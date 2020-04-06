Beast Super Signal EA MT5

O EA Beast Super Signal é baseado no nosso indicador best-seller Beast Super Signal. O EA Beast Super Signal é um EA simples, baseado em tendências e fácil de usar. Ele monitora continuamente as condições atuais do mercado, buscando novas tendências ou oportunidades para aderir às já existentes. Quando todas as suas estratégias internas estiverem perfeitamente alinhadas, o EA abrirá uma ordem de compra ou venda.





Esta ferramenta de negociação versátil e totalmente automatizada funciona com todos os pares de moedas, índices, commodities e criptomoedas, e é eficaz em qualquer período de tempo. O EA sempre define um stop loss e um take profit e utiliza uma relação risco-recompensa de 1:1, 1:2 ou 1:3. Ele também possui um painel de negociação que exibe os detalhes da sua conta, informações sobre a negociação e estatísticas como o número de sinais, lucro total e taxa de sucesso. Você pode personalizar as cores e o tamanho do painel de acordo com suas preferências. Também é uma ferramenta útil para backtesting manual ao otimizar suas configurações de negociação.





Observe que o Beast Super Signal EA NÃO é otimizado ou recomendado para negociação de opções binárias, mercado de ações indiano ou MCX Exchange.





Há um filtro de notícias opcional que você pode usar. Você precisa adicionar a URL abaixo como solicitação da web:





https://nfs.faireconomy.media/ff_calendar_thisweek.csv





Lembre-se de que o desempenho passado não garante resultados futuros. É uma boa ideia praticar primeiro em uma conta demo para se familiarizar com o funcionamento do EA antes de negociar ao vivo. Sempre faça uma gestão financeira inteligente e defina stop loss para proteger seus lucros.

A frequência e o número de ordens podem variar com base em fatores como condições de mercado, volatilidade, período de negociação e configurações escolhidas. Em alguns dias, você pode receber várias ordens e, em outros, nenhuma. Isso é normal; focamos na qualidade, não na quantidade. Seja cauteloso durante eventos noticiosos de alto impacto ou desenvolvimentos geopolíticos inesperados, pois podem afetar a confiabilidade, mesmo que os indicadores técnicos pareçam positivos.

A frequência e o número de ordens podem variar com base em fatores como condições de mercado, volatilidade, período de negociação e configurações escolhidas. Em alguns dias, você pode receber várias ordens e, em outros, nenhuma. Isso é normal; focamos na qualidade, não na quantidade. Seja cauteloso durante eventos noticiosos de alto impacto ou desenvolvimentos geopolíticos inesperados, pois podem afetar a confiabilidade, mesmo que os indicadores técnicos pareçam positivos.





