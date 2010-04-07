FastPips EA Pro Telegram Signal Sender for MT4

Automatice su entrega de señales - Haga crecer su marca

ProSignal Broadcaster para Telegram (MT4) es un Asesor Experto diseñado para proveedores de señales profesionales, educadores y traders que quieren automatizar las notificaciones de operaciones y comunicarse con su audiencia de Telegram sin esfuerzo.

A diferencia de otras herramientas básicas, este EA incluye características avanzadas de personalización - incluyendo la posibilidad de añadir mensajes promocionales de marca a cada alerta - convirtiendo cada señal en una oportunidad de marketing.

Características principales

Notificaciones Instantáneas : Envía alertas de apertura y cierre de operaciones a tu grupo o canal de Telegram en tiempo real.

Formato limpio y profesional : Las alertas incluyen Par, Dirección, Entrada, SL, TP, Tamaño de Lote, Ganancia/Pérdida, y Pips Ganados/Perdidos.

Texto Publicitario Personalizado : Añada un mensaje promocional único a cada alerta (por ejemplo, "Únase a VIP en @SuGrupo").

Control de Alertas de Apertura/Cierre : Elija activar/desactivar alertas para aperturas o cierres de operaciones.

Funciona con operaciones manuales o EA : Rastrea e informa automáticamente de cualquier actividad comercial en la cuenta.

Utilidad ligera : Uso mínimo del sistema - no interfiere con otros EAs o estrategias.

Compatible con cualquier broker : Funciona en cualquier cuenta MT4 (real o demo).

Comunicación Rápida : Utiliza MT4 WebRequest para la integración directa con Telegram API.

Soporte de Grupos y Canales : Envía alertas a un grupo o canal de Telegram.

¿Para quién es esto?

Proveedores de Señales Forex

Mentores de Trading

Gestores de Cuentas

Operadores de Prop Firm

Operadores individuales que registran operaciones

⚙️ Cómo configurarlo

Crea un bot a través de @BotFather y copia el Bot Token. Añade el bot como Administrador en tu grupo o canal objetivo. Obtén tu ID del chat de Telegram. En MT4, ve a: Herramientas > Opciones > Asesores Expertos > Permitir WebRequest y añadir:



Adjunta el EA a cualquier gráfico, introduce tu configuración y activa AutoTrading.

Tenga en cuenta que

Este EA no coloca, modifica o cierra operaciones.

Sólo informa de la actividad comercial ya realizada manualmente o por otros EAs.

El terminal MT4 debe estar funcionando y conectado a Internet.

Este producto no puede ser probado en Strategy Tester (debido a la dependencia WebRequest).

Soporte y Actualizaciones

Se proporciona soporte completo a través de mensajes MQL5. Las futuras actualizaciones se incluyen de forma gratuita.

¿Listo para profesionalizar su servicio de señales?

Compre ProSignal Broadcaster para Telegram (MT4) hoy y agilice la entrega de sus señales - mientras construye la confianza de su marca y maximiza el compromiso de su audiencia.







