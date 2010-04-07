FastPips EA Pro Telegram Signal Sender for MT4

Automatice su entrega de señales - Haga crecer su marca

ProSignal Broadcaster para Telegram (MT4) es un Asesor Experto diseñado para proveedores de señales profesionales, educadores y traders que quieren automatizar las notificaciones de operaciones y comunicarse con su audiencia de Telegram sin esfuerzo.

A diferencia de otras herramientas básicas, este EA incluye características avanzadas de personalización - incluyendo la posibilidad de añadir mensajes promocionales de marca a cada alerta - convirtiendo cada señal en una oportunidad de marketing.

Características principales

  • Notificaciones Instantáneas: Envía alertas de apertura y cierre de operaciones a tu grupo o canal de Telegram en tiempo real.

  • Formato limpio y profesional: Las alertas incluyen Par, Dirección, Entrada, SL, TP, Tamaño de Lote, Ganancia/Pérdida, y Pips Ganados/Perdidos.

  • Texto Publicitario Personalizado: Añada un mensaje promocional único a cada alerta (por ejemplo, "Únase a VIP en @SuGrupo").

  • Control de Alertas de Apertura/Cierre: Elija activar/desactivar alertas para aperturas o cierres de operaciones.

  • Funciona con operaciones manuales o EA: Rastrea e informa automáticamente de cualquier actividad comercial en la cuenta.

  • Utilidad ligera: Uso mínimo del sistema - no interfiere con otros EAs o estrategias.

  • Compatible con cualquier broker: Funciona en cualquier cuenta MT4 (real o demo).

  • Comunicación Rápida: Utiliza MT4 WebRequest para la integración directa con Telegram API.

  • Soporte de Grupos y Canales: Envía alertas a un grupo o canal de Telegram.

  • ¿Para quién es esto?

  • Proveedores de Señales Forex

  • Mentores de Trading

  • Gestores de Cuentas

  • Operadores de Prop Firm

  • Operadores individuales que registran operaciones

⚙️ Cómo configurarlo

  1. Crea un bot a través de @BotFather y copia el Bot Token.

  2. Añade el bot como Administrador en tu grupo o canal objetivo.

  3. Obtén tu ID del chat de Telegram.

  4. En MT4, ve a: Herramientas > Opciones > Asesores Expertos > Permitir WebRequest y añadir:

  5. Adjunta el EA a cualquier gráfico, introduce tu configuración y activa AutoTrading.

Tenga en cuenta que

  • Este EA no coloca, modifica o cierra operaciones.

  • Sólo informa de la actividad comercial ya realizada manualmente o por otros EAs.

  • El terminal MT4 debe estar funcionando y conectado a Internet.

  • Este producto no puede ser probado en Strategy Tester (debido a la dependencia WebRequest).

Soporte y Actualizaciones

Se proporciona soporte completo a través de mensajes MQL5. Las futuras actualizaciones se incluyen de forma gratuita.

¿Listo para profesionalizar su servicio de señales?

Compre ProSignal Broadcaster para Telegram (MT4) hoy y agilice la entrega de sus señales - mientras construye la confianza de su marca y maximiza el compromiso de su audiencia.



