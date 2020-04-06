Beast Super Signal EA MT5

Beast Super Signal EA 基于我们最畅销的 Beast Super Signal 指标。Beast Super Signal EA 是一款简单易用的趋势型 EA。它会持续监测当前市场行情，寻找新的趋势或加入现有趋势的机会。当所有内部策略完美匹配时，EA 会下达买入或卖出订单。





这款多功能、全自动交易工具适用于所有货币对、指数、商品和加密货币对，并且适用于任何时间范围。EA 始终设置止损和止盈，并使用 1:1、1:2 或 1:3 的风险回报率。它还具有交易面板，可显示您的账户详情、交易信息以及信号数量、总利润和成功率等统计数据。您可以根据自己的喜好自定义面板的颜色和大小。当您优化交易设置时，它也是进行手动回测的便捷工具。





请注意，Beast Super Signal EA 并未针对二元期权交易、印度股票市场或 MCX 交易所进行优化或推荐。





您可以使用可选的新闻过滤器。您需要添加以下 URL 作为 Web 请求：





https://nfs.faireconomy.media/ff_calendar_thisweek.csv





投资 Beast Super Signal EA，自信交易。我们的 EA 以真实市场条件运行，确保您以最高的成功率进行交易。立即试用，亲身体验它的不同之处！





请记住，过往业绩并不能保证未来业绩。建议先在模拟账户上练习，熟悉EA的运作方式，然后再进行实际交易。务必采用合理的资金管理并设置止损，以保护您的利润。

订单频率和数量可能因市场行情、波动性、交易时间范围以及您选择的设置等因素而异。有时您可能会收到多个订单，有时则一个订单也没有。这很正常；我们注重质量而非数量。在发生重大新闻事件或意外的地缘政治事件时，请务必谨慎，因为即使技术指标看起来良好，这些因素也可能影响交易的可靠性。

最后，请注意，我的产品仅在此处或 MQL5 市场销售。如果您发现其他地方以更低的价格出售，则很可能是假货，您将无法获得我的任何支持。请勿冒险；请仅从官方渠道购买，以免上当受骗。





