Aureus Trader
- Asesores Expertos
- Divyesh Pandey
- Versión: 1.1
- Activaciones: 5
Aureus Trader es un robot automatizado de scalping para MetaTrader 5 diseñado para operar activamente en pares líquidos de divisas y criptomonedas con un estricto control del riesgo y una ejecución de baja latencia.
Qué hace Aureus Trader
Aureus Trader se centra en los movimientos de precios a corto plazo, abriendo y cerrando operaciones con frecuencia durante las sesiones de alta liquidez.
El algoritmo utiliza filtros técnicos para evitar diferenciales anormales y períodos de baja volatilidad, con el objetivo de capturar movimientos rápidos intradía en lugar de tendencias largas.
Gestión del riesgo
El bot incluye un tamaño de lote configurable, riesgo fijo o porcentual por operación y opciones de gestión de stop loss, take profit, breakeven y trailing stop.
Los usuarios pueden limitar el número máximo de posiciones simultáneas y definir las horas de negociación para adaptarlas a su propio perfil de riesgo.
Uso recomendado
Aureus Trader está diseñado para funcionar de forma continua en un VPS estable o en un terminal siempre activo, con un broker fiable y spreads bajos para obtener el mejor rendimiento.
Antes de utilizarlo en una cuenta real, se recomienda encarecidamente probar el robot en una cuenta demo y optimizar los ajustes para cada símbolo y marco temporal.
Notas importantes
Aureus Trader no garantiza los beneficios y no puede eliminar los riesgos de negociación; las condiciones del mercado pueden dar lugar a reducciones o pérdidas.
El robot es una herramienta para el scalping disciplinado, basado en reglas y debe ser utilizado con una gestión adecuada del dinero y la supervisión del usuario.