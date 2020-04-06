PropTradeMaster


Opere con precisión con PropTradeMaster: Su solución experta para operar en Forex

PropTradeMaster es un robot de Forex de última generación diseñado para mejorar su experiencia de trading. Utilizando redes neuronales avanzadas y tecnología NSA-core, proporciona información precisa sobre el mercado y se adapta a las condiciones cambiantes, proporcionándole la ventaja que necesita para tener éxito.

Manual de usuario detallado

Para obtener instrucciones detalladas y una visión más profunda del funcionamiento de PropTradeMaster, consulte el manual incluido.

Integración perfecta con Prop Firm

PropTradeMaster está optimizado específicamente para los operadores de Prop Firm. Tanto si gestiona una cuenta financiada como no financiada, este EA se integra perfectamente con empresas de apoyo como FTMO, garantizando un rendimiento óptimo. Para asistencia en la instalación y configuración de la cuenta real, póngase en contacto conmigo en privado.

Rendimiento a medida para cuentas grandes y pequeñas

PropTradeMaster es ideal para cuentas de 100.000 dólares o más. Para cuentas más pequeñas, existen soluciones personalizadas que garantizan el mejor rendimiento.

Oferta de precio por tiempo limitado

Aproveche el precio especial de 1.250 $ hasta el 14 de marzo. Después de esta fecha, el precio aumentará a 1.500 $. No pierda la oportunidad de actualizar sus herramientas de trading.

Características principales

  • Redes Neuronales Avanzadas: Utilizando la tecnología de redes neuronales, PropTradeMaster analiza las tendencias del mercado y descubre patrones ocultos para una toma de decisiones superior.
  • Sólida gestión del riesgo: Cada operación emplea un stop loss y un take profit, minimizando el riesgo y protegiendo sus inversiones.
  • Rendimiento estable en pruebas retrospectivas: Estabilidad probada con datos que se remontan a 1999, probados con un 99,9% de cotizaciones de calidad.
  • Flexibilidad debrokers: Funciona con una gran variedad de brokers sin sensibilidad a las condiciones específicas de cada broker.
  • Fácil instalación: Instalación sin complicaciones para empezar a operar en muy poco tiempo.
  • Compatible con Prop Firm: Totalmente compatible con FTMO y otras firmas de prop trading para mejores oportunidades.

Opere con responsabilidad

El rendimiento pasado no es indicativo de resultados futuros. Asegúrese siempre de que comprende los riesgos que implica operar. Sólo 10 copias de PropTradeMaster están disponibles, así que actúe ahora para asegurar la suya. PropTradeMaster supera a PrizmaL Pro en rendimiento, por lo que es la mejor opción para los traders serios.

Para más información o para iniciar su compra, no dude en ponerse en contacto conmigo. ¡Llevemos su trading al siguiente nivel con PropTradeMaster!


