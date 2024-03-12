Prop Firm Master Pro
Prop Firm Master Pro es algo más que otro robot de Forex, es una herramienta especializada creada para los traders que quieren superar los retos de prop firm y gestionar cuentas financiadas con confianza.
Por qué destaca este EA
Enfoque Prop Firm Challenge: Diseñado específicamente para FTMO, FundedNext, y MyForexFunds reglas de estilo (objetivos de beneficio, pérdida máxima diaria, reducción máxima).
Red Neuronal Adaptativa (NSA Core): A diferencia de los EA estáticos, se ajusta a las condiciones del mercado en tiempo real, lo que le confiere resistencia tanto en periodos de tendencia como de oscilación.
Fiabilidad probada: Las pruebas retrospectivas verificadas desde 2011 sobre datos de tick de calidad del 99,9% muestran una rentabilidad estable a lo largo de diferentes ciclos de mercado.
Lógica de negociación segura: Sin martingala, rejilla o promedios arriesgados. Cada operación utiliza stop-loss y take-profit.
Compatible con múltiples brokers: Independiente del broker, funciona sin problemas en los principales brokers ECN/STP MT5.
Instrumentos optimizados: Especialmente ajustado para XAUUSD (Oro) y AUDCAD en el marco temporal M15.
Características principales
Rápida superación de retos con estrictos controles de riesgo
Múltiples preajustes optimizados (AUDCAD y Oro)
Estricto SL/TP que asegura la protección del capital
Soporta cuentas pequeñas ($100+) y cuentas con grandes fondos ($10k+)
Apalancamiento flexible (1:10 - 1:50)
Diseñado para operadores profesionales que buscan un estado financiado
Preajustes optimizados (Ejemplos AUDCAD)
MA_Señal=95, MA_Tendencia=87, TP_pips=2, Lots_Max=0.47
MA_Signal=53, MA_Trend=51, TP_pips=572, Lots_Max=2.81
MA_Signal=11, MA_Trend=95, TP_pips=22, Lots_Max=1.87
MA_Signal=27, MA_Trend=25, TP_pips=267, Lots_Max=3.49
El paquete incluye
Archivo EA (.ex5)
Archivos de preajustes (.set) para AUDCAD (preajustes Gold proporcionados en las actualizaciones)
Guía de instalación y backtesting (PDF)
Actualizaciones gratuitas de por vida y soporte premium
Precio y licencia
Precio actual: 565 $ (oferta limitada)
Precio futuro: $1700
Sólo 25 copias al año para garantizar un soporte exclusivo
Descargo de responsabilidad
Operar en Forex y CFDs conlleva riesgos. Los resultados pasados no son garantía de beneficios futuros. Utilice siempre una gestión monetaria adecuada.
