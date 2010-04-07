FastPips EA Pro Telegram Signal Sender for MT4
- Utilidades
- Tshivhidzo Moss Mbedzi
- Versión: 1.51
- Actualizado: 29 abril 2025
- Activaciones: 20
Automatice su entrega de señales - Haga crecer su marca
ProSignal Broadcaster para Telegram (MT4) es un Asesor Experto diseñado para proveedores de señales profesionales, educadores y traders que quieren automatizar las notificaciones de operaciones y comunicarse con su audiencia de Telegram sin esfuerzo.
A diferencia de otras herramientas básicas, este EA incluye características avanzadas de personalización - incluyendo la posibilidad de añadir mensajes promocionales de marca a cada alerta - convirtiendo cada señal en una oportunidad de marketing.
Características principales
-
Notificaciones Instantáneas: Envía alertas de apertura y cierre de operaciones a tu grupo o canal de Telegram en tiempo real.
-
Formato limpio y profesional: Las alertas incluyen Par, Dirección, Entrada, SL, TP, Tamaño de Lote, Ganancia/Pérdida, y Pips Ganados/Perdidos.
-
Texto Publicitario Personalizado: Añada un mensaje promocional único a cada alerta (por ejemplo, "Únase a VIP en @SuGrupo").
-
Control de Alertas de Apertura/Cierre: Elija activar/desactivar alertas para aperturas o cierres de operaciones.
-
Funciona con operaciones manuales o EA: Rastrea e informa automáticamente de cualquier actividad comercial en la cuenta.
-
Utilidad ligera: Uso mínimo del sistema - no interfiere con otros EAs o estrategias.
-
Compatible con cualquier broker: Funciona en cualquier cuenta MT4 (real o demo).
-
Comunicación Rápida: Utiliza MT4 WebRequest para la integración directa con Telegram API.
-
Soporte de Grupos y Canales: Envía alertas a un grupo o canal de Telegram.
-
¿Para quién es esto?
-
Proveedores de Señales Forex
-
Mentores de Trading
-
Gestores de Cuentas
-
Operadores de Prop Firm
-
Operadores individuales que registran operaciones
⚙️ Cómo configurarlo
-
Crea un bot a través de @BotFather y copia el Bot Token.
-
Añade el bot como Administrador en tu grupo o canal objetivo.
-
Obtén tu ID del chat de Telegram.
-
En MT4, ve a: Herramientas > Opciones > Asesores Expertos > Permitir WebRequest y añadir:
-
Adjunta el EA a cualquier gráfico, introduce tu configuración y activa AutoTrading.
Tenga en cuenta que
-
Este EA no coloca, modifica o cierra operaciones.
-
Sólo informa de la actividad comercial ya realizada manualmente o por otros EAs.
-
El terminal MT4 debe estar funcionando y conectado a Internet.
-
Este producto no puede ser probado en Strategy Tester (debido a la dependencia WebRequest).
Soporte y Actualizaciones
Se proporciona soporte completo a través de mensajes MQL5. Las futuras actualizaciones se incluyen de forma gratuita.
¿Listo para profesionalizar su servicio de señales?
Compre ProSignal Broadcaster para Telegram (MT4) hoy y agilice la entrega de sus señales - mientras construye la confianza de su marca y maximiza el compromiso de su audiencia.