trend Board es un simple pero poderoso tablero de tendencias multi-marco de tiempo. Muestra la tendencia actual del mercado a través de varios marcos temporales al mismo tiempo, utilizando un método interno de clasificación de tendencias. Cada marco de tiempo se muestra como un cuadro de color: Verde - sesgo alcista → buscar configuraciones largas Amarillo - oscilación / poco claro → no hay zona de comercio Rojo - sesgo bajista → buscar configuracione
FREE
GRat Crypto
Ivan Titov
4.5 (2)
Utilidades
¡ Opere con criptodivisas en MT5! GRat_Crypto es una herramienta para el trading manual y automatizado , incluyendo CUALQUIER EA disponible, CUALQUIER criptodivisa en las criptobolsas más populares en el familiar entorno MT5 24/7. Características 1. TODOS los instrumentos de las 9 bolsas de criptomonedas más populares están disponibles: Binance, BingX, Bybit, Coinbase, CoinEx, Kraken, KuCoin , MEXC y OKX . 2. La capacidad de colocar CUALQUIER tipo de orden disponible en MT5, tanto de mercado co
Market Maestro MM5
Andriy Sydoruk
Asesores Expertos
Market Maestro: Su socio ideal para el comercio automatizado de divisas Si está buscando un asistente fiable para operar en el mercado de divisas, Market Maestro es exactamente lo que necesita. Este moderno robot de Forex está construido utilizando las últimas tecnologías y algoritmos, lo que le permite analizar eficazmente los datos del mercado y tomar decisiones de negociación informadas en tiempo real. Características principales de Market Maestro 1. Capacidad multidivisa para amplias oportun
Trade Extender
Loncey Duwarkah
5 (1)
Asesores Expertos
Ejecuta operaciones de forma autónoma, supervisando todo el proceso desde el inicio hasta la finalización. Asistencia gratuita a través de chat, correo electrónico y asistencia remota . Construido originalmente para XAUUSD (Oro). Cambios de configuración para otros símbolos Potente gestión de reglas Funciones de posicionamiento mejoradas Gestión del riesgo / Dimensionamiento dinámico de lotes Configuración rápida Símbolos : XAUUSD Inversión para todos: Nuestro robot de comercio está diseñado pa
WanaScalper
Isaac Wanasolo
1 (1)
Indicadores
Un indicador de scalping basado en patrones matemáticos, que en promedio da señales con SL relativamente pequeños, y también ocasionalmente ayuda a captar grandes movimientos en los mercados (más información en el video). Este indicador tiene tres tipos principales de notificaciones: El primer tipo advierte de una posible/próxima señal en la siguiente barra El segundo tipo indica la presencia de una señal lista para entrar en el mercado/abrir una posición El tercer tipo es para los niveles SL y
Premium level Pro
Dmitriy Kashevich
Indicadores
¡El nivel Premium es un indicador único con más del 80% de precisión de predicciones correctas! ¡Este indicador ha sido probado por los mejores especialistas en comercio durante más de dos meses! ¡El indicador del autor no lo encontrarás en ningún otro lugar! ¡A partir de las capturas de pantalla, puede ver por sí mismo la precisión de esta herramienta! 1 es ideal para operar con opciones binarias con un tiempo de vencimiento de 1 vela. 2 funciona en todos los pares de divisas, acciones, m
Harmonic Pattern Suite Pro
Patricia Manzano Gomez
Indicadores
Harmonic Pattern Suite Pro Introducción Harmonic Pattern Suite Pro es un indicador diseñado para identificar y representar en el gráfico estructuras armónicas basadas en secuencias X-A-B-C-D. El objetivo del indicador es mostrar, de manera visual y ordenada, las formaciones que cumplen parámetros geométricos y proporcionales definidos para cada tipo de patrón. El sistema automatiza el proceso de detección, evitando mediciones manuales de relaciones internas y permitiendo analizar la estructura
FREE
MT5 Binary Trend Follower
Mi Chaei Jardin
Indicadores
El indicador Binary Tend Follower ha sido diseñado especialmente para el comercio de opciones binarias. El mejor marco de tiempo para utilizar el indicador es un gráfico de 1M con vencimiento de 1Min tan pronto como la vela de señal se cierra. No hay necesidad de complicar su comercio como todo el pensamiento se ha hecho para usted. El indicador fue diseñado tan simple como sea posible para eliminar toda la subjetividad de tratar de seguir una estrategia complicada, y permitiendo que el comercia
Power Trade Indicator Plus
Joel Malebana
Indicadores
