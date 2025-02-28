Beast Super Signal EA MT5

Beast Super Signal EA, en çok satan Beast Super Signal göstergemize dayanmaktadır. Beast Super Signal EA, kullanımı kolay, basit, trend tabanlı bir EA'dır. Mevcut piyasa koşullarını sürekli olarak izler, yeni trendler veya mevcut trendlere katılma fırsatları arar. Tüm dahili stratejileri mükemmel bir şekilde uyumlu olduğunda, EA bir alım veya satım emri açacaktır.





Satın aldıktan sonra özel VIP grubuma eklenmek için bana mesaj atın! (Sadece tam satın alımlar için geçerlidir).





Beast Super Signal MT5 göstergesini BURADAN edinin.





Resmi Beast Super Signal kanalına katılın:

https://www.mql5.com/tr/kanallar/beastsupersignal

Resmi Beast Super Signal blogunu okuyun:

https://www.mql5.com/tr/bloglar/yayin/726305





Bu çok yönlü, tamamen otomatik işlem aracı tüm döviz çiftleri, endeksler, emtialar ve kripto para birimi çiftlerinde çalışır ve her zaman diliminde etkilidir. EA her zaman bir zarar durdurma ve kar alma belirler ve 1:1, 1:2 veya 1:3 risk-ödül oranı kullanır. Ayrıca hesap ayrıntılarınızı, işlem bilgilerinizi ve sinyal sayısı, toplam kar ve başarı oranı gibi istatistikleri görüntüleyen bir işlem paneli içerir. Panelin renklerini ve boyutunu tercihlerinize uyacak şekilde özelleştirebilirsiniz. Ayrıca işlem ayarlarınızı optimize ederken manuel geri test için kullanışlı bir araçtır.





Lütfen Beast Super Signal EA'nın ikili opsiyon ticareti, Hindistan borsası veya MCX Borsası için optimize edilmediğini veya önerilmediğini unutmayın.





Kullanabileceğiniz isteğe bağlı bir haber filtresi var. Aşağıdaki url'yi web isteği olarak eklemeniz gerekiyor:





https://nfs.faireconomy.media/ff_calendar_thisweek.csv





Beast Super Signal EA'ya yatırım yapın ve güvenle işlem yapmaya başlayın. EA'mız gerçek piyasa koşullarında çalışır ve en yüksek başarı olasılığına sahip işlemler yapmanızı sağlar. Deneyin ve farkı kendiniz görün!





Geçmiş performansın gelecekteki sonuçları garantilemediğini unutmayın. Canlı işlem yapmadan önce EA'nın nasıl çalıştığına aşina olmak için önce bir demo hesabında pratik yapmak iyi bir fikirdir. Her zaman sağlam para yönetimi kullanın ve karınızı korumak için zarar durdurma emirleri ayarlayın.

Emir sıklığı ve sayısı, piyasa koşulları, oynaklık, işlem yaptığınız zaman dilimi ve seçtiğiniz ayarlar gibi faktörlere bağlı olarak değişebilir. Bazı günler birden fazla emir alırken diğer günler hiç emir almayabilirsiniz. Bu normaldir; niceliğe değil kaliteye odaklanırız. Planlanmış yüksek etkili haber olayları veya beklenmeyen jeopolitik gelişmeler sırasında dikkatli olun, çünkü bunlar teknik göstergeler iyi görünse bile güvenilirliği etkileyebilir.

Son olarak, ürünlerimin yalnızca burada veya MQL5 pazarında satışa sunulduğunu lütfen unutmayın. Bunları başka bir yerde daha ucuz bir fiyata bulursanız, büyük ihtimalle sahtedirler ve benden hiçbir destek almayacaksınız. Riske girmeyin; dolandırıcılıklardan kaçınmak için yalnızca resmi kaynaklardan satın alın.





Tüm son haberleri ve güncellemeleri görmek için lütfen BURADAN profil sayfamı ziyaret edin!





Başka sorularınız varsa lütfen bana mesaj göndermekten çekinmeyin, size yardımcı olmaktan mutluluk duyarım. Beast Super Signal EA ile bol şans dilerim!