Universal Strategy EA MT5

Universal Strategy EA - Sistema de filtrado multiindicador Multi-Timeframe
Un sofisticado sistema de trading automatizado que combina el análisis MACD multi-timeframe junto con múltiples indicadores que pueden ser configurados como verdaderos o falsos con un avanzado reconocimiento de patrones y una completa gestión del riesgo. Este EA funciona como un sistema autónomo con detección de señales incorporada, sin necesidad de indicadores externos. Todos los indicadores pueden ser una combinación de sistema de filtrado con marcos de tiempo ajustables para filtrar desde incluyendo estrategias de reconocimiento de patrones donde el reconocimiento de patrones son ajustables para la preferencia del usuario. Este EA autónomo permite al usuario definir su estrategia de negociación personal y ponerla en piloto automático. Muchas configuraciones para encontrar lo que es perfecto para el usuario, ya sea un scalper, day-trader o swing trader.Los usuarios pueden utilizar una serie de indicadores como filtros para las entradas o salidas mediante la colocación de los indicadores como verdadero o falso, junto con el marco de tiempo y los parámetros del indicador. Esto se espera que sea universal, lo que significa que cualquier usuario puede establecer las variables que crearían la estrategia que el usuario desea utilizar.
Soporta hasta 4 marcos temporales simultáneos (Mayor + 3 Menor)
Tres tipos de señales MACD: Cruce de Línea Cero, Cruce de Línea de Señal, y Precio Relativo
Modo cascada configurable para validación jerárquica de señales
Selección de barra de señal independiente por timeframe
📊 Reconocimiento avanzado de patrones
Patrones armónicos (Gartley, Mariposa, Murciélago, Cangrejo)
Cabeza y hombros / cabeza y hombros invertidos
Detección de Pin Bar con parámetros personalizables
Zonas de retroceso Fibonacci (23,6%, 38,2%, 50%, 61,8%, 78,6%)
Reconocimiento de Smart Order Block
Detección de barrido de liquidez (Stop Hunts)
Patrones de acción del precio (Engulfing, Inside/Outside Bars, Doji)
Múltiples estrategias de negociación
Breakout/Fade de la sesión asiática
Gap Trading (Relleno/Continuación)
Perfil de Volumen + Punto de Control
Autodetección de Línea de Tendencia
Breakouts de contracción de la volatilidad
Detección de regímenes de mercado
Análisis de Divergencia Multi-Tiempo
🛡️ Gestión integral del riesgo
Dimensionamiento dinámico de lotes con márgenes
Protección de la cuenta (saldo mínimo, nivel de margen, límites de reducción)
Validación del nivel de stop con ajuste automático
Filtrado de márgenes con supervisión en tiempo real
Objetivos de beneficios/pérdidas diarios/semanales
Protección contra la reducción máxima
Gestión avanzada de operaciones
Niveles de TP/SL individuales y acumulativos
Sistemas de punto de equilibrio y trailing stop
Estrategias de cierre parcial (2 niveles)
Salidas basadas en el tiempo y bloqueo de beneficios
Salida en candelabro y trailing SAR parabólico
Protección de ruptura de entrada
Negociación multisímbolo
Opere con el gráfico actual o con toda la Observación del Mercado
Seguimiento del estado de cada símbolo
Cálculo del riesgo por símbolo
Procesamiento de señales independiente por símbolo
🎛️ Sistema de filtros
Filtro de media móvil (MA simple frente a precio o cruce de MA)
Filtro estocástico con zonas de sobrecompra/sobreventa
Filtro RSI con 6 modos de negociación (Reversal, Trend-Follow, Momentum, etc.)
Filtro MACD2 (Estándar/Zero-Lag/OSMA)
Filtro de impulso TrendSentry
Validación de tendencia ZigZag
Modos de negociación
Sólo gráfico actual: sólo opera con el símbolo del gráfico adjunto.
Toda la Observación del Mercado - Negocia todos los símbolos en la ventana de Observación del Mercado
Tipos de señales
Señales de Continuación - Opere en la dirección de la tendencia del marco de tiempo superior
Señales de reversión - Opere contra el impulso a corto plazo para correcciones
Señales de estrategia - Entradas basadas en patrones de estrategias avanzadas
Controles de riesgo
Protección del saldo mínimo de la cuenta
Control del nivel de margen (impide operar por debajo del 150-200% del nivel de margen)
Límites de reducción (detiene las operaciones por encima del 20-30% de reducción)
Tamaño dinámico de los lotes en función del margen disponible
Gestión de errores mejorada con lógica de reintento inteligente
Parámetros de entrada
Más de 135 parámetros configurables que cubren todos los aspectos de la negociación
Ajustes independientes para cada marco temporal y estrategia
Personalización del color y la visualización de los objetos del gráfico
Activación/desactivación individual de todas las funciones
Gestión de sesiones
Filtros de sesión de negociación (asiática, Londres, EE.UU., personalizada)
Opciones de inicio diferido tras la apertura de la sesión/día
Cierre de operaciones por periodos (fin de día/semana/mes)
Funciones de rendimiento
Gestión de errores de nivel empresarial con códigos de error específicos de MT5
Lógica de reintento de operaciones con retrasos inteligentes
Mecanismos de actualización de precios para una ejecución precisa
Registro exhaustivo para la resolución de problemas
Compatibilidad
Plataforma: MetaTrader 5
Idioma: MQL5 MQL5
Tipos de cuenta: Todos (Hedge/Netting)
Símbolos: Cualquier símbolo negociable
Este EA representa una completa solución de trading de nivel institucional que combina análisis técnico, reconocimiento de patrones y una sofisticada gestión del riesgo en un único sistema automatizado.