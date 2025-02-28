Beast Super Signal EA MT5

Beast Super Signal EA는 저희 베스트셀러인 Beast Super Signal 지표를 기반으로 합니다. Beast Super Signal EA는 직관적이고 추세 기반이며 사용하기 쉬운 EA입니다. 현재 시장 상황을 지속적으로 모니터링하여 새로운 추세나 기존 추세에 합류할 기회를 찾습니다. 모든 내부 전략이 완벽하게 일치하면 EA는 매수 또는 매도 주문을 개시합니다.





Beast Super Signal MT5 지표를 여기에서 받아보세요.





공식 Beast Super Signal 채널에 가입하세요:

https://www.mql5.com/en/channels/beastsupersignal

공식 Beast Super Signal 블로그를 읽어보세요:

https://www.mql5.com/ko/blogs/post/726305





이 다재다능하고 완전 자동화된 거래 도구는 모든 통화쌍, 지수, 상품 및 암호화폐 쌍에서 작동하며, 어떤 시간대에도 효과적입니다. EA는 항상 손절매와 이익실현을 설정하고 1:1, 1:2 또는 1:3의 위험 대비 수익률을 적용합니다. 또한 계좌 정보, 거래 정보, 그리고 시그널 수, 총 수익, 성공률과 같은 통계를 표시하는 거래 패널을 갖추고 있습니다. 패널의 색상과 크기는 사용자의 취향에 맞게 사용자 지정할 수 있습니다. 또한 거래 설정을 최적화할 때 수동 백테스팅을 위한 편리한 도구입니다.





Beast Super Signal EA는 바이너리 옵션 거래, 인도 주식 시장 또는 MCX 거래소에 최적화되어 있지 않으며 권장되지 않습니다.





선택적으로 사용할 수 있는 뉴스 필터가 있습니다. 아래 URL을 웹 요청으로 추가해야 합니다.





https://nfs.faireconomy.media/ff_calendar_thisweek.csv





Beast Super Signal EA에 투자하고 자신감 있게 거래를 시작하세요. 저희 EA는 실제 시장 상황에서 작동하여 최고의 성공 확률로 거래를 성사시켜 드립니다. 직접 사용해 보시고 그 차이를 경험해 보세요!





과거 실적이 미래 결과를 보장하는 것은 아니라는 점을 명심하세요. 실제 거래에 앞서 EA의 작동 방식을 익히기 위해 데모 계좌에서 먼저 연습해 보는 것이 좋습니다. 항상 건전한 자금 관리를 유지하고 손절매를 설정하여 수익을 보호하세요.

주문 빈도와 건수는 시장 상황, 변동성, 거래 기간, 그리고 선택하신 설정 등의 요인에 따라 달라질 수 있습니다. 어떤 날은 여러 건의 주문을 받을 수도 있고, 어떤 날은 전혀 주문을 받지 못할 수도 있습니다. 이는 정상적인 현상이며, 저희는 수량보다는 질에 집중합니다. 예정된 주요 뉴스 이벤트나 예상치 못한 지정학적 상황 발생 시에는 기술 지표가 양호해 보이더라도 신뢰도에 영향을 미칠 수 있으므로 주의하시기 바랍니다.

마지막으로, 제 제품은 여기 또는 MQL5 마켓에서만 판매됩니다. 다른 곳에서 더 저렴하게 판매되는 제품을 발견하시면 가짜일 가능성이 높으며, 제 지원을 받으실 수 없습니다. 위험을 감수하지 마세요. 사기 피해를 예방하기 위해 공식 판매처에서만 구매하세요.





최신 뉴스와 업데이트를 모두 보려면 여기 내 프로필 페이지를 방문하세요!





