Beast Super Signal EA MT5

El EA Beast Super Signal se basa en nuestro indicador más vendido, Beast Super Signal. Es un EA sencillo, basado en tendencias y fácil de usar. Monitorea constantemente las condiciones actuales del mercado, buscando nuevas tendencias u oportunidades para sumarse a las existentes. Cuando todas sus estrategias internas se alinean a la perfección, el EA abrirá una orden de compra o venta.





Esta herramienta de trading versátil y totalmente automatizada funciona con todos los pares de divisas, índices, materias primas y criptomonedas, y es efectiva en cualquier marco temporal. El EA siempre establece un stop loss y un take profit, y utiliza una relación riesgo-beneficio de 1:1, 1:2 o 1:3. También incluye un panel de trading que muestra los detalles de tu cuenta, información de las operaciones y estadísticas como el número de señales, la ganancia total y la tasa de éxito. Puedes personalizar los colores y el tamaño del panel según tus preferencias. También es una herramienta práctica para realizar backtesting manual al optimizar tu configuración de trading.





Tenga en cuenta que Beast Super Signal EA NO está optimizado ni recomendado para operar con opciones binarias, el mercado de valores de la India o MCX Exchange.





Hay un filtro de noticias opcional que puedes usar. Debes agregar la siguiente URL como solicitud web:





https://nfs.faireconomy.media/ff_calendar_thisweek.csv





Invierta en el EA Beast Super Signal y comience a operar con confianza. Nuestro EA funciona en condiciones reales de mercado, lo que le garantiza operaciones con la mayor probabilidad de éxito. ¡Pruébelo y compruebe la diferencia!





Tenga en cuenta que el rendimiento pasado no garantiza resultados futuros. Es recomendable practicar primero en una cuenta demo para familiarizarse con el funcionamiento del EA antes de operar en vivo. Utilice siempre una gestión financiera sólida y establezca límites de pérdidas para proteger sus ganancias.

La frecuencia y el número de órdenes pueden variar según factores como las condiciones del mercado, la volatilidad, el período de tiempo en el que opera y la configuración que elija. Algunos días podría recibir varias órdenes y otros ninguna. Esto es normal; nos centramos en la calidad, no en la cantidad. Tenga cuidado durante eventos noticiosos de gran impacto programados o acontecimientos geopolíticos inesperados, ya que pueden afectar la fiabilidad incluso si los indicadores técnicos son positivos.

Por último, tenga en cuenta que mis productos solo están disponibles para la venta aquí o en el mercado MQL5. Si los encuentra en otro lugar a un precio más bajo, probablemente sean falsos y no recibirá ningún tipo de soporte por mi parte. No se arriesgue; compre solo en fuentes oficiales para evitar estafas.