Presentamos el indicador Power Trade Plus diseñado por un pequeño grupo de traders con varios años de experiencia operando en el mercado de forma rentable. El Power Trade Plus se deriva del indicador Power Trade, el indicador se esfuerza en entradas de francotirador de gran alcance y tomar los niveles de beneficios, con un algoritmo que puede determinar la volatilidad de los mercados y Proporciona entradas basadas en la volatilidad actual del mercado. Este indicador es mucho más eficaz en accion
MonteCarlo Simulation
Omega J Msigwa
Indicadores
Acerca del Indicador Este indicador se basa en simulaciones de Monte Carlo sobre los precios de cierre de un instrumento financiero. Por definición, Monte Carlo es una técnica estadística utilizada para modelar la probabilidad de diferentes resultados en un proceso que implica números aleatorios basados en resultados observados previamente. ¿Cómo Funciona? Este indicador genera múltiples escenarios de precios para un valor, modelando cambios de precios aleatorios a lo largo del tiempo basados e
Mirror Signals Service
Isaac Derban
Utilidades
Visión general Mirror Signals Service EA (Sólo texto) es un potente Asesor Experto de monitorización que envía automáticamente notificaciones de Telegram en tiempo real para todos los eventos comerciales importantes en su cuenta de MetaTrader 5. Está diseñado específicamente para proveedores de señales , operadores de copiadoras de operaciones , auditores , educadores y servicios profesionales de trading que requieren informes inmediatos, detallados y fiables. Todo, desde entradas, salidas,
Mercaria Professional Trading Zones
Anton Serozhkin
Indicadores
## SÓLO ORO ## SÓLO ORO ## **Zonas Comerciales Profesionales de Mercaria - Guía Completa** ## **Zonas Comerciales Profesionales de Mercaria - Guía Completa** ### **Cómo funcionan las Zonas Mercaria** **Español:** Mercaria Zones es un indicador de trading avanzado que identifica áreas de soporte y resistencia de alta probabilidad utilizando extremos ZigZag combinados con cálculos matemáticos de zonas. El indicador funciona en múltiples marcos temporales simultáneamente, proporcionando una vis
AnacottTrading MultiAI BTC Edition
Oliver Jung
Asesores Expertos
AnacottTrading MultiAI - El Robot Honesto para Operar con Múltiples Activos AnacottTrading MultiAI no es sólo otro "EA licuadora" que promete ingresos de ensueño con backtests falsos. Este es un sistema de trading transparente y profesional construido sobre 15+ años de experiencia en el mercado. AnacottTrading MultiAI opera con disciplina: Sólo una posición a la vez No Martingale, no Grid, no spam de comercio Control total del riesgo en cada operación Este EA utiliza un enfoque de optimización c
Inverted Chart EA
Samuele Borella
Utilidades
Gráfico_invertido_EA Asesor Experto de Utilidad Inverted_Chart_EA crea y mantiene un gráfico invertido de cualquier símbolo y marco temporal. Genera automáticamente un instrumento personalizado (por ejemplo, US30_INV ) y mantiene su historial de precios actualizado en tiempo real, con barras reflejadas en torno a un pivote elegido. Esta utilidad ofrece a los operadores una nueva forma de analizar el mercado desde una perspectiva diferente , invirtiendo el gráfico. ¿Por qué utilizar un gráfico in
Maximum Trend Arrows OT MT5
Mulweli Valdaz Makulana
Indicadores
¡¡¡¡¡ESTRICTAMENTE PARA EL ÍNDICE DE AUGE SOLAMENTE!!!!! Aquí traigo el indicador Maximum Trend Arrows OT1.0 MT5. Este indicador se compone de una combinación de diferentes indicadores de tendencia para entradas y salidas, para las entradas una flecha naranja pintará en el gráfico por debajo del mercado actual y una bandera roja para el cierre de las operaciones y produce flechas de compra solamente. Cuando la flecha naranja aparece, aparecerá junto con su sonido para notificarle. Se recomienda
TrendView Ultimate
Rafael Grecco
Indicadores
TrendView Ultimate - Un completo sistema de trading para claridad de tendencias, visión de beneficios y entradas estratégicas TrendView Ultimate es un sistema de trading profesional diseñado para ayudar a los traders a identificar la dirección de la tendencia, entradas de alta calidad y salidas potenciales con claridad, confianza y rendimiento medible. Más que un simple indicador de tendencia, ofrece señales sin repintado, retroalimentación visual dinámica y un potente panel de estadísticas c
Pro Experience
Yurii Yasny
Asesores Expertos
Experiencia Pro Sólo 4 copias disponibles por 99 USD. Próximo precio 199 USD ECN Pro Experience es una estrategia de scalping basada en la ruptura de fuertes niveles de precios. Una de las estrategias más antiguas y fiables con la modernización del autor para el mercado actual. La estrategia no requiere ninguna optimización. ¡¡¡¡Lo instalamos en el gráfico de acuerdo con la recomendación y disfrutar de trading!!!! Ventajas de ECN Pro Experience: - óptima relación SL/TP - SL bajo, lo que hace q
