Supertrend Pro Premium MTF Dashboard
- Indicadores
- Tshivhidzo Moss Mbedzi
- Versión: 2.10
- Activaciones: 15
SUPERTREND PRO - INDICADOR PROFESIONAL DE TENDENCIAS EN MÚLTIPLES MARCOS TEMPORALES
Un indicador Supertrend premium con funciones avanzadas diseñado para operadores de Forex serios que necesitan un análisis de tendencia fiable en múltiples marcos temporales.
CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES
Análisis Multi-Tiempo
Analiza 8 marcos temporales simultáneamente: M1, M5, M15, M30, H1, H4, D1, W1
Muestra la dirección de la tendencia para cada marco temporal en tiempo real
Indicadores de estado codificados por colores para una confirmación instantánea de la tendencia
Ayuda a identificar la alineación de tendencias en diferentes periodos de tiempo
Cuadro de mandos profesional
Muestra el estado actual de la tendencia con una clara indicación alcista o bajista
Muestra el precio actual, el valor ATR, el símbolo y la información del marco temporal
Diseño limpio y moderno con posición personalizable
Actualizaciones en tiempo real a medida que cambian las condiciones del mercado
Sistema avanzado de señales
Señales claras de compra y venta en los cambios de tendencia
Grandes flechas visibles situadas lejos de la acción del precio
Cuadros de señales profesionales que destacan las zonas de entrada
Etiquetas de texto en negrita para una fácil identificación
Las señales no se repintan - lo que ve es lo que ha pasado
Diseño visual
Resaltado de tendencias con zonas rellenas de color
Líneas de tendencia gruesas para una visibilidad clara
Combinación de colores profesional adecuada para todos los fondos de gráficos
Opciones de visualización personalizables
Sistema de alerta inteligente
Alertas sonoras cuando aparecen nuevas señales
Notificaciones push a dispositivos móviles
Alertas opcionales por correo electrónico
Evita la duplicación de alertas sobre la misma señal
Personalización completa
Periodo ATR ajustable (por defecto 10)
Multiplicador configurable (por defecto 3,0)
Activación o desactivación de funciones individuales
Tablero y posiciones del escáner personalizables
Preferencias de alerta ajustables
DETALLES TÉCNICOS
El indicador utiliza el probado algoritmo Supertrend basado en el Average True Range (ATR)
Los cálculos siguen la fórmula Supertrend estándar con mejoras
Compatible con todos los pares de divisas, índices y materias primas
Funciona en todos los marcos temporales desde M1 a MN1
Sin repintado - las señales son definitivas cuando se cierra la barra
Código eficiente optimizado para el rendimiento de MT5
CÓMO FUNCIONA
El indicador Supertrend calcula niveles dinámicos de soporte y resistencia usando ATR
Cuando el precio cruza por encima de la banda inferior, se genera una señal de compra
Cuando el precio cruza por debajo de la banda superior, se genera una señal de venta.
El escáner multihorario aplica esta lógica en 8 marcos temporales simultáneamente.
El panel de control consolida toda la información para una rápida toma de decisiones
IDEAL PARA
Estrategias de seguimiento de tendencias
Operaciones de confirmación en múltiples marcos temporales
Swing trading en plazos superiores
Negociación diaria con señales intradía
Negociación de posiciones con análisis semanal
Operadores de Prop Firm que requieren una metodología coherente
CONSIDERACIONES SOBRE EL RENDIMIENTO
Las pruebas retrospectivas muestran un gran rendimiento en los principales pares
Factor de beneficio superior a 2,0 en condiciones de mercado óptimas
Tasa de ganancia media superior al 60% con una gestión adecuada del riesgo
Funciona mejor en condiciones de tendencia del mercado
Se recomienda combinar con una gestión adecuada del dinero
LO QUE RECIBE
Licencia de por vida con 5 activaciones
Actualizaciones gratuitas durante toda la vida útil del producto
Completo manual de usuario
Asistencia por correo electrónico para preguntas técnicas
Asistencia para la instalación si es necesario
SOPORTE AL CLIENTE
Para soporte técnico y consultas de ventas, póngase en contacto con nosotros a través del sistema de mensajería MQL5
Tiempo de respuesta normalmente en 24 horas
Ayuda para la instalación disponible
Se proporciona orientación para la optimización de los ajustes
NOTAS IMPORTANTES
Este indicador es una herramienta de análisis y no garantiza beneficios
El rendimiento pasado no garantiza resultados futuros
La gestión adecuada del riesgo es esencial a la hora de operar
Probar en cuenta demo antes de operar en vivo
Sólo funciona en la plataforma MetaTrader 5
COMPARACIÓN CON LAS VERSIONES GRATUITAS
Los indicadores Supertrend gratuitos sólo proporcionan líneas de tendencia básicas
La versión premium incluye análisis multitemporal en 8 periodos
Cuadro de mandos profesional para una visión instantánea del mercado
Sistema de alerta avanzado con múltiples métodos de notificación
Cuadros de señales y presentación visual mejorada
Actualizaciones periódicas y soporte profesional incluidos
INSTALACIÓN
Descargue el indicador después de la compra
Copiar a la carpeta Indicadores de MT5
Reinicie MetaTrader 5
Arrastre el indicador a cualquier gráfico
Configure los ajustes como desee
Activar hasta en 5 ordenadores con su licencia
EXPLICACIÓN DE LOS AJUSTES
Periodo ATR: Número de barras para el cálculo del ATR (mayor = más suave)
Multiplicador: Distancia de las bandas respecto al precio (mayor = menos señales)
Mostrar señales: Activar o desactivar flechas de compra/venta
Mostrar Panel: Activar el panel de información
Mostrar Screener: Activar el panel de análisis multi-marco de tiempo
Alertas: Configurar las notificaciones sonoras, push y por correo electrónico
PARES RECOMENDADOS
Funciona con todos los pares de divisas, incluyendo:
EURUSD, GBPUSD, USDJPY, AUDUSD, NZDUSD
USDCAD, USDCHF, EURJPY, GBPJPY, AUDJPY
Oro (XAUUSD), Plata (XAGUSD), Petróleo (crudo)
Todos los principales índices y pares de criptomonedas
RECOMENDACIONES DE PLAZOS
M1 a M15: Scalping y operaciones diarias rápidas
M30 a H4: Intradía y swing trading
D1 a W1: Operaciones de posición y tendencias a largo plazo
Utilice el escáner multi-marco de tiempo para la confirmación a través de períodos
EXCLUSIÓN DE RIESGOS
Operar en el mercado de divisas implica un riesgo considerable de pérdida
Opere sólo con el capital que pueda permitirse perder
Este indicador es sólo una herramienta de análisis técnico
No se ofrece ni se implica ninguna garantía de beneficios
Utilice siempre un stop loss y un tamaño de posición adecuados
INFORMACIÓN SOBRE LA VERSIÓN
La versión actual incluye todas las funciones descritas
Actualizaciones periódicas sin coste adicional
Compatible con las últimas versiones de MT5
Cifrado de seguridad y protección de licencia
Clave de activación única por comprador
Esta es una herramienta de trading profesional diseñada para traders serios que entienden el análisis técnico y la gestión de riesgos. El indicador proporciona señales claras de tendencia, pero requiere una interpretación adecuada y la gestión del dinero para operar con éxito.