Productos recomendados
Pound sterling M5 scalping
Andrey Kozak
Asesores Expertos
Robot revendedor para marco de tiempo M5. Opera en el par de divisas GBPUSD. Este robot ha sido especialmente desarrollado por una empresa de comerciantes profesionales para operar con la libra esterlina. El robot abre aproximadamente de 5 a 15 operaciones por día. Lo mejor es operar con corredores que tengan un margen bajo en GBPUSD de hasta 10 pips. El depósito mínimo recomendado para comenzar es de $500 o más. ventajas: no usa martingala. no una red. cada operación tiene un stop loss. bot p
Exp Swing
Vladislav Andruschenko
4.49 (57)
Asesores Expertos
Utiliza el modelo de una famosa estrategia llamada Swinger (Pendulum, Cheburashka): colocación alternativa de pedidos pendientes con lote aumentado. La estrategia consiste en colocar dos órdenes pendientes opuestas. Cuando el precio se mueve en una determinada dirección, se activa una orden pendiente, mientras que el tamaño de lote de la otra orden aumenta. El EA proporciona tres tipos de órdenes pendientes de apertura (TypeofTrade) Apertura automática después de la colocación (AutoTrade de ap
FREE
MRKD Vector
Jay Benedict Alfaras
Utilidades
MRKD Vector - Utilidad inteligente de gestión de operaciones MRKD Vector es una potente e intuitiva herramienta de ejecución de órdenes diseñada para una eficiente operativa manual en MetaTrader 5. Construido con la precisión y la velocidad en mente, MRKD Vector simplifica la gestión del comercio, dándole un control total sobre las entradas, paradas y objetivos - todo desde una interfaz elegante. Características principales: Ejecución rápida de órdenes Coloque operaciones con facilidad utilizan
Richestcousin EA
Vicent Osman Kiboye
Asesores Expertos
INSTAGRAM Billonario: @richestcousin PIONERO DE ZOOM MULTIMILLONARIOS EA EL ÚNICO ROBOT DE COMERCIO RENTABLE. Para el comercio sin retiros es Scamming. Richestcousin mantiene todos los retiros a disposición del público y se da a conocer en la página de Instagram. Los oficios son fr Su propio software Robot. con una precisión de 100%. Mensaje directo en Whatsapp 255683 661556 para consultas ZOOM BILLIONAIRES EA. ACERCA DE Richestcousin es un hecho a sí mismo forex aclamado multimillonario
Harvest GOLD
Sayan Vandenhout
Asesores Expertos
La cosecha de ORO UTILIZA EL INDICADOR DE ONDA DE TENDENCIA Y PUEDE IDENTIFICAR EL COMIENZO Y EL FIN DE UN MOVIMIENTO DE TENDENCIA DE NUEVA ONDA. COMO OSCILADOR, EL INDICADOR IDENTIFICA LAS ZONAS DE SOBRECOMPRA Y SOBREVENTA. FUNCIONA MUY BIEN PARA CAPTURAR LAS REVERSIONES DE PRECIOS A CORTO PLAZO Y UTILIZA UNA ESTRATEGIA DE MARTINGALA PARA CERRAR TODAS LAS OPERACIONES CON GANANCIAS. UTILICE LA CONFIGURACIÓN POR DEFECTO EN H1 O UN MARCO DE TIEMPO SUPERIOR EN CUALQUIER PAR PARA OPERACIONES MÁS
Forex Juggernaut
Joel Protusada
Asesores Expertos
F O R E X J U G G E R N A U T Un Asesor Experto muy potente incluso si se utiliza sólo con un par de divisas, GBPJPY. La estructura del sistema se centra en la precisión de las entradas de órdenes y la seguridad. El EA es adecuado y recomendado para novatos. V E R Y I M P O R T A N T E Este Asesor Experto no puede ejecutarse con ningún EA en la misma cuenta. Como parte del plan de gestión monetaria, calcula y monitoriza el Nivel de Margen % y asume que todas las operacion
Gold Tiger PRT
Irina Cherkashina
Asesores Expertos
Gold Tiger based on a unique algorithm that will allow you to receive constant profit from binary options trading and scalping, as well as from conservative trading of several instruments simultaneously. This Expert Advisor can be used to trade all instruments without exception on all markets and on any timeframes. The download version uses our standard panel with a black background for the black terminal color. If you want to get an EA with a panel for a white or other color theme, contact us
Super Night Scalper
Md Raohanul Haque
Asesores Expertos
Super Night Scalper es el sistema avanzado de scalping que utiliza algoritmos inteligentes de entrada/salida con sofisticados métodos de filtrado para identificar sólo los puntos de entrada más seguros durante los periodos de calma del mercado. Este sistema se centra en un crecimiento estable a largo plazo . Es una herramienta profesional desarrollada por mí hace años que se actualiza constantemente, incorporando todas las últimas innovaciones en el área de trading. No hay nada de fantasía aquí,
King Box Thor
Nguyen Cong Hoan
Asesores Expertos
El producto tiene una gran combinación de órdenes pendientes y tendencias para ayudar a los inversores a gestionar el capital con eficacia. El bot no tiene martingala, por lo que siempre está a salvo de capital. Ejecuta los pares de marco de tiempo D1. Los principales parámetros se pueden instalar: Lote - Startot . Auto-Grid - ON/OFF AutoLot - ON/OFF TP - Takeprofit -pips. SL - StopLoss - Pips. Magic - Número mágico. TralllingStop - ON/OFF Comentario - KING Tralling - pips
Forex Fraus MAD DOG
Dmitriy Zaytsev
3.5 (2)
Asesores Expertos
El Asesor Experto de Forex Fraus está diseñado para el scalping del EURUSD (para cotizaciones de cinco dígitos) y adaptado para las cuentas con ejecución rápida de órdenes. Principio de funcionamiento Cuando se recibe una señal, las órdenes se abren por acumulación utilizando los datos de tick; El robot no aplica indicadores ni otros sistemas analíticos. Las señales se calculan utilizando los resultados del procesamiento de los gráficos H1 y M1; El EA tiene tres modos de funcionamiento; Normal
FREE
DFGX Dashboard
Tsvetan Tsvetanov
5 (2)
Utilidades
Lleve sus operaciones al siguiente nivel con DFGX, nuestra rejilla dinámica de Fibonacci de segunda generación. Esta nueva aplicación, potente y fácil de usar, está especialmente diseñada y optimizada para la negociación intradía contraria, el scalping y la negociación de noticias en el mercado Forex. Este sistema es la solución ideal para operadores profesionales activos y scalpers que buscan formas innovadoras de optimizar su estrategia. El sistema también proporciona una excelente oportunidad