PipFinite Razor Scalper MT5
Karlo Wilson Vendiola
2 (1)
Indicadores
Pipfinite crea herramientas de trading únicas, de alta calidad y asequibles. Nuestras herramientas pueden o no funcionar para usted, por lo que le sugerimos encarecidamente que pruebe primero la versión demo para MT4. Por favor, pruebe el indicador antes de comprarlo para determinar si funciona para usted. Queremos tus buenas críticas, así que date prisa y pruébalo gratis... esperamos que lo encuentres útil. Combo Razor Scalper con Trend Laser Estrategia: Scalp en la dirección de la tendencia V
Proxy OrderFlow MT5
Vincent Jose Proenca
Indicadores
Indicador basado en el desequilibrio del tick-spread. TF: Funciona en todos los marcos temporales (de M1 a D1). Par: Compatible con Forex, índices, oro y CFDs (ajuste automático para pares JPY, Oro y CFD). Ajustes: TickWindow (200) – ventana de observación de ticks SpreadWeight (1.5) – ponderación del spread NormalizationPeriod (20) – periodo de normalización (z-score) Overbought / Oversold (±3.0) – niveles de alerta AlertCooldown (300s) – tiempo de enfriamiento de alerta Conclusión: Proxy Or
Ultimate Boom and Crash Spike Indicator
Hendrik Lodewyk Coetsee
Indicadores
Ultimate Boom and Crash Indicator El Ultimate Boom and Crash Indicator es una herramienta de vanguardia desarrollada por Coetsee Digital , diseñada para identificar oportunidades potenciales de picos en el mercado. Creado para los operadores que se centran en los mercados sintéticos Deriv y Weltrade, este indicador está optimizado para operar exclusivamente en los marcos temporales de 3 minutos (M3), 5 minutos (M5), 15 minutos (M15), 30 minutos (M30) y 1 hora (H1), y sólo admite los siguientes
FFx 4 Patterns Alerter MT5
Eric Venturi-Bloxs
Indicadores
FFx Patterns Alerter ofrece sugerencias de operaciones con Entry, Target 1, Target 2 y StopLoss .... para cualquiera de los patrones seleccionados (PinBar, Engulfing, InsideBar, OutsideBar). A continuación se muestran las diferentes opciones disponibles: Se pueden aplicar múltiples instancias en el mismo gráfico para monitorizar diferentes patrones Sugerencia de entrada - pips a añadir sobre la ruptura para la entrada 3 opciones diferentes para calcular el SL - por pips, por multiplicador ATR o
Darwin Assistant
Ramzi Abuwarda
Indicadores
¡Presentamos el revolucionario indicador MT5, DARWIN Assistant   , su puerta de entrada definitiva al mundo del comercio exitoso! Diseñado con precisión y experiencia, DARWIN Assistant   opera con una estrategia especial que aprovecha el poder de los indicadores técnicos avanzados (RSI, Estocástico, CCI y Tendencias) en todos los marcos de tiempo. Prepárese para una experiencia comercial extraordinaria, ya que este indicador de vanguardia le ofrece las señales de entrada más precisas, lo que le
Currency Power Meter MT5
Vu Trung Kien
5 (2)
Indicadores
Currency Power Meter muestra el poder de las principales monedas entre sí. El indicador muestra la fuerza relativa de la moneda / par en el momento actual en un período de tiempo (diario, semanal, mensual). Es útil para los comerciantes del día, los comerciantes de swing y comerciantes de la posición con opciones período adecuado. Monedas poder 'es la verdadera razón de la tendencia del mercado: La moneda más fuerte frente a la moneda más débil combinará en un par más de tendencia. Como sabemo
Moving Average Surfer
Rowan Stephan Buys
Asesores Expertos
Moving Average Surfer – Captura de Tendencias con Precisión para MT5 Surfea las olas del mercado con Moving Average Surfer, diseñado para traders que buscan precisión, eficiencia y gestión de riesgo automatizada. Este EA combina señales de medias móviles rápidas y lentas con filtros avanzados para detectar oportunidades de alta probabilidad. Funciones clave: Análisis dual de medias móviles: Utiliza MA rápidas y lentas para evaluar la dirección del mercado. Filtro RSI integrado: Añade validación
Los compradores de este producto también adquieren
Azimuth Pro
Ottaviano De Cicco
Indicadores
PROMOCIÓN DE LANZAMIENTO El precio de Azimuth Pro está establecido inicialmente en 299 $ para los primeros 100 compradores. El precio final será de 499 $. LA DIFERENCIA ENTRE LAS ENTRADAS RETAIL E INSTITUCIONALES NO ES EL INDICADOR — ES LA UBICACIÓN. La mayoría de los traders entran en niveles de precio arbitrarios, persiguiendo el momentum o reaccionando a señales retrasadas. Las instituciones esperan a que el precio alcance niveles estructurados donde la oferta y demanda realmente cambian.
