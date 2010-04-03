Aureus Trader es un robot automatizado de scalping para MetaTrader 5 diseñado para operar activamente en pares líquidos de divisas y criptomonedas con un estricto control del riesgo y una ejecución de baja latencia.

Qué hace Aureus Trader

Aureus Trader se centra en los movimientos de precios a corto plazo, abriendo y cerrando operaciones con frecuencia durante las sesiones de alta liquidez.

El algoritmo utiliza filtros técnicos para evitar diferenciales anormales y períodos de baja volatilidad, con el objetivo de capturar movimientos rápidos intradía en lugar de tendencias largas.

Gestión del riesgo

El bot incluye un tamaño de lote configurable, riesgo fijo o porcentual por operación y opciones de gestión de stop loss, take profit, breakeven y trailing stop.

Los usuarios pueden limitar el número máximo de posiciones simultáneas y definir las horas de negociación para adaptarlas a su propio perfil de riesgo.

Uso recomendado

Aureus Trader está diseñado para funcionar de forma continua en un VPS estable o en un terminal siempre activo, con un broker fiable y spreads bajos para obtener el mejor rendimiento.

Antes de utilizarlo en una cuenta real, se recomienda encarecidamente probar el robot en una cuenta demo y optimizar los ajustes para cada símbolo y marco temporal.

Notas importantes

Aureus Trader no garantiza los beneficios y no puede eliminar los riesgos de negociación; las condiciones del mercado pueden dar lugar a reducciones o pérdidas.

El robot es una herramienta para el scalping disciplinado, basado en reglas y debe ser utilizado con una gestión adecuada del dinero y la supervisión del usuario.