Magic EA MT4
Kyra Nickaline Watson-gordon
3 (1)
Asesores Expertos
Magic EA es un Asesor Experto basado en Scalping, Ondas de Elliot y con filtros como RSI, Estocástico y otras 3 estrategias gestionadas y decididas con el robot de forma inteligente. Un gran número de entradas y ajustes son probados y optimizados e incrustados en el programa por lo tanto las entradas son limitadas y muy simples. Usando EA no necesita ninguna información profesional o Forex Trading Knowledge. EA puede operar en todos los símbolos y todos los marcos de tiempo, utilizando estrategi
ADX Shark Scalper
Maxwell Ndzoyiya
Indicadores
ADX Shark Scalper - El indicador híbrido definitivo para una operativa de precisión Sumérjase en los mercados con el ADX Shark Scalper , una herramienta potente y versátil diseñada para operadores que buscan precisión en cada operación. Este indicador de vanguardia combina a la perfección múltiples señales técnicas avanzadas en un sistema racionalizado, lo que le permite detectar buenas oportunidades de compra y venta con facilidad. En esencia, el ADX Shark Scalper aprovecha el poder de la detec
AI Scalper
AHMED ZABIR SAZOL
Asesores Expertos
Este EA funciona basado en el algoritmo HFT (high-frequency trading) y la altura de la mini barra. Abre operaciones cuando la altura de la barra cumple con algunos indicadores de confirmación matemática y utiliza una estrategia basada en cálculos matemáticos precisos, Es un sistema de trading pullback totalmente automatizado, que es especialmente eficaz en el trading en pares de divisas pullback populares: AUDCAD, AUDNZD, NZDCAD. El sistema utiliza los patrones principales del mercado Forex en e
Quantum Gold Bot
Dmitriq Evgenoeviz Ko
Asesores Expertos
Quantum Gold Bot MT4 es un robot de negociación de alta frecuencia (asesor) para el mercado del oro (XAUUSD), que trabaja según el principio de scalping. Está diseñado para capturar instantáneamente y utilizar los impulsos de precios - movimientos bruscos de precios en cortos períodos de tiempo. la lista completa para su comodidad está disponible https://www.mql5.com/ru/users/pants-dmi/seller Presentamos el robot Quantum Gold Bot, su asistente indispensable en el complejo mundo del trading en
BladeRunner
Kiril Spiridonov
1 (1)
Asesores Expertos
Caracteristicas claves: Un método revolucionario de operar con los principales pares de divisas utilizando EMA y la acción del precio. El algoritmo detecta la tendencia y coloca las operaciones de scalping hasta la salida definida. Además, utilice el EA a su propio ritmo. A medida que extrae la tendencia, en el momento en que la coloca, identifica la tendencia actual y comienza a analizar las posibles operaciones. Este EA es la versión optimizada de una de las estrategias comerciales más popul
Signal Alert BBMA Oma Ally Technical Analyzer
I Made Amertayasa
Utilidades
EA SIGNAL BBMA OA Analizador Técnico EA SIGNAL BBMA OA Technical Analyzer es un Asesor Experto profesional basado en la metodología BBMA Oma Ally, diseñado para detectar automáticamente configuraciones de Momentum (CSM) y Reentry. Este EA ayuda a los traders a seguir las configuraciones BBMA sin tener que mirar constantemente el gráfico, ya que todas las señales se envían directamente a Telegram en un formato limpio y organizado. Mis productos : https://www.mql5.com/en/market/product/156008
FREE
Trade Assist Prop Firm Plus TF Expert MT4
Mehnoosh Karimi
Utilidades
Trade Assist Prop Firm Plus TF Expert para MetaTrader 4 Trade Assist Prop Firm Plus TF Expert para MetaTrader 4 es una avanzada utilidad de trading diseñada para optimizar la ejecución, reforzar la eficiencia del capital y mejorar la gestión del riesgo en el entorno MT4. Con un panel de control totalmente interactivo e intuitivo, este asesor experto automatiza funciones clave como Break Even, Trailing Stops adaptables y gestión precisa de operaciones multisímbolo. Construido con siete paneles de
Quantum Signum
Maryna Shulzhenko
Asesores Expertos
**Quantum Signal** es un Asesor Experto profesional diseñado para operar de forma totalmente automatizada en los mercados de divisas y criptomonedas. Diseñado para cumplir con los estándares del mercado MQL5, combina algoritmos de vanguardia, controles de riesgo flexibles y una interfaz de configuración intuitiva para ofrecer ganancias consistentes y una reducción mínima. Un depósito mínimo de **10 000 USD** permite operar en la mayoría de los pares de divisas principales y secundarios, así com
Toumed
Mohamed Kamel Touati
Asesores Expertos
EA TOUMED ****** Only     10 copies Availible for  $399 ******* ****** Final price  $1499 ***** EA Toumed  es un  experto en scalping profesional con bajo riesgo.  el experto selecciona los puntos de entrada óptimos, se utiliza un análisis de precios.  El experto no utiliza cuadrícula, martingala, arbitraje.  Cada posición está protegida por un stop loss visual.  Todas las transacciones abiertas están acompañadas de un algoritmo de control, que se basa en un trailing stop y un sistema de toma
Angry bull Option Binary
Fabio Oliveira Magalhaes
1 (1)
Utilidades
Angry Bull Opción Binaria Este es un robot de Opciones Binarias, el cual contiene 7 estrategias, puedes hacer backtest para comprobar cuales son las mejores estrategias Configuración Valor Inicial del Lote Inversión Dinámica = Si está activado utilizará un lote automático en función de su capital Saldo ($) con backtest = Saldo inicial del backtest PorcRiscoInversión = Será el valor de % para el lote automático si está activado Expiración (en minutos) = Será el tiempo de expiración de las órde
Holiday Space Reliability and Quality
Nikolay Shorin
Asesores Expertos
