Supertrend Pro Premium MTF Dashboard

SUPERTREND PRO - INDICADOR PROFESIONAL DE TENDENCIAS EN MÚLTIPLES MARCOS TEMPORALES





Un indicador Supertrend premium con funciones avanzadas diseñado para operadores de Forex serios que necesitan un análisis de tendencia fiable en múltiples marcos temporales.





CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES





Análisis Multi-Tiempo

Analiza 8 marcos temporales simultáneamente: M1, M5, M15, M30, H1, H4, D1, W1

Muestra la dirección de la tendencia para cada marco temporal en tiempo real

Indicadores de estado codificados por colores para una confirmación instantánea de la tendencia

Ayuda a identificar la alineación de tendencias en diferentes periodos de tiempo





Cuadro de mandos profesional

Muestra el estado actual de la tendencia con una clara indicación alcista o bajista

Muestra el precio actual, el valor ATR, el símbolo y la información del marco temporal

Diseño limpio y moderno con posición personalizable

Actualizaciones en tiempo real a medida que cambian las condiciones del mercado





Sistema avanzado de señales

Señales claras de compra y venta en los cambios de tendencia

Grandes flechas visibles situadas lejos de la acción del precio

Cuadros de señales profesionales que destacan las zonas de entrada

Etiquetas de texto en negrita para una fácil identificación

Las señales no se repintan - lo que ve es lo que ha pasado





Diseño visual

Resaltado de tendencias con zonas rellenas de color

Líneas de tendencia gruesas para una visibilidad clara

Combinación de colores profesional adecuada para todos los fondos de gráficos

Opciones de visualización personalizables





Sistema de alerta inteligente

Alertas sonoras cuando aparecen nuevas señales

Notificaciones push a dispositivos móviles

Alertas opcionales por correo electrónico

Evita la duplicación de alertas sobre la misma señal





Personalización completa

Periodo ATR ajustable (por defecto 10)

Multiplicador configurable (por defecto 3,0)

Activación o desactivación de funciones individuales

Tablero y posiciones del escáner personalizables

Preferencias de alerta ajustables





DETALLES TÉCNICOS





El indicador utiliza el probado algoritmo Supertrend basado en el Average True Range (ATR)

Los cálculos siguen la fórmula Supertrend estándar con mejoras

Compatible con todos los pares de divisas, índices y materias primas

Funciona en todos los marcos temporales desde M1 a MN1

Sin repintado - las señales son definitivas cuando se cierra la barra

Código eficiente optimizado para el rendimiento de MT5





CÓMO FUNCIONA





El indicador Supertrend calcula niveles dinámicos de soporte y resistencia usando ATR

Cuando el precio cruza por encima de la banda inferior, se genera una señal de compra

Cuando el precio cruza por debajo de la banda superior, se genera una señal de venta.

El escáner multihorario aplica esta lógica en 8 marcos temporales simultáneamente.

El panel de control consolida toda la información para una rápida toma de decisiones





IDEAL PARA





Estrategias de seguimiento de tendencias

Operaciones de confirmación en múltiples marcos temporales

Swing trading en plazos superiores

Negociación diaria con señales intradía

Negociación de posiciones con análisis semanal

Operadores de Prop Firm que requieren una metodología coherente





CONSIDERACIONES SOBRE EL RENDIMIENTO





Las pruebas retrospectivas muestran un gran rendimiento en los principales pares

Factor de beneficio superior a 2,0 en condiciones de mercado óptimas

Tasa de ganancia media superior al 60% con una gestión adecuada del riesgo

Funciona mejor en condiciones de tendencia del mercado

Se recomienda combinar con una gestión adecuada del dinero





LO QUE RECIBE





Licencia de por vida con 5 activaciones

Actualizaciones gratuitas durante toda la vida útil del producto

Completo manual de usuario

Asistencia por correo electrónico para preguntas técnicas

Asistencia para la instalación si es necesario





SOPORTE AL CLIENTE





Para soporte técnico y consultas de ventas, póngase en contacto con nosotros a través del sistema de mensajería MQL5

Tiempo de respuesta normalmente en 24 horas

Ayuda para la instalación disponible

Se proporciona orientación para la optimización de los ajustes





NOTAS IMPORTANTES





Este indicador es una herramienta de análisis y no garantiza beneficios

El rendimiento pasado no garantiza resultados futuros

La gestión adecuada del riesgo es esencial a la hora de operar

Probar en cuenta demo antes de operar en vivo

Sólo funciona en la plataforma MetaTrader 5





COMPARACIÓN CON LAS VERSIONES GRATUITAS





Los indicadores Supertrend gratuitos sólo proporcionan líneas de tendencia básicas

La versión premium incluye análisis multitemporal en 8 periodos

Cuadro de mandos profesional para una visión instantánea del mercado

Sistema de alerta avanzado con múltiples métodos de notificación

Cuadros de señales y presentación visual mejorada

Actualizaciones periódicas y soporte profesional incluidos





INSTALACIÓN





Descargue el indicador después de la compra

Copiar a la carpeta Indicadores de MT5

Reinicie MetaTrader 5

Arrastre el indicador a cualquier gráfico

Configure los ajustes como desee

Activar hasta en 5 ordenadores con su licencia





EXPLICACIÓN DE LOS AJUSTES





Periodo ATR: Número de barras para el cálculo del ATR (mayor = más suave)

Multiplicador: Distancia de las bandas respecto al precio (mayor = menos señales)

Mostrar señales: Activar o desactivar flechas de compra/venta

Mostrar Panel: Activar el panel de información

Mostrar Screener: Activar el panel de análisis multi-marco de tiempo

Alertas: Configurar las notificaciones sonoras, push y por correo electrónico





PARES RECOMENDADOS





Funciona con todos los pares de divisas, incluyendo:

EURUSD, GBPUSD, USDJPY, AUDUSD, NZDUSD

USDCAD, USDCHF, EURJPY, GBPJPY, AUDJPY

Oro (XAUUSD), Plata (XAGUSD), Petróleo (crudo)

Todos los principales índices y pares de criptomonedas





RECOMENDACIONES DE PLAZOS





M1 a M15: Scalping y operaciones diarias rápidas

M30 a H4: Intradía y swing trading

D1 a W1: Operaciones de posición y tendencias a largo plazo

Utilice el escáner multi-marco de tiempo para la confirmación a través de períodos





EXCLUSIÓN DE RIESGOS





Operar en el mercado de divisas implica un riesgo considerable de pérdida

Opere sólo con el capital que pueda permitirse perder

Este indicador es sólo una herramienta de análisis técnico

No se ofrece ni se implica ninguna garantía de beneficios

Utilice siempre un stop loss y un tamaño de posición adecuados





INFORMACIÓN SOBRE LA VERSIÓN





La versión actual incluye todas las funciones descritas

Actualizaciones periódicas sin coste adicional

Compatible con las últimas versiones de MT5

Cifrado de seguridad y protección de licencia

Clave de activación única por comprador





Esta es una herramienta de trading profesional diseñada para traders serios que entienden el análisis técnico y la gestión de riesgos. El indicador proporciona señales claras de tendencia, pero requiere una interpretación adecuada y la gestión del dinero para operar con éxito.