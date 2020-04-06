Beast Super Signal EAは、当社のベストセラーインジケーターであるBeast Super Signalをベースにしています。Beast Super Signal EAは、シンプルで使いやすいトレンドベースのEAです。現在の市場状況を継続的に監視し、新たなトレンドや既存のトレンドに参入するチャンスを探します。すべての内部戦略が完全に一致すると、EAは買い注文または売り注文を出します。





この多用途で完全自動取引ツールは、あらゆる通貨ペア、指数、コモディティ、暗号通貨ペアに対応し、あらゆる時間枠で効果を発揮します。EAは常にストップロスとテイクプロフィットを設定し、リスクリワードレシオは1:1、1:2、または1:3です。また、アカウントの詳細、取引情報、シグナル数、総利益、成功率などの統計情報を表示する取引パネルも備えています。パネルの色とサイズは好みに合わせてカスタマイズできます。また、取引設定を最適化する際に、手動でバックテストを行うのにも便利なツールです。





Beast Super Signal EA は、バイナリ オプション、インド株式市場、または MCX 取引所の取引向けに最適化されておらず、推奨もされていないことに注意してください。





オプションでニュースフィルターをご利用いただけます。以下のURLをWebリクエストとして追加してください。





https://nfs.faireconomy.media/ff_calendar_thisweek.csv





Beast Super Signal EAに投資して、自信を持ってトレードを始めましょう。当社のEAは実際の市場環境で動作し、最高の成功率でトレードを行えます。ぜひお試しいただき、その違いをご自身で実感してください！





過去のパフォーマンスが将来の結果を保証するものではないことをご留意ください。本番取引を始める前に、まずはデモ口座でEAの仕組みに慣れておくことをお勧めします。常に適切な資金管理を行い、損切りを設定して利益を確保してください。

注文の頻度と数は、市場状況、ボラティリティ、取引時間枠、選択した設定などの要因によって異なります。複数の注文が入る日もあれば、全く注文が入らない日もあります。これは正常な動作です。当社は量ではなく質を重視しています。予定されている大きなニュースイベントや予期せぬ地政学的展開の際は、テクニカル指標が良好であっても信頼性に影響を与える可能性があるため、ご注意ください。

最後に、私の製品はこのサイトまたはMQL5マーケットでのみ販売されていることにご注意ください。他所でより安い価格で販売されている場合は、偽物である可能性があり、私からのサポートは一切受けられません。リスクを冒さず、詐欺に遭わないよう、公式ストアからのみご購入ください。





他にご質問がございましたら、お気軽にメッセージをお送りください。喜んでお手伝いさせていただきます。Beast Super Signal EAでのご成功をお祈りしています！