Holiday Space Reliability and Quality  es un sistema de comercio totalmente automático. El asesor negocia con la estrategia clásica basada en el nivel de precios justos. El sistema ha demostrado su eficacia tras las crisis de 2008 y 2018, la pandemia de COVID-19, y está mostrando resultados positivos en la actualidad. Antes de comprar un asesor de comercio, echa un vistazo al historial de operaciones de esta estrategia en cuenta real y suscribirse a la señal de comercio! Monitoreo del comercio
King Binary Magnet Indicator
Md Meraz Mahmud
Indicadores
Este indicador funciona en MT4 y es muy fácil de usar. Cuando reciba una señal de él, espere a que la vela con la señal se cierre y entre en su operación al comienzo de la siguiente vela nueva . Una flecha roja significa vender y una flecha verde significa comprar. Todas las flechas vienen con Alerta como para una fácil identificación de la señal de comercio. ¿Te parece bien? 1 minute candle 1 minute expire
HFT Dominator MT4
Cedric Landry Shema
Asesores Expertos
HFT Dominator – Sistema de Ejecución de Mercado Ultra Rápido Este Asesor Experto (EA) está diseñado para operaciones de mercado de alta velocidad y baja latencia . Ejecuta entradas precisas dentro de spreads ajustados, ideal para mercados rápidos como metales, índices y pares de divisas, con un control de deslizamiento optimizado. Promoción: Alquile el EA por 30 días a $30 — oferta por tiempo limitado. El sistema admite múltiples modos de gestión monetaria , timing de trade adaptativo y lógica d
Manuscript mt4
Artur Razhabov
Indicadores
Manuscrito es un indicador probado en el tiempo, muchas pruebas se han realizado en su uso, voy a decir a todos los compradores de mis recomendaciones sobre el uso de divisas, criptomoneda o las opciones binarias Este indicador da una señal exactamente al cierre de la vela del período seleccionado La flecha no desaparece después de la señal, puede configurar las notificaciones por correo electrónico Recomiendo su uso en el período H1,H4,diario Si usted es consciente de su trabajo, usted será
Blue CARA MT4
Duc Anh Le
Asesores Expertos
| Solución de negociación totalmente automatizada inspirada en el Concepto de Dinero Inteligente (TIC) y con capacidad multiestrategia | Construido por un operador de la red >> para operadores de la red. This is MT4 version, click  here  for  Blue CARA MT5  (settings and logics are same in both versions) Señal de seguimiento real --> Cara Gold Intro Blue CARA EA ( 'CARA') - abreviatura de Comprehensive Algorithmic Responsive Advisor es una nueva generación multi-divisa multi-timeframe EA ba
H4 GBPUSD Trend Scalper
Valeriy Potapov
Asesores Expertos
H4 GBPUSD Trend Scalper es un scalper de señal de tendencia. El EA opera de acuerdo con la estrategia de tendencia utilizando el indicador incorporado original para las órdenes de apertura y cierre. Las entradas externas para limitar el comercio los viernes y los lunes están disponibles. El propósito de la estrategia es utilizar la tendencia actual con el mayor beneficio. De acuerdo con los resultados de las pruebas y el trabajo en cuentas demo y reales, los mejores resultados obtenidos mediante
MT4 Auto Delete Pending Orders by Timeframe
Xin You Lin
Utilidades
Este EA "MT4 Auto Delete Pending Orders by Timeframe" es una herramienta de alta tecnología diseñada para los traders modernos. No realiza ninguna operación o toma de decisiones. Resuelve fundamentalmente el punto de dolor central en el trading tradicional donde las órdenes pendientes olvidadas o los cambios repentinos del mercado conducen a capital inmovilizado y a nuevas oportunidades perdidas, gestionando automáticamente el vencimiento de las órdenes. ️ Principio Básico de Funcionamiento: Ge
Binary Option Signal
Yaroslav Varankin
Indicadores
Indicador de opciones binarias flecha es fácil de usar y no requiere configuración funciona en todos los pares de divisas, criptomonedas comprar señal azul flecha hacia arriba vender señal roja flecha hacia abajo consejos no operan durante las noticias y 15-30 minutos antes de su lanzamiento, ya que el mercado es demasiado volátil y hay mucho ruido vale la pena entrar en los oficios de una o dos velas del período actual (recomendado para 1 vela) marco de tiempo de hasta m 15 recomienda la admini
Milch Cow Hedge
Mohamed Nasseem
Asesores Expertos
MILCH COW HEDGE V1.12 EA es principalmente una estrategia de cobertura. El apoyo de expertos es aprovechar todas las oportunidades en cualquier dirección. No sólo abre las operaciones, pero elige el momento adecuado para cerrar las posiciones abiertas para comenzar a operar de nuevo. Recomendamos el uso de un experto con un par de alta volatilidad de la moneda, como GBPAUD, AUDCAD Experto de prueba durante el período comprendido entre 01.01.2016 hasta 09.12.2016 beneficio se duplicó cuatro veces
Los compradores de este producto también adquieren
Forex Trade Manager MT4
InvestSoft
4.98 (424)
Utilidades
Bienvenido a Trade Manager EA: la herramienta definitiva de gestión de riesgos diseñada para hacer que el trading sea más intuitivo, preciso y eficiente. No es solo una herramienta para realizar órdenes; es una solución integral para la planificación de operaciones, gestión de posiciones y control del riesgo. Ya seas un principiante, un trader avanzado o un scalper que necesita ejecuciones rápidas, Trade Manager EA se adapta a tus necesidades, ofreciendo flexibilidad en todos los mercados, desde
Copy Cat More Trade Copier MT4
Dilwyn Tng
5 (3)
Utilidades
Copy Cat More Trade Copier MT4 (Copia Gato MT4) no es solo un simple copiador local de operaciones; es un marco completo de gestión de riesgos y ejecución, diseñado para los desafíos actuales del trading. Desde los retos de las prop firms hasta la gestión de cuentas personales, se adapta a cada situación con una combinación de ejecución robusta, protección del capital, configuración flexible y manejo avanzado de operaciones. El copiador funciona en modo Master (emisor) y en modo Slave (receptor)
Averaging Helper
Sergey Batudayev
5 (2)
Utilidades
