Atm Gbpusd Robot v1

Robot ATM GBP/USD V1: Eleve su excelencia en el trading

Al igual que el Bayern domina la Bundesliga, ¡mi EA domina el mercado Forex!

Experimente una revolucionaria herramienta de inversión en Forex con el Robot ATM GBP/USD V1. Diseñado para ofrecer un rendimiento excepcional a través de las cuentas de la empresa prop y configuraciones de comercio en vivo, esta solución automatizada está diseñada para el éxito.

Características principales:

  • Amplia compatibilidad: Se integra perfectamente con las mejores cuentas de prop firm, incluyendo,MFF, True forex funds, FTMO, y más. También apto para cuentas reales a partir de 200 $.

  • Especialización GBP/USD: Prospera con el par de divisas GBP/USD, un rendimiento constante. Echa un vistazo a nuestro ahora

  • Personalización y flexibilidad: Configuración ajustable para los tipos de cuenta Classic, ECN y PRO, cualquier apalancamiento y el marco temporal M15. Compatible con otros EAs para crear una estrategia de trading personalizada.

  • Inversión óptima: Comience su viaje de trading con un depósito mínimo de $200 o maximice los resultados con un depósito recomendado de $1000. Experimente la capacidad del Robot ATM para aumentar su potencial de trading.

Únase a nuestra comunidad:

  • Conéctese con Traders: Únase a una comunidad dinámica de operadores que comparten ideas, estrategias y archivos de configuración para un rendimiento óptimo del Robot ATM GBP/USD V1.

  • Descubra más: Explore herramientas y ofertas de trading adicionales en nuestro perfil de vendedor MQL5 para mejorar su experiencia de trading.

  • Manténgase al día: Manténgase informado sobre los últimos desarrollos, estrategias e historias de éxito uniéndose a nuestra comunidad de Telegram: FTMO Trading Robot.

Comience su viaje:

Libere el poder del Robot ATM GBP/USD V1 y embárquese en un camino de éxito constante en el trading. ¡Eleve su excelencia en el trading hoy mismo!


Comentarios 2
black_hyena
14
black_hyena 2023.12.19 16:27 
 

This EA is surely a money machine. Believe me, its too good to be true. In just four trading days testing it, the bot grew my account by over 90%. It does place long term trades I must say as most of the trades it took were holding for three days. The overall rating from me is EXCELLENT, thanks to the author.

MichaellaJans
587
MichaellaJans 2025.02.17 21:11 
 

El usuario no ha dejado ningún comentario para su valoración

Tshivhidzo Moss Mbedzi
3353
Respuesta del desarrollador Tshivhidzo Moss Mbedzi 2025.02.18 14:46
Bro, just optimize the EA like everyone else—it’s simple. Or use the set files provided in the pictures. For me, free EAs are just tools I’m willing to share so people can experiment with them and provide feedback. I don’t care about ratings. However, I do give priority support to paid users because they’ve invested in it. If you have a problem with that, you’re free to leave. I’m not here to entertain or assist you, and I owe you nothing.
black_hyena
14
black_hyena 2023.12.19 16:27 
 

This EA is surely a money machine. Believe me, its too good to be true. In just four trading days testing it, the bot grew my account by over 90%. It does place long term trades I must say as most of the trades it took were holding for three days. The overall rating from me is EXCELLENT, thanks to the author.