RelicusRoad Pro MT5
Relicus LLC
5 (24)
Indicadores
¿Cuántas veces ha comprado un indicador de trading con excelentes back-tests, prueba de rendimiento en cuenta real con números fantásticos y estadísticas por todas partes pero después de usarlo, termina perdiendo su cuenta? No debe confiar en una señal por sí misma, necesita saber por qué apareció en primer lugar, ¡y eso es lo que mejor hace RelicusRoad Pro! Manual de Usuario + Estrategias + Videos de Entrenamiento + Grupo Privado con Acceso VIP + Versión Móvil Disponible Una Nueva Forma de Ver
ARIPoint
Temirlan Kdyrkhan
1 (1)
Indicadores
ARIPoint es un potente compañero de trading diseñado para generar señales de entrada de alta probabilidad con niveles TP/SL/DP dinámicos basados en la volatilidad. El seguimiento del rendimiento integrado muestra estadísticas de ganancias/pérdidas, aciertos PP1/PP2 y tasas de éxito actualizadas en tiempo real. Características principales: Señales de compra/venta con bandas de volatilidad adaptables Niveles TP/SL/DP en tiempo real basados en ATR Filtro MA incorporado con volatilidad ATR/StdDev o
SynaptixQuant Dominance Matrix
Devie Arevalo Montemayor
5 (1)
Indicadores
Matriz de dominancia de SynaptixQuant: Extracción del estado del mercado de nivel institucional Diseñada para operadores que necesitan una visión basada en datos del comportamiento del mercado más allá de los indicadores superficiales. La matriz de dominancia de Synaptix Quant (SQ) no es una visualización convencional de la fortaleza de las divisas. Detrás de su interfaz intencionadamente simplificada se esconde una sofisticada arquitectura analítica diseñada para cuantificar las condiciones de
Macroeconomic Analyzer
DARIO GALLIONE
Indicadores
Los precios se mueven por muchas razones y éstas pueden variar de un operador a otro: programas informáticos, operadores privados e institucionales contribuyen simultáneamente a la formación del precio, lo que hace muy difícil el arte de la predicción. Sin embargo, hay factores medibles que vinculan el precio a una tendencia subyacente acorde con la realidad física que representa el activo financiero: son los indicadores macroeconómicos. Los grandes inversores utilizan sabiamente esta informaci
Matreshka
Dimitr Trifonov
5 (2)
Indicadores
Indicador Matreshka de autodiagnóstico y autooptimización: 1. Es una interpretación de la Teoría del Análisis de Ondas de Elliott. 2. Basado en el principio del indicador tipo ZigZag, y las ondas se basan en el principio de interpretación de la teoría de DeMark. 3. Filtra las ondas en longitud y altura. 4. Dibuja hasta seis niveles de ZigZag al mismo tiempo, siguiendo ondas de diferentes órdenes. 5. Marca ondas pulsadas y de retroceso. 6. Dibuja flechas para abrir posiciones. 7. Dibuja tres cana
ARIScalping
Temirlan Kdyrkhan
Indicadores
ARIScalp es un potente compañero de trading diseñado para generar señales de entrada de alta probabilidad con niveles TP/SL/DP dinámicos basados en la volatilidad. El seguimiento del rendimiento integrado muestra estadísticas de ganancias/pérdidas, aciertos PP1/PP2 y tasas de éxito actualizadas en tiempo real. Características principales: Señales de compra/venta con bandas de volatilidad adaptables Niveles TP/SL/DP en tiempo real basados en ATR Filtro MA incorporado con volatilidad ATR/StdDev op
AriX
Temirlan Kdyrkhan
1 (4)
Indicadores
Indicador AriX para MT5 Una potente herramienta de seguimiento de tendencias y evaluación de señales AriX es un indicador personalizado para MT5 que combina medias móviles y una lógica de riesgo/recompensa basada en ATR para generar señales claras de compra/venta. Visualiza niveles SL/TP dinámicos, evalúa resultados de operaciones pasadas y muestra estadísticas de ganancias/pérdidas en un panel limpio en el gráfico. Las principales funciones son: Señales de compra/venta basadas en cruces de MA
ARICoins
Temirlan Kdyrkhan
Indicadores
ARICoin es un potente compañero de trading diseñado para generar señales de entrada de alta probabilidad con niveles TP/SL/DP dinámicos basados en la volatilidad. El seguimiento de rendimiento incorporado muestra estadísticas de ganancias/pérdidas, aciertos PP1/PP2 y tasas de éxito actualizadas en directo. Características principales: Señales de compra/venta con bandas de volatilidad adaptables Niveles TP/SL/DP en tiempo real basados en ATR Filtro MA incorporado con volatilidad ATR/StdDev opcion
TrendMaestro5
Stefano Frisetti
Indicadores
nota: este indicador es para METATRADER4, si quieres la versión para METATRADER5 este es el enlace: https://www.mql5.com/it/market/product/108106 TRENDMAESTRO ver 2.5 TRENDMAESTRO reconoce una nueva TENDENCIA desde el principio, nunca se equivoca. La certeza de identificar una nueva TENDENCIA no tiene precio. DESCRIPCIÓN TRENDMAESTRO identifica una nueva TENDENCIA de raíz, este indicador examina la volatilidad, los volúmenes y el momentum para identificar el momento en el que se produce una expl
Elliot Waves Analyzer Pro
Viktor Weidenthal
2.67 (3)