Asistente de promedio: este tipo de instrumento de ayuda comercial lo ayudará a promediar sus posiciones previamente no rentables mediante dos técnicas: promedio estándar Cobertura con posterior apertura de posiciones según la tendencia La utilidad permite   clasificar varias posiciones abiertas en diferentes direcciones a la vez, tanto de compra como de venta. Por ejemplo, si abriste una posición de venta y otra de compra, y ambas no son rentables, o si una no lo es y la otra sí, pero no lo suf
Telegram To MT4 Copier
Trinh Dat
4.95 (40)
Utilidades
El producto copiará todas las señales de telegramas a MT4 (de la cual usted es miembro ), también puede trabajar como copiador remoto. Fácil de configurar, copia instantánea, puede trabajar con casi todos los formatos de señal, señal de imagen, soporte para traducir otros idiomas al inglés . Trabaja con todo tipo de canales o grupos, incluso canales con "Restricción de Guardar Contenido", trabaja con multi canales, multi MT5 . Funciona como copiadora remota: si la señal tiene número de ticket, c
Trade Portfolio Dashboard
LEE SAMSON
Utilidades
¡Vea instantáneamente su historial de operaciones cerradas por día y semana, sus operaciones abiertas actuales y su exposición al mercado de divisas en un solo gráfico! Utilice el mapa de calor para identificar operaciones rentables y dónde se encuentra su reducción actual dentro de su cartera de operaciones. Botones de cierre rápido Utilice los botones de cierre rápido para cerrar cada operación en un solo símbolo, cerrar operaciones individuales en su totalidad o tomar ganancias o pérdidas p
Remote Trade Copier MT4
Rashed Samir
5 (1)
Utilidades
Remote Trade Copier es una herramienta avanzada diseñada para copiar eficazmente operaciones entre cuentas, tanto en modo local como remoto . Permite replicar órdenes a la velocidad del rayo desde una cuenta maestra a una cuenta esclava. En modo local, las operaciones se copian al instante, mientras que en modo remoto, el proceso de copia tarda un segundo. En la nueva versión, en modo remoto , la operación de copia puede realizarse con un retardo de milisegundos o cero . Después de la compra, p
Trade Copier Pro
Vu Trung Kien
4.57 (14)
Utilidades
Trade Copier Pro es una poderosa herramienta para copiar el comercio a distancia entre múltiples cuentas en diferentes lugares a través de Internet. Esta es una solución ideal para el proveedor de la señal, que quieren compartir su comercio con los demás a nivel mundial en sus propias reglas. Un proveedor puede copiar los oficios a múltiples receptores y un receptor puede obtener el comercio de múltiples proveedores también. Proveedor y el receptor pueden gestionar su lista de asociados con el
MT4 to Telegram Signal Provider
Lukas Roth
4.88 (41)
Utilidades
El MT4 to Telegram Signal Provider es una herramienta fácil de usar y completamente personalizable que permite enviar señales a Telegram, transformando su cuenta en un proveedor de señales. El formato de los mensajes es completamente personalizable! Sin embargo, para un uso sencillo, también puede optar por una plantilla predefinida y habilitar o deshabilitar partes específicas del mensaje. [ Demo ]  [ Manual ] [ Versión MT5 ] [ Versión Discord ] [ Canal de Telegram ]  New: [ Telegram To MT5 ]
Profrobotrading Channel EA
Irina Cherkashina
Utilidades
With this Expert Advisor, you can seamlessly integrate various channel, arrow, and reversal indicators. It offers the flexibility to use all popular channel trading strategies, while also providing powerful tools to customize your trading conditions and risk management system.   The Expert Advisor opens orders when the price crosses the channel boundaries. Multiple crossing conditions are available for customization: Price touches boundary on re-entry into the channel Price touches boundary on
Fast Copy For Multi Plattform Multi Account MT4
Kaijun Wang
5 (11)
Utilidades
Copiadora->Interfaz de interacción cómoda y rápida, los usuarios pueden usarla de inmediato       ->>>> Recomendado para usar en computadoras Windows o VPS Windows Características: Configuraciones de copy trading personalizadas y diversificadas: 1. Se pueden configurar diferentes modos de lote para diferentes fuentes de señal 2. Se pueden configurar diferentes fuentes de señal para copy trading hacia adelante y hacia atrás 3. Las señales se pueden configurar con comentarios 4. Si se debe calibr
Trading box Order Management
Igor Zizek
5 (35)
Utilidades
Herramienta de negociación avanzada: Órdenes inteligentes con un solo clic que se ejecutan según sus condiciones Desarrollado por traders para la comunidad de traders: calculadora de tamaño de posición (tamaño de lote), abrir posición tras la acción del precio, creador de estrategias, configurar y olvidarse de operar, notificaciones móviles Gestión del riesgo: calculadora del tamaño de la posición con porcentaje de riesgo, porcentaje de ganancia, relación riesgo-recompensa objetivo, diferencial
Telegram to MT4 Coppy
Sergey Batudayev
3.57 (7)
Utilidades
De Telegram a MT4:   La solución definitiva para copiar señales Optimice sus operaciones con   Telegram para MT4   , la herramienta de vanguardia diseñada para copiar señales de trading directamente desde los canales y chats de Telegram a su plataforma MetaTrader 4, sin necesidad de DLL. Esta robusta solución garantiza una ejecución fluida de señales con una precisión y opciones de personalización inigualables, ahorrándole tiempo y mejorando su eficiencia. [ Instructions and DEMO ] Característic
Take a Break
Eric Emmrich
5 (31)
Utilidades
El filtro de noticias más avanzado del mercado MQL - demo gratuita disponible Take a Break ha pasado de ser un filtro de noticias básico a una solución integral de protección de cuentas. Pausa sin problemas cualquier otro Asesor Experto durante los eventos de noticias o en base a sus filtros personalizados, a la vez que salvaguarda la configuración de su EA - restaurándolos automáticamente cuando se reanuda la negociación para una total tranquilidad. Casos de uso típicos: Un único filtro de noti
Trade Manager MT4 DaneTrades
