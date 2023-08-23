Atm Gbpusd Robot v1

SPD HighLow Paranchai Tensit 4 (1) Asesores Expertos

El Asesor Experto se basa en el análisis técnico de High-Low de velas. Esta técnica se puede utilizar para operar la volatilidad en todos los períodos de negociación y swing trading. Considerando la diferencia entre la barra de hoy y la barra de ayer. Si el High de hoy es mayor que el High de ayer y el Low de hoy es mayor que el Low de ayer, eso indica una señal de compra. De lo contrario, es una señal de venta. Características principales Este Asesor Experto funciona en cualquier par y marco d