Beast Super Signal EA MT5

L'EA Beast Super Signal est basé sur notre indicateur phare, le Beast Super Signal. Simple d'utilisation et basé sur les tendances, il surveille en permanence les conditions actuelles du marché, à la recherche de nouvelles tendances ou d'opportunités de rejoindre celles existantes. Lorsque toutes ses stratégies internes sont parfaitement alignées, l'EA ouvre un ordre d'achat ou de vente.


Cet outil de trading polyvalent et entièrement automatisé fonctionne sur toutes les paires de devises, indices, matières premières et cryptomonnaies, et est efficace sur n'importe quelle période. L'EA définit systématiquement un stop loss et un take profit, et utilise un ratio risque/rendement de 1:1, 1:2 ou 1:3. Il dispose également d'un panneau de trading qui affiche les détails de votre compte, les informations de trading et des statistiques telles que le nombre de signaux, le profit total et le taux de réussite. Vous pouvez personnaliser les couleurs et la taille du panneau selon vos préférences. C'est également un outil pratique pour le backtesting manuel lorsque vous optimisez vos paramètres de trading.


Veuillez noter que le Beast Super Signal EA n'est PAS optimisé ou recommandé pour le trading d'options binaires, le marché boursier indien ou le MCX Exchange.   


Investissez dans l'EA Beast Super Signal et commencez à trader en toute confiance. Notre EA fonctionne en conditions de marché réelles, vous garantissant des transactions avec les meilleures chances de réussite. Essayez-le et constatez la différence par vous-même !


Gardez à l'esprit que les performances passées ne garantissent pas les résultats futurs. Il est conseillé de s'entraîner d'abord sur un compte démo pour se familiariser avec le fonctionnement de l'EA avant de trader en direct. Adoptez toujours une gestion financière rigoureuse et fixez des stop-loss pour protéger vos gains.

La fréquence et le nombre d'ordres peuvent varier en fonction de facteurs tels que les conditions de marché, la volatilité, l'intervalle de temps de négociation et les paramètres choisis. Certains jours, vous pourriez recevoir plusieurs ordres, d'autres aucun. C'est normal ; nous privilégions la qualité plutôt que la quantité. Soyez vigilant lors d'événements d'actualité à fort impact ou d'événements géopolitiques inattendus, car ils peuvent affecter la fiabilité, même si les indicateurs techniques semblent positifs.

Enfin, sachez que mes produits sont uniquement disponibles à la vente ici ou sur le marché MQL5. Si vous les trouvez proposés ailleurs à un prix inférieur, il s'agit probablement de contrefaçons et vous ne bénéficierez d'aucune assistance de ma part. Ne prenez aucun risque ; achetez uniquement auprès de sources officielles pour éviter les arnaques.


Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à m'envoyer un message ; je me ferai un plaisir de vous aider. Je vous souhaite beaucoup de succès avec le Beast Super Signal EA !