Levi Dane Benjamin
4.09 (11)
Utilidades
Trade Manager para ayudarle a entrar y salir rápidamente de operaciones mientras calcula automáticamente su riesgo. Incluye funciones que le ayudarán a evitar el exceso de operaciones, las operaciones de venganza y las operaciones emocionales. Las operaciones se pueden gestionar automáticamente y las métricas de rendimiento de la cuenta se pueden visualizar en un gráfico. Estas características hacen que este panel sea ideal para todos los operadores manuales y ayuda a mejorar la plataforma MetaT
Intelligent Copier Slave
Vashim Mazhar
Utilidades
Esto significa que ahora puede operar en múltiples cuentas MetaTrader 4 simultáneamente, reflejar las operaciones de cualquier bot de trading a las cuentas de sus amigos y familiares (incluso si está bloqueado a su número de cuenta MT4), crear carteras de inversión de muchas cuentas MT4, eliminar el riesgo de los brokers de Forex no regulados, convertir una estrategia de trading perdedora en ganadora y convertirse en un gestor de cuentas independiente inmediatamente sin necesidad de firmar ningú
Ultimate Extractor MT4
Clifton Creath
Utilidades
Ultimate Extractor - Analítica profesional para MT4 Ultimate Extractor transforma su historial de operaciones de MetaTrader 4 en información práctica con análisis completos, gráficos interactivos y seguimiento del rendimiento en tiempo real. Posibilidad de combinar múltiples cuentas y MT4 y MT5 en un único panel de control. Qué hace Analiza automáticamente su historial de operaciones MT4 en todos los Asesores Expertos y genera informes HTML detallados con visualizaciones interactivas. Realiza un
Click and Go Trade Manager
Victor Christiaanse
5 (8)
Utilidades
Click and Go Trade Manager, la solución definitiva para una ejecución fluida de las operaciones. Con un simple clic en el gráfico, puede definir sin esfuerzo sus niveles de stop loss, precio de entrada y objetivo. Se acabaron las molestias de introducir los valores manualmente: es increíblemente intuitivo y fácil. La gestión de riesgos integrada es una característica clave de nuestro Gestor de Operaciones. Entendemos la importancia de proteger sus inversiones, por lo que Click and Go Trade Mana
The News Filter
Leolouiski Gan
5 (25)
Utilidades
Este producto filtra todos los asesores expertos y los gráficos manuales durante el tiempo de noticias, por lo que no tendrás que preocuparte por los repentinos picos de precios que podrían destruir tus configuraciones de negociación manuales o las operaciones realizadas por otros asesores expertos. Este producto también viene con un sistema completo de gestión de órdenes que puede manejar tus posiciones abiertas y órdenes pendientes antes del lanzamiento de cualquier noticia. Una vez que compre
EasyInsight AIO MT4
Alain Verleyen
4 (2)
Utilidades
EASY Insight AIO – La solución todo en uno para un trading inteligente y sin esfuerzo Resumen Imagina poder analizar todo el mercado — Forex, Oro, Cripto, Índices e incluso Acciones — en segundos, sin tener que revisar gráficos manualmente, instalar indicadores o hacer configuraciones complicadas. EASY Insight AIO es tu herramienta definitiva de exportación para trading impulsado por IA, lista para usar al instante. Ofrece una visión completa del mercado en un único archivo CSV limpio, listo p
Custom Alerts AIO MT4
Daniel Stein
Utilidades
Custom Alerts AIO: Supervisión inteligente de múltiples mercados, lista para usar sin configuración Descripción general Custom Alerts AIO es una herramienta avanzada de escaneo de mercado que funciona "nada más instalarla", sin necesidad de configurar indicadores adicionales. Incluye internamente todos los indicadores clave de Stein Investments (FX Power, FX Volume, FX Dynamic, FX Levels e IX Power), lo que te permite supervisar de forma sencilla todas las clases de activos principales: Forex,
Forward Alert To Telegram
Trinh Dat
4.73 (11)
Utilidades
El Asesor Experto le ayudará a reenviar todas las alertas emergentes con captura de pantalla desde MetaTrader 4 al canal/grupo de Telegram, también reenviará todas las notificaciones a Telegram. Parámetros - Telegram Bot Token - crea el bot en Telegram y obtén el token. - Telegram Chat ID - introduce tu ID de usuario, grupo / canal de Telegram - Reenviar Alerta - por defecto true, para reenviar la alerta. - Enviar mensaje como título de la captura de pantalla - por defecto falso, establece verda
NextGen Trade Manager AI
Bernhard Schweigert
Utilidades
Oferta especial de Navidad: ¡50% de descuento ! Advanced Trade Manager - La solución todo en uno definitiva para una operativa manual más rápida, inteligente y segura. Transforme su operativa manual con NextGen Trade Manager AI - el panel profesional sobre el gráfico que combina ejecución instantánea, planificación visual de operaciones y una potente gestión del riesgo en una herramienta intuitiva. Ejecute órdenes, gestione el riesgo y proteja los beneficios más rápido que nunca, todo ello si
MT4 to Discord Signal Provider
Lukas Roth
5 (3)
Utilidades
El MT4 to Discord Signal Provider es una herramienta fácil de usar y completamente personalizable diseñada para enviar señales de trading directamente a Discord. Esta herramienta transforma tu cuenta de trading en un proveedor de señales eficiente. ¡Personaliza los formatos de los mensajes para adaptarlos a tu estilo! Para facilitar su uso, selecciona entre plantillas pre-diseñadas y elige qué elementos del mensaje incluir o excluir. [ Demo ] [ Manual ] [ Versión MT5 ] [ Versión Telegram ]  New:
Telegram To MT4 Receiver
Levi Dane Benjamin
3.67 (6)
Utilidades
Copie señales de cualquier canal del que sea miembro (incluidos los privados y restringidos) directamente en su MT4.  Esta herramienta ha sido diseñada pensando en el usuario y ofrece muchas características que necesita para administrar y monitorear las operaciones. Este producto se presenta en una interfaz gráfica fácil de usar y visualmente atractiva. ¡Personalice su configuración y comience a usar el producto en minutos! Guía del usuario + Demo  | Versión MT5 | Versión Discord Si desea prob
