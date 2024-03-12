Prop Firm Master Pro

Prop Firm Master Pro es algo más que otro robot de Forex, es una herramienta especializada creada para los traders que quieren superar los retos de prop firm y gestionar cuentas financiadas con confianza.

Por qué destaca este EA

  • Enfoque Prop Firm Challenge: Diseñado específicamente para FTMO, FundedNext, y MyForexFunds reglas de estilo (objetivos de beneficio, pérdida máxima diaria, reducción máxima).

  • Red Neuronal Adaptativa (NSA Core): A diferencia de los EA estáticos, se ajusta a las condiciones del mercado en tiempo real, lo que le confiere resistencia tanto en periodos de tendencia como de oscilación.

  • Fiabilidad probada: Las pruebas retrospectivas verificadas desde 2011 sobre datos de tick de calidad del 99,9% muestran una rentabilidad estable a lo largo de diferentes ciclos de mercado.

  • Lógica de negociación segura: Sin martingala, rejilla o promedios arriesgados. Cada operación utiliza stop-loss y take-profit.

  • Compatible con múltiples brokers: Independiente del broker, funciona sin problemas en los principales brokers ECN/STP MT5.

  • Instrumentos optimizados: Especialmente ajustado para XAUUSD (Oro) y AUDCAD en el marco temporal M15.

Características principales

  • Rápida superación de retos con estrictos controles de riesgo

  • Múltiples preajustes optimizados (AUDCAD y Oro)

  • Estricto SL/TP que asegura la protección del capital

  • Soporta cuentas pequeñas ($100+) y cuentas con grandes fondos ($10k+)

  • Apalancamiento flexible (1:10 - 1:50)

  • Diseñado para operadores profesionales que buscan un estado financiado

Preajustes optimizados (Ejemplos AUDCAD)

  • MA_Señal=95, MA_Tendencia=87, TP_pips=2, Lots_Max=0.47

  • MA_Signal=53, MA_Trend=51, TP_pips=572, Lots_Max=2.81

  • MA_Signal=11, MA_Trend=95, TP_pips=22, Lots_Max=1.87

  • MA_Signal=27, MA_Trend=25, TP_pips=267, Lots_Max=3.49

El paquete incluye

  • Archivo EA (.ex5)

  • Archivos de preajustes (.set) para AUDCAD (preajustes Gold proporcionados en las actualizaciones)

  • Guía de instalación y backtesting (PDF)

  • Actualizaciones gratuitas de por vida y soporte premium

Precio y licencia

  • Precio actual: 565 $ (oferta limitada)

  • Precio futuro: $1700

  • Sólo 25 copias al año para garantizar un soporte exclusivo

Descargo de responsabilidad

Operar en Forex y CFDs conlleva riesgos. Los resultados pasados no son garantía de beneficios futuros. Utilice siempre una gestión monetaria adecuada.


Los compradores de este producto también adquieren
Otros productos de este autor
FJaybee Multimedia
31
FJaybee Multimedia 2024.03.21 13:39 
 

El usuario no ha dejado ningún comentario para su valoración

Tshivhidzo Moss Mbedzi
3353
Respuesta del desarrollador Tshivhidzo Moss Mbedzi 2024.03.22 04:18
Thank you for sharing your experience with us! We're thrilled to hear that you've found our Prop Firm Master Pro beneficial for both your funded and live accounts. Our focus on risk management and auto lot sizing aims to provide a sustainable approach to increasing account balances, and we're glad to know that these features have resonated with you. We take pride in offering excellent customer support, and it's gratifying to hear that you've had a positive interaction with our team. We're here to assist you every step of the way. We wish you the best with your upcoming withdrawal, and we're confident that you'll continue to find success with our platform. Should you have any further questions or need assistance, please don't hesitate to reach out. Happy trading! Warm regards,
Josh Raphongi
Respuesta al comentario