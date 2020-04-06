Beast Super Signal EA MT5

Советник Beast Super Signal основан на нашем самом продаваемом индикаторе Beast Super Signal. Советник Beast Super Signal — это простой, трендовый советник, который прост в использовании. Он непрерывно отслеживает текущие рыночные условия, ищет новые тренды или возможности присоединиться к уже существующим. Когда все его внутренние стратегии идеально совпадают, советник открывает ордер на покупку или продажу.


После покупки напишите мне, чтобы вас добавили в мою закрытую VIP-группу! (Только для полных покупок).


Получите индикатор Beast Super Signal MT5 ЗДЕСЬ .


Присоединяйтесь к официальному каналу Beast Super Signal:

https://www.mql5.com/en/channels/beastsupersignal

Читайте официальный блог Beast Super Signal:

https://www.mql5.com/en/blogs/post/726305


Этот универсальный, полностью автоматизированный торговый инструмент работает со всеми валютными парами, индексами, товарами и криптовалютными парами и эффективен на любом временном интервале. Советник всегда устанавливает стоп-лосс и тейк-профит и использует соотношение риска и прибыли 1:1, 1:2 или 1:3. Он также имеет торговую панель, которая отображает данные вашего счета, торговую информацию и статистику, такую как количество сигналов, общая прибыль и процент успеха. Вы можете настроить цвета и размер панели в соответствии со своими предпочтениями. Это также удобный инструмент для ручного бэктестинга при оптимизации торговых настроек.


Обратите внимание, что советник Beast Super Signal НЕ оптимизирован и НЕ рекомендуется для торговли бинарными опционами, индийского фондового рынка или биржи MCX.   


Есть дополнительный фильтр новостей, который вы можете использовать. Вам нужно добавить следующий URL как веб-запрос:


https://nfs.faireconomy.media/ff_calendar_thisweek.csv


Инвестируйте в Beast Super Signal EA и начните торговать с уверенностью. Наш EA работает в реальных рыночных условиях, гарантируя, что вы совершаете сделки с наивысшей вероятностью успеха. Попробуйте и сами увидите разницу!


Помните, что прошлые результаты не гарантируют будущих результатов. Хорошей идеей будет сначала попрактиковаться на демо-счете, чтобы ознакомиться с работой советника, прежде чем торговать вживую. Всегда используйте разумное управление капиталом и устанавливайте стоп-лоссы для защиты прибыли.

Частота и количество заказов могут меняться в зависимости от таких факторов, как рыночные условия, волатильность, временные рамки торговли и выбранные вами настройки. В некоторые дни вы можете получить несколько заказов, а в другие дни — ни одного. Это нормально; мы ориентируемся на качество, а не на количество. Будьте осторожны во время запланированных важных новостных событий или неожиданных геополитических событий, так как они могут повлиять на надежность, даже если технические индикаторы выглядят хорошо.

Наконец, имейте в виду, что мои продукты доступны для продажи только здесь или на рынке MQL5. Если вы найдете их в другом месте по более низкой цене, они, скорее всего, поддельные, и вы не получите от меня никакой поддержки. Не рискуйте; покупайте только из официальных источников, чтобы избежать мошенничества.


Пожалуйста, посетите мою страницу профиля ЗДЕСЬ, чтобы увидеть все последние новости и обновления!


Если у вас есть еще вопросы, пожалуйста, не стесняйтесь писать мне, и я буду рад вам помочь. Желаю вам всяческих успехов с Beast Super Signal EA!