Gann Model Forecast
Kirill Borovskii
5 (1)
Utilidades
Presento a su atención una potente utilidad para predecir el movimiento futuro de un activo basada en la ley de vibración de W.D. Ganna. Esta utilidad analiza el modelo de mercado seleccionado y proporciona códigos para los posibles patrones futuros de movimiento del mercado. Si introduce el código seleccionado en la casilla correspondiente, recibirá una previsión del posible movimiento del mercado. La utilidad tiene la capacidad de mostrar varios modelos de previsión potenciales. El pronóstico
ManHedger MT4
Peter Mueller
5 (1)
Utilidades
ESTE EA ES UN EA SEMI-AUTO, NECESITA LA ENTRADA DEL USUARIO. Manual y Versión de Prueba Por favor NO COMPRE este producto antes de PROBARLO y ver mi video sobre el mismo. ¡Póngase en contacto conmigo para soporte al usuario o informes de errores, o si desea la versión MT5! Versión MT5 No garantizo ningún beneficio o éxito financiero usando este EA. Con este Asesor Experto, usted puede: Implementar su propia estrategia de Recuperación de Zona para capitalizar los mercados en tendencia. Crear es
Custom Alerts MT4
Daniel Stein
5 (7)
Utilidades
Custom Alerts: Supervisa múltiples mercados y no pierdas ninguna oportunidad clave Descripción general Custom Alerts es una solución dinámica para traders que desean supervisar posibles configuraciones en múltiples instrumentos desde un solo lugar. Al integrar los datos de nuestras herramientas principales —como FX Power, FX Volume, FX Dynamic, FX Levels e IX Power— Custom Alerts te notifica automáticamente sobre desarrollos importantes del mercado, sin necesidad de cambiar entre gráficos o pe
RedFox Copier Pro
Rui Manh Tien
4.7 (10)
Utilidades
Ahorro de tiempo y rápida ejecución Ya sea que esté viajando o durmiendo, siempre sepa que Telegram To Mt4 ejecuta las operaciones por usted. En otras palabras, Nuestro Operador de Señales de Telegram MT4 analizará las señales de trading que recibas en tus canales de Telegram seleccionados y las ejecutará en tu cuenta de Telegram a MT4. Reduzca el Riesgo Telegram To Mt4 define toda la experiencia de copiar señales desde el copiador de señales de Telegram a las plataformas mt4. Los usuarios no
Ultimate Drawdown Recovery MT4
Freedom Uzochukwu Nnadi
Utilidades
¡Lo último en recuperación y protección de operaciones para MT4! Sus operaciones merecen una segunda oportunidad. Dales este Soldado. ¿Luchando con pérdidas flotantes o detracciones repentinas que amenazan su cuenta? Deje de ver como sus operaciones se ahogan en números rojos y deje que el EA de Recuperación de Reducción Definitiva (UDR) recupere, proteja y potencie su estrategia de trading automáticamente. ¿Qué es UDR? UDR es un Asesor Experto MT4 ultra-inteligente, rápido como el rayo, diseña
Auto Trade Copier
Vu Trung Kien
4.76 (84)
Utilidades
El Asesor Experto Auto Trade Copier se utiliza para copiar las operaciones en varias cuantas/terminales de MetaTrader 4 con una precisión de 100%. Utilizando esta herramienta Usted puede actuar como proveedor (fuente), o bien como receptor. Todas las acciones de trading serán copiadas desde el proveedor hasta el receptor sin retardos. Demo: Puede descargar su versión demo para probarla: https://www.mql5.com/es/market/product/4904 Información: Si quiere realizar el copiado a varios ordenadores ví
Otros productos de este autor
Super Signals Channel Indicator
Tshivhidzo Moss Mbedzi
Indicadores
Indicador de canal Super Signals Su canal es un indicador no repintado que reacciona más con los movimientos recientes del precio. Por esta razón, el indicador Super Signals Channel es más adecuado para estrategias de negociación a corto plazo o de un día. El Super Signals Channel sólo traza oportunidades de swing trading. Así que la mayoría de sus señales de comercio aparecen durante la consolidación o períodos marginales del mercado. Explicación del Indicador Super Signals Channel para MT5 La
FTMO Smart Trader EA
Tshivhidzo Moss Mbedzi
4 (3)
Asesores Expertos
Presentamos el FTMO Smart Trader EA: Su solución definitiva para los desafíos de las empresas Prop Firm ¿Desea superar los desafíos de empresas propietarias como FTMO, FundedNext o The Funded Trader Program? El FTMO Smart Trader EA está diseñado específicamente para ayudarlo a lograr ese objetivo. Con una impresionante tasa de éxito del  y solo un  de reducción, este asesor experto ha sido meticulosamente diseñado para cumplir con los estrictos requisitos de estas empresas propietarias. OFERTA P
Boom and crash arrow
Tshivhidzo Moss Mbedzi
Indicadores
Este indicador está basado en una estrategia avanzada principalmente para operar picos en Índices Boom y Crash. Algoritmos complejos fueron implantados para detectar entradas de alta probabilidad solamente. Alerta sobre entradas potenciales de Compra y Venta. Para operar picos en el broker Deriv o Binario, solo toma alertas de Compra Boom y Venta Cash. Fue optimizado para el marco de tiempo de 5 minutos. el indicador le dirá dónde vender y comprar su bueno para el auge y el choque y pares de div
MACD 2 scalper
Tshivhidzo Moss Mbedzi
Indicadores
Indicador MACD 2 Scalper para operar con precisión El MACD 2 Scalper funciona perfectamente en una variedad de activos, incluyendo Boom Crash 1000, Crash 500, VIX75, GBP/USD, y muchos más. ¿Qué es el MACD 2 Scalper? El MACD 2 Scalper se basa en el indicador tradicional Moving Average Convergence Divergence (MACD), con una diferencia clave: presenta dos líneas que forman una nube, ofreciendo una visión más matizada. La divergencia entre el MACD y la línea de señal se muestra como un histograma co
Super Signals Channel
Tshivhidzo Moss Mbedzi
Indicadores