Indicadores
Analizador de Ondas de Elliot Pro calcula las Ondas de Elliot para ayudar a identificar la dirección de la tendencia y los niveles de entrada. Principalmente para Swing Trading Estrategias. Por lo general, uno abriría una posición en la dirección de la tendencia de la onda 3 o una corrección de la onda C . Este indicador traza los niveles objetivo para la onda actual y la siguiente. Las reglas más importantes para el análisis de la onda de Elliot son verificadas por el indicador. La versión Pro
BookMap HeatMap
Roberto Spadim
1 (2)
Indicadores
Este indicador crea un mapa térmico basado en la profundidad de mercado del símbolo actual o de otro símbolo. Otro símbolo es útil cuando se negocia en el mercado de futuros y un contrato tiene una división "mini" y "completa". Por ejemplo, en Brasil (B3 - BMF&Bovespa), WDO y DOL son contratos de futuros Forex de BRL/USD (donde 1 DOL = 5 WDO) y los grandes bancos trabajan principalmente con DOL (donde la liquidez es importante). Por favor, utilice con M1 timeframe , los objetos son demasiado pe
Dynamic Scalper System MT5
Vitalyi Belyh
Indicadores
El indicador " Dynamic Scalper System MT5 " está diseñado para operar con scalping dentro de las ondas de tendencia. Probado en los principales pares de divisas y oro, es compatible con otros instrumentos de trading. Proporciona señales para la apertura de posiciones a corto plazo siguiendo la tendencia, con soporte adicional en el movimiento del precio. Fundamento del indicador: Las flechas grandes determinan la dirección de la tendencia. Un algoritmo para generar señales de scalping en forma
Divergence In Chaos Environment
Arief
Indicadores
Obtén el AUX GRATUITO y soporte EA Descarga directa — Haz clic aquí [ D.I.C.E ] El DICE Indicator Divergence in Chaos Environment es una herramienta MT5 especializada creada para traders que aplican la Teoría de las Ondas de Elliott dentro del marco de las técnicas de Trading Chaos. Identifica divergencias ocultas y regulares en la acción del precio, sincronizadas con el entorno de mercado caótico descrito por Bill Williams. Características clave Divergencia alineada con Ondas de Elliott: detec
MT5 Forecast System
Peter Maggen
Indicadores
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ +++ Enlace a la versión gratuita de EURUSD --> https://www.mql5.com/en/market/product/156904?source=Unknown +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ Hola Trader, Esta es una estrategia tradicional de GANN & FIBONACCI basada en la detección de un movimiento impulsivo en la dirección opuesta. Esto se llama Breakout. En el momento de la ruptura,
Frontier Pivots
Nestor Jose Mendez Boza
Indicadores
FRONTIER PIVOTS - Indicador de Niveles Geométricos Este indicador traza niveles o rangos de soporte y resistencia en el gráfico utilizando cálculos matemáticos. Ayuda a los operadores a identificar zonas potenciales de reacción del precio basadas en patrones geométricos. Características Principales: Calcula y muestra automáticamente niveles clave de precio Traza líneas de soporte y resistencia Utiliza datos de precio diarios para el cálculo de niveles Presentación visual clara con colores difere
TPTSyncX
Arief
Indicadores
Obtén el indicador AUX GRATIS, soporte para EA y la guía completa, por favor visita – https://www.mql5.com/en/blogs/post/763955 Detecta la Tendencia. Lee el Patrón. Cronometra la Entrada. ¡3 pasos en menos de 30 segundos! Opera sin esfuerzo — sin necesidad de análisis, tu asistente inteligente está listo para simplificar tu flujo de trabajo No más sobrecarga de gráficos. Opera con confianza usando la detección inteligente de sesgo. Compatible con todas las divisas, criptomonedas, acciones, met
Support Resistance Breakout MT5
Temitayo Lawal
Indicadores
Este indicador utiliza soporte y resistencia, volumen y alguna fórmula especial para calcular el volumen para filtrar las velas. Si el volumen alcanza un valor específico, y al mismo tiempo, la vela rompe la línea de soporte / resistencia, habría una señal y podemos entrar en el mercado. Las señales aparecen cuando la vela actual se cierra. entonces usted puede entrar en el comercio cuando una nueva vela aparece. Por favor no olvide seguir su plan de manejo de dinero. Versión MT4 Soporte/Resi
The iChannels
BeeXXI Corporation
5 (2)
Indicadores
Reconocimiento ultrarrápido de canales parabólicos (así como canales lineales, horizontales y ondulados) en toda la profundidad de la historia, creando una jerarquía de canales. Ajuste necesario: Máximo de barras en el gráfico: Ilimitado Este indicador está diseñado principalmente para la negociación algorítmica, pero también puede utilizarse para la negociación manual. Este indicador tendrá una evolución muy activa en un futuro próximo y descripciones detalladas sobre cómo aplicar para crear r
TrendHarmony MTF Trend Phase Level Visualizer MT5
Andras Salamon
Indicadores
