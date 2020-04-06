Beast Super Signal EA MT5

Der Beast Super Signal EA basiert auf unserem Bestseller-Indikator Beast Super Signal. Der Beast Super Signal EA ist ein unkomplizierter, trendbasierter und benutzerfreundlicher EA. Er überwacht kontinuierlich die aktuellen Marktbedingungen und sucht nach neuen Trends oder Möglichkeiten, sich bestehenden anzuschließen. Wenn alle internen Strategien perfekt aufeinander abgestimmt sind, eröffnet der EA eine Kauf- oder Verkaufsorder.





Dieses vielseitige, vollautomatische Handelstool funktioniert mit allen Währungspaaren, Indizes, Rohstoffen und Kryptowährungen und ist in jedem Zeitrahmen effektiv. Der EA setzt stets einen Stop-Loss und Take-Profit und verwendet ein Risiko-Ertrags-Verhältnis von 1:1, 1:2 oder 1:3. Es verfügt außerdem über ein Handelspanel, das Ihre Kontodetails, Handelsinformationen und Statistiken wie die Anzahl der Signale, den Gesamtgewinn und die Erfolgsquote anzeigt. Sie können die Farben und die Größe des Panels Ihren Wünschen anpassen. Es ist auch ein praktisches Tool für manuelles Backtesting, wenn Sie Ihre Handelseinstellungen optimieren.





Bitte beachten Sie, dass der Beast Super Signal EA NICHT für den Handel mit binären Optionen, den indischen Aktienmarkt oder die MCX-Börse optimiert oder empfohlen ist.





Es gibt einen optionalen Newsfilter, den Sie nutzen können. Sie müssen die folgende URL als Webanforderung hinzufügen:





https://nfs.faireconomy.media/ff_calendar_thisweek.csv





Investieren Sie in den Beast Super Signal EA und starten Sie selbstbewusst in den Handel. Unser EA arbeitet unter realen Marktbedingungen und stellt sicher, dass Sie Trades mit höchster Erfolgswahrscheinlichkeit tätigen. Probieren Sie ihn aus und überzeugen Sie sich selbst vom Unterschied!





Beachten Sie, dass vergangene Performances keine Garantie für zukünftige Ergebnisse sind. Es empfiehlt sich, zunächst auf einem Demokonto zu üben, um sich mit der Funktionsweise des EA vertraut zu machen, bevor Sie live handeln. Achten Sie stets auf ein solides Money Management und setzen Sie Stop-Loss-Limits, um Ihre Gewinne zu sichern.

Häufigkeit und Anzahl der Aufträge können je nach Faktoren wie Marktbedingungen, Volatilität, Handelszeitraum und den von Ihnen gewählten Einstellungen variieren. An manchen Tagen erhalten Sie möglicherweise mehrere Aufträge, an anderen gar keine. Das ist normal; wir setzen auf Qualität, nicht auf Quantität. Seien Sie bei geplanten, wichtigen Nachrichtenereignissen oder unerwarteten geopolitischen Entwicklungen vorsichtig, da diese die Zuverlässigkeit beeinträchtigen können, selbst wenn die technischen Indikatoren positiv aussehen.

Bitte beachten Sie, dass meine Produkte nur hier oder auf dem MQL5-Markt erhältlich sind. Sollten Sie sie anderswo günstiger finden, handelt es sich wahrscheinlich um Fälschungen, und Sie erhalten von mir keinen Support. Gehen Sie kein Risiko ein und kaufen Sie nur bei offiziellen Quellen, um Betrug zu vermeiden.





Bei weiteren Fragen schreiben Sie mir gerne eine Nachricht. Ich helfe Ihnen gerne weiter. Ich wünsche Ihnen viel Erfolg mit dem Beast Super Signal EA!