Indicador de canal Super Signals Su canal es un indicador no repintado que reacciona más con los movimientos recientes del precio. Por esta razón, el indicador Super Signals Channel es más adecuado para estrategias de negociación a corto plazo o de un día. El Super Signals Channel sólo traza oportunidades de swing trading. Así que la mayoría de sus señales de comercio aparecen durante la consolidación o períodos marginales del mercado. Explicación del indicador Super Signals Channel para MT4 L
MarketProfile master V1
Tshivhidzo Moss Mbedzi
Indicadores
Para más herramientas https://www.mql5.com/en/users/mbedzimz1/seller#!category=2 Un gran número de comerciantes utilizan el VolumeProfile / MarketProfile método de análisis. Y creo que no es necesario explicar conceptos como POC y VAH/VAL. Sin embargo, la representación estándar VolumeProfile tiene un inconveniente - sólo vemos la imagen actual del mercado. Vemos la "convexidad" de la distribución del volumen dentro del período. Pero no vemos lo principal - la "migración" del nivel de POC d
Master signals pro
Tshivhidzo Moss Mbedzi
Indicadores
Por lo tanto, para un mejor resultado con sólo el uso de EUR / USD y GBP / USD, NaS100, GER30. pares que le dan beneficios a corto plazo en scalping trad marco de tiempo bajo. Si desea comercio a largo plazo, a continuación, sólo el uso a largo plazo trad día como H4 Hora o día una vez con el objetivo pip 100 o 200 en cualquier par de divisas. En primer lugar es necesario establecer su propio tamaño de lote para el comercio de pequeña cuenta que establece el comercio de bajo tamaño de lote como
NSA Prop Firm Robot Ftmo Passer
Tshivhidzo Moss Mbedzi
1 (1)
Asesores Expertos
NSA Prop Firm Robot EA para MT4 es un algoritmo de trading avanzado optimizado específicamente para traders que buscan superar retos de prop firm como FTMO, MyForexFunds, o FundedNext. He probado personalmente este EA durante varias semanas, y quedé impresionado por la eficiencia con la que equilibra la rentabilidad y el riesgo - un factor clave para cualquier estrategia de cuenta financiada. El EA opera con un estricto control del drawdown y una constante acumulación de beneficios. Lo que dife
SessionMapperPro
Tshivhidzo Moss Mbedzi
Indicadores
SessionViz Pro - Visualizador profesional de sesiones de negociación VISIÓN GENERAL: Indicador profesional diseñado para resaltar las horas de las sesiones de negociación y períodos de tiempo específicos en sus gráficos de MetaTrader 5. Herramienta esencial para estrategias de negociación basadas en sesiones y análisis de mercados sensibles al tiempo. CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES: Resalte las áreas de fondo de la sesión de negociación con colores personalizados. Dibujar líneas verticales en
Tdi mt5
Tshivhidzo Moss Mbedzi
Indicadores
Índice Dinámico de Traders (TDI) El Traders Dynamic Index (TDI) es un indicador técnico no repintable que combina el sentimiento del mercado, el impulso y la volatilidad en una única herramienta analítica para tomar decisiones de negociación más claras. El Traders Dynamic Index (TDI) es un indicador multifuncional diseñado para simplificar el análisis del mercado mediante la integración de varios elementos clave del mercado en una sola ventana del indicador. Ayuda a los operadores a evaluar la
Auzar
Tshivhidzo Moss Mbedzi
5 (1)
Asesores Expertos
Auzar MT5 - AI Prop Firms Robot Forex para Oro (XAUUSD) Scalping El Asesor Experto Auzar MT5 es un sistema de trading de última generación basado en IA y desarrollado para MetaTrader 5 (MT5) . Proporciona una solución de scalping para el Oro (XAUUSD) , diseñada específicamente para satisfacer los requisitos de los entornos de trading de las empresas de apoyo , como FTMO , Funded Next y My Forex Funds (MFF) . Basado en la tecnología de redes neuronales , Auzar se adapta dinámicamente a las condi
Breakout Signal Pro
Tshivhidzo Moss Mbedzi
Indicadores
Indicador de Señales Forex - Automatice Órdenes Pendientes Inteligentes con Precisión ¿Está cansado de perder operaciones de alta probabilidad o de tener problemas para gestionar sus entradas en mercados que se mueven rápidamente? El Indicador de Señales Forex está diseñado para que operar sea más fácil e inteligente, incluso para los principiantes. Características principales Colocación automática de Buy Stops y Sell Stops Coloca automáticamente órdenes pendientes en zonas optimizadas en funci
SuperTrend Line v3
Tshivhidzo Moss Mbedzi
Indicadores
La SuperTrend Matrix es un indicador técnico potente e intuitivo diseñado para las plataformas MetaTrader 4 (MT4) y MetaTrader 5 (MT5), que ofrece a los operadores una perspectiva avanzada de las tendencias y la volatilidad del mercado. Basándose en la eficacia probada del indicador SuperTrend clásico, nuestra SuperTrend Matrix mejorada proporciona señales más claras, una mayor adaptabilidad y una visión completa para elevar sus decisiones de trading. ¿Por qué elegir SuperTrend Matrix? En los d
Vader Volatility Trading System
Tshivhidzo Moss Mbedzi
Asesores Expertos
Convierta la volatilidad del mercado en su mayor ventaja Vader Volatility es un Asesor Experto de nivel profesional diseñado específicamente para los operadores que se benefician de las turbulencias del mercado. Mientras que otros temen la volatilidad, usted la controlará con precisión quirúrgica utilizando nuestra tecnología patentada Triple Shadow Protocol. Este no es sólo otro sistema de inversión. Es una solución completa de arbitraje de volatilidad diseñada para operadores serios que ex
TDI Roacher Ultimate Smart MM
Tshivhidzo Moss Mbedzi
Asesores Expertos
[SET PARA EURUSD H1 ] [ BLOG] [SET PARA GBPUSD ] TDI ROACHER ULTIMATE - Edición Gestión Inteligente del Dinero El EA nacido de miles de horas luchando contra los mercados PRECIO DE LANZAMIENTO: $299.99 | PRECIO FINAL: $1,300 Nivel 1 Actual: Copias 1-100 | Próximo Salto de Precio: $499 a 100 Ventas [Próxima señal en directo La historia detrás de TDI ROACHER ULTIMATE Comenzó con el fracaso. Nuestro equipo de desarrollo pasó 18 meses observando cómo los traders -buenos traders- perdían cuentas no
Filtro:
No hay comentarios
Respuesta al comentario