TREND HARMONY MT5 - Indicador Multi Timeframe Trend and Phase and Pullback Level Visualizer para Metatrader5 El indicador TREND HARMONY automatiza el análisis profundo de tendencias y genera visualizaciones para usted. ¡Tome el control de sus operaciones eliminando la incertidumbre! Revolucione su experiencia de trading con precisión y conocimiento a través del indicador TREND HARMONY Multi Timeframe - su indicador de visualización de tendencias MT5 definitivo. [ Características y Manual | Versi
Order Blocks ICT Multi TF MT5
Diego Arribas Lopez
Indicadores
[ Versión MT4 ] [ Kill Zones ] [ Divergencias SMT ] Cómo operar con bloques de órdenes: Haga clic aquí Rendimiento de la interfaz de usuario: Durante las pruebas en el probador de estrategias, la interfaz de usuario puede experimentar retrasos. Tenga la seguridad de que este problema es específico del entorno de pruebas y no afecta al rendimiento del indicador en operaciones reales. Eleve su estrategia de negociación con el indicador Order Blocks ICT Multi TF , una herramienta de vanguardia dise
Key level wedge pro MT5
Presley Annais Tatenda Meck
Indicadores
¡Es nuestro aniversario! Para devolvérselo, disfrute de este descuento del 60% durante la próxima semana (precio original 239 $) Hemos combinado todos nuestros queridos indicadores como: Key level order block , Key level supply and demand , Key level liquidity grab y Key level wedge en un único indicador y cuadro de mandos. Novedades Cuadro de mandos : Hay un tablero de fácil acceso para todas sus necesidades. Botón Multi-timeframe : Ahora hay una opción multi-marco temporal para los Bloques d
Forex Buy Sell Arrow Premium MT5
Md Meraz Mahmud
Indicadores
Hola Quiero presentar El Forex Comprar Vender Flecha Premium MT5 recientemente la liberación de este indicador de primera calidad! su 1000% No Repintar Indicador, Funciona perfectamente bien,, lo probé día a día, Sólo la mente que sopla Resultado, Incluyendo Algoritmo tendencia de gran alcance! ¿Cómo funciona? así, funciona fórmula tendencia del mercado, cuando la tendencia alcista o cuando la tendencia bajista, Recomendar marco de tiempo M30, H1 funciona todos los plazos, y todos los
Pantera Indicator
Temirlan Kdyrkhan
5 (1)
Indicadores
Una herramienta para el backtesting de estrategias y el análisis del rendimiento en el gráfico. Una utilidad para desarrollar, depurar y probar ideas de negociación personalizadas y funciones de indicadores. Un indicador diseñado para probar rápidamente conceptos de negociación y visualizar la eficacia de diferentes parámetros de entrada. Un sandbox todo en uno para probar desde simples cruces hasta complejos sistemas de negociación multicondición. .
Chanlun
Xiaonong Yu
Indicadores
La teoría ChanLun o Chan es una de las teorías comerciales más populares en China. Pero parece que tiene poca influencia en los países occidentales. En realidad, la Teoría Chan se basa en un sofisticado modelo matemático. La idea básica ChanLun es simplificar el gráfico de barras por su modelo. Con la ayuda de ChanLun, un comerciante puede analizar y predecir la tendencia de los futuros bienes, acciones. En ChanLun, hay varios elementos básicos llamados fractales, trazos, segmentos de línea y pi
Big Player Range
Thalles Nascimento De Carvalho
5 (3)
Indicadores
BigPlayerRange — El Mejor Indicador para Futuros y CFDs en MT5 Descubre el poder de BigPlayerRange , considerado el mejor indicador para mini índice y mini dólar en MetaTrader 5. Esta herramienta clave destaca zonas institucionales estratégicas para ofrecer análisis técnico con una precisión excepcional. ¿Cómo Funciona? BigPlayerRange dibuja dos rangos horizontales que representan zonas de presión de compra y venta con base en volumen institucional: Línea Verde : zona de defensa comprado
Support Resistance Catcher
Taiba Mazhar
Indicadores
Soporte Resistencia Indicador Catcher Características y Explicación Visión General: El Support Resistance Catcher es un indicador personalizado de MT5 diseñado para identificar y visualizar zonas de oferta (resistencia) y demanda (soporte) basado en la acción del precio de las velas. Detecta zonas donde el precio se ha invertido después de rallies o caídas, utilizando rechazos de mecha y agrupación. El indicador dibuja rectángulos horizontales para las zonas activas e históricas, con colores,
Meravith MT5
Ivan Stefanov
Indicadores
El indicador analiza el volumen desde cualquier punto y calcula los niveles de agotamiento del mercado para ese volumen. Líneas principales de Meravith: Línea de agotamiento de volumen alcista – sirve como objetivo. Línea de agotamiento de volumen bajista – sirve como objetivo. Línea de tendencia – indica la tendencia del mercado. Cambia de color según si el mercado es alcista o bajista, y actúa como soporte de la tendencia. Cómo usarlo: haga doble clic en la línea vertical púrpura y muévala a l
Heikin Ashi with Pivot
Anna Russel Abanes
Indicadores
