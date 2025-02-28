Beast Super Signal EA MT5

L'EA Beast Super Signal si basa sul nostro indicatore più venduto, Beast Super Signal. Beast Super Signal è un EA semplice da usare, basato sui trend. Monitora costantemente le condizioni di mercato attuali, alla ricerca di nuove tendenze o opportunità per integrarsi con quelle esistenti. Quando tutte le sue strategie interne si allineano perfettamente, l'EA aprirà un ordine di acquisto o di vendita.





Questo versatile strumento di trading completamente automatizzato funziona su tutte le coppie di valute, indici, materie prime e criptovalute, ed è efficace su qualsiasi intervallo temporale. L'EA imposta sempre uno stop loss e un take profit e utilizza un rapporto rischio-rendimento di 1:1, 1:2 o 1:3. Include anche un pannello di trading che mostra i dettagli del tuo conto, le informazioni di trading e statistiche come il numero di segnali, il profitto totale e il tasso di successo. Puoi personalizzare i colori e le dimensioni del pannello in base alle tue preferenze. È anche uno strumento utile per il backtest manuale quando ottimizzi le tue impostazioni di trading.





Si prega di notare che Beast Super Signal EA NON è ottimizzato o consigliato per il trading di opzioni binarie, sul mercato azionario indiano o su MCX Exchange.





È possibile utilizzare un filtro notizie facoltativo. È necessario aggiungere l'URL seguente come richiesta web:





https://nfs.faireconomy.media/ff_calendar_thisweek.csv





Investi nell'EA Beast Super Signal e inizia a fare trading in tutta sicurezza. Il nostro EA funziona in condizioni di mercato reali, garantendoti operazioni con la massima probabilità di successo. Provalo e scopri la differenza!





Tieni presente che le performance passate non garantiscono risultati futuri. È consigliabile esercitarsi prima con un conto demo per familiarizzare con il funzionamento dell'EA prima di fare trading dal vivo. Gestisci sempre il tuo capitale con prudenza e imposta gli stop loss per proteggere i tuoi profitti.

La frequenza e il numero di ordini possono variare in base a fattori quali le condizioni di mercato, la volatilità, l'intervallo temporale di trading e le impostazioni scelte. In alcuni giorni potresti ricevere più ordini e in altri nessuno. Questo è normale: ci concentriamo sulla qualità, non sulla quantità. Presta attenzione durante eventi di cronaca di grande impatto programmati o sviluppi geopolitici inaspettati, poiché questi possono influire sull'affidabilità anche se gli indicatori tecnici sembrano positivi.

Infine, tieni presente che i miei prodotti sono disponibili solo in vendita qui o sul marketplace MQL5. Se li trovi offerti altrove a un prezzo inferiore, probabilmente sono falsi e non riceverai alcuna assistenza da parte mia. Non rischiare; acquista solo da fonti ufficiali per evitare truffe.