ChartMaster Heikin Ashi con Indicador Pivot para MT5 Lleve sus operaciones al siguiente nivel con ChartMaster Heikin As hi con Indicador Pivot, una poderosa herramienta que combina la claridad de las velas Heikin Ashi con el análisis avanzado de puntos pivote. Este indicador está diseñado para los operadores que quieren identificar las tendencias del mercado, las inversiones, y las zonas clave de soporte / resistencia con precisión. Características principales: Visualización Heikin Ashi - Suav
VTrende Pro
Andrii Diachenko
5 (1)
Indicadores
VTrende Pro - Indicador MTF para el comercio de tendencia con un panel de visualización para MT5 *** Los vídeos se pueden traducir a cualquier idioma mediante subtítulos (idioma del vídeo - ruso) Aunque las señales del indicador VTrende Pro se pueden utilizar como señales de un sistema de trading completo, se recomienda utilizarlas junto con el TS de Bill Williams. VTrende Pro es una versión ampliada del indicador VTrende. Diferencia entre la versión Pro y VTrende: - Zonas horarias - Señal V -
Otros productos de este autor
Super Signals Channel Indicator
Tshivhidzo Moss Mbedzi
Indicadores
Indicador de canal Super Signals Su canal es un indicador no repintado que reacciona más con los movimientos recientes del precio. Por esta razón, el indicador Super Signals Channel es más adecuado para estrategias de negociación a corto plazo o de un día. El Super Signals Channel sólo traza oportunidades de swing trading. Así que la mayoría de sus señales de comercio aparecen durante la consolidación o períodos marginales del mercado. Explicación del Indicador Super Signals Channel para MT5 La
FTMO Smart Trader EA
Tshivhidzo Moss Mbedzi
4 (3)
Asesores Expertos
Presentamos el FTMO Smart Trader EA: Su solución definitiva para los desafíos de las empresas Prop Firm ¿Desea superar los desafíos de empresas propietarias como FTMO, FundedNext o The Funded Trader Program? El FTMO Smart Trader EA está diseñado específicamente para ayudarlo a lograr ese objetivo. Con una impresionante tasa de éxito del  y solo un  de reducción, este asesor experto ha sido meticulosamente diseñado para cumplir con los estrictos requisitos de estas empresas propietarias. OFERTA P
MACD 2 scalper
Tshivhidzo Moss Mbedzi
Indicadores
Indicador MACD 2 Scalper para operar con precisión El MACD 2 Scalper funciona perfectamente en una variedad de activos, incluyendo Boom Crash 1000, Crash 500, VIX75, GBP/USD, y muchos más. ¿Qué es el MACD 2 Scalper? El MACD 2 Scalper se basa en el indicador tradicional Moving Average Convergence Divergence (MACD), con una diferencia clave: presenta dos líneas que forman una nube, ofreciendo una visión más matizada. La divergencia entre el MACD y la línea de señal se muestra como un histograma co
Super Signals Channel
Tshivhidzo Moss Mbedzi
Indicadores
Indicador de canal Super Signals Su canal es un indicador no repintado que reacciona más con los movimientos recientes del precio. Por esta razón, el indicador Super Signals Channel es más adecuado para estrategias de negociación a corto plazo o de un día. El Super Signals Channel sólo traza oportunidades de swing trading. Así que la mayoría de sus señales de comercio aparecen durante la consolidación o períodos marginales del mercado. Explicación del indicador Super Signals Channel para MT4 L
MarketProfile master V1
Tshivhidzo Moss Mbedzi
Indicadores
Para más herramientas https://www.mql5.com/en/users/mbedzimz1/seller#!category=2 Un gran número de comerciantes utilizan el VolumeProfile / MarketProfile método de análisis. Y creo que no es necesario explicar conceptos como POC y VAH/VAL. Sin embargo, la representación estándar VolumeProfile tiene un inconveniente - sólo vemos la imagen actual del mercado. Vemos la "convexidad" de la distribución del volumen dentro del período. Pero no vemos lo principal - la "migración" del nivel de POC d
Master signals pro
Tshivhidzo Moss Mbedzi
Indicadores
Por lo tanto, para un mejor resultado con sólo el uso de EUR / USD y GBP / USD, NaS100, GER30. pares que le dan beneficios a corto plazo en scalping trad marco de tiempo bajo. Si desea comercio a largo plazo, a continuación, sólo el uso a largo plazo trad día como H4 Hora o día una vez con el objetivo pip 100 o 200 en cualquier par de divisas. En primer lugar es necesario establecer su propio tamaño de lote para el comercio de pequeña cuenta que establece el comercio de bajo tamaño de lote como
NSA Prop Firm Robot Ftmo Passer
Tshivhidzo Moss Mbedzi
1 (1)
Asesores Expertos
NSA Prop Firm Robot EA para MT4 es un algoritmo de trading avanzado optimizado específicamente para traders que buscan superar retos de prop firm como FTMO, MyForexFunds, o FundedNext. He probado personalmente este EA durante varias semanas, y quedé impresionado por la eficiencia con la que equilibra la rentabilidad y el riesgo - un factor clave para cualquier estrategia de cuenta financiada. El EA opera con un estricto control del drawdown y una constante acumulación de beneficios. Lo que dife
FastPips EA Pro Telegram Signal Sender for MT4
Tshivhidzo Moss Mbedzi
Utilidades
Automatice su entrega de señales - Haga crecer su marca ProSignal Broadcaster para Telegram (MT4) es un Asesor Experto diseñado para proveedores de señales profesionales, educadores y traders que quieren automatizar las notificaciones de operaciones y comunicarse con su audiencia de Telegram sin esfuerzo. A diferencia de otras herramientas básicas, este EA incluye características avanzadas de personalización - incluyendo la posibilidad de añadir mensajes promocionales de marca a cada alerta - co
SessionMapperPro
Tshivhidzo Moss Mbedzi
Indicadores
SessionViz Pro - Visualizador profesional de sesiones de negociación VISIÓN GENERAL: Indicador profesional diseñado para resaltar las horas de las sesiones de negociación y períodos de tiempo específicos en sus gráficos de MetaTrader 5. Herramienta esencial para estrategias de negociación basadas en sesiones y análisis de mercados sensibles al tiempo. CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES: Resalte las áreas de fondo de la sesión de negociación con colores personalizados. Dibujar líneas verticales en
Tdi mt5
Tshivhidzo Moss Mbedzi
Indicadores
Índice Dinámico de Traders (TDI) El Traders Dynamic Index (TDI) es un indicador técnico no repintable que combina el sentimiento del mercado, el impulso y la volatilidad en una única herramienta analítica para tomar decisiones de negociación más claras. El Traders Dynamic Index (TDI) es un indicador multifuncional diseñado para simplificar el análisis del mercado mediante la integración de varios elementos clave del mercado en una sola ventana del indicador. Ayuda a los operadores a evaluar la
Boom and crash arrow
Tshivhidzo Moss Mbedzi
Indicadores
Este indicador está basado en una estrategia avanzada principalmente para operar picos en Índices Boom y Crash. Algoritmos complejos fueron implantados para detectar entradas de alta probabilidad solamente. Alerta sobre entradas potenciales de Compra y Venta. Para operar picos en el broker Deriv o Binario, solo toma alertas de Compra Boom y Venta Cash. Fue optimizado para el marco de tiempo de 5 minutos. el indicador le dirá dónde vender y comprar su bueno para el auge y el choque y pares de div
Auzar
Tshivhidzo Moss Mbedzi
5 (1)
Asesores Expertos
Auzar MT5 - AI Prop Firms Robot Forex para Oro (XAUUSD) Scalping El Asesor Experto Auzar MT5 es un sistema de trading de última generación basado en IA y desarrollado para MetaTrader 5 (MT5) . Proporciona una solución de scalping para el Oro (XAUUSD) , diseñada específicamente para satisfacer los requisitos de los entornos de trading de las empresas de apoyo , como FTMO , Funded Next y My Forex Funds (MFF) . Basado en la tecnología de redes neuronales , Auzar se adapta dinámicamente a las condi
Breakout Signal Pro
Tshivhidzo Moss Mbedzi
Indicadores
Indicador de Señales Forex - Automatice Órdenes Pendientes Inteligentes con Precisión ¿Está cansado de perder operaciones de alta probabilidad o de tener problemas para gestionar sus entradas en mercados que se mueven rápidamente? El Indicador de Señales Forex está diseñado para que operar sea más fácil e inteligente, incluso para los principiantes. Características principales Colocación automática de Buy Stops y Sell Stops Coloca automáticamente órdenes pendientes en zonas optimizadas en funci
SuperTrend Line v3
Tshivhidzo Moss Mbedzi
Indicadores
La SuperTrend Matrix es un indicador técnico potente e intuitivo diseñado para las plataformas MetaTrader 4 (MT4) y MetaTrader 5 (MT5), que ofrece a los operadores una perspectiva avanzada de las tendencias y la volatilidad del mercado. Basándose en la eficacia probada del indicador SuperTrend clásico, nuestra SuperTrend Matrix mejorada proporciona señales más claras, una mayor adaptabilidad y una visión completa para elevar sus decisiones de trading. ¿Por qué elegir SuperTrend Matrix? En los d
Vader Volatility Trading System
Tshivhidzo Moss Mbedzi
Asesores Expertos
Convierta la volatilidad del mercado en su mayor ventaja Vader Volatility es un Asesor Experto de nivel profesional diseñado específicamente para los operadores que se benefician de las turbulencias del mercado. Mientras que otros temen la volatilidad, usted la controlará con precisión quirúrgica utilizando nuestra tecnología patentada Triple Shadow Protocol. Este no es sólo otro sistema de inversión. Es una solución completa de arbitraje de volatilidad diseñada para operadores serios que ex
TDI Roacher Ultimate Smart MM
Tshivhidzo Moss Mbedzi
Asesores Expertos
[SET PARA EURUSD H1 ] [ BLOG] [SET PARA GBPUSD ] TDI ROACHER ULTIMATE - Edición Gestión Inteligente del Dinero El EA nacido de miles de horas luchando contra los mercados PRECIO DE LANZAMIENTO: $299.99 | PRECIO FINAL: $1,300 Nivel 1 Actual: Copias 1-100 | Próximo Salto de Precio: $499 a 100 Ventas [Próxima señal en directo La historia detrás de TDI ROACHER ULTIMATE Comenzó con el fracaso. Nuestro equipo de desarrollo pasó 18 meses observando cómo los traders -buenos traders- perdían cuentas no
Filtro:
No hay comentarios
Respuesta al comentario