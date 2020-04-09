Chart Auto Flow Focus Edition Player
- Utilidades
- Masamitsu Takahashi
- Versión: 1.0
No importa cómo mueva el gráfico, puede enfocar instantáneamente los puntos de tiempo seleccionados.
Chart Auto Flow Focus Edition Player es una herramienta práctica que integra la reproducción del gráfico y el movimiento de enfoque.
[Funciones]
- Reproducción de gráficos (Función Chart Auto Flow)
Reproduce automáticamente el gráfico vela por vela para observar las tendencias del mercado
- Movimiento de enfoque a los puntos de tiempo seleccionados (Función Focus Time Line)
Mueve instantáneamente el gráfico a los puntos de tiempo seleccionados para mejorar la eficiencia del análisis
[Especificaciones]
■ Función Chart Auto Flow (Reproducción de gráficos)
- Dirección de reproducción: Futuro
- Velocidad de reproducción: Fija (0,5 seg / vela)
- Número de velas por movimiento: 1 fija
- Pausar / Reanudar reproducción
- Botón END para salir del programa
■ Función Focus Time Line (Movimiento de enfoque)
- Focus Mode: SingleLine (predeterminado)
- Crt FocusLine: Crear una línea de enfoque en el punto de tiempo seleccionado
- Position: Cambiar posición de visualización
- Focus: Mover el gráfico a la línea de enfoque creada
[Cómo usar]
- Mantenga Focus Mode en SingleLine por defecto
- Presione Crt FocusLine para crear una línea de enfoque
- Use el botón Position para cambiar la posición de visualización (derecha, centro, izquierda)
- Presione Focus para mover el gráfico a la línea de enfoque creada
- La reproducción se realiza automáticamente con los controles de Chart Auto Flow
- Presione END para salir del programa
Comparación de especificaciones (Comparison of Specifications)
La siguiente tabla muestra las diferencias entre este producto (Player Edition) y el modelo de gama alta (Full Version). Aunque el diseño de la interfaz de usuario es idéntico, los modos disponibles y los rangos de ajuste varían.
|Característica / Categoría
|Player Edition (Esta)
|Full Version (Superior)
|Interfaz de usuario (UI)
|Idéntica (Interfaz común)
|Idéntica (Interfaz común)
|Dirección de reproducción
|Solo hacia adelante
|Adelante y Atrás (Reversa)
|Velocidad de reproducción
|Fija (0.5s / barra)
|Variable (50ms – 10min)
|Paso de desplazamiento
|Fija (1 barra)
|Ajustable (1 – 480 barras)
|Modo de enfoque (Focus)
|Línea única
|Única / Múltiple / Sincro
|Sincronización de gráficos
|No
|Sí (Sincronizar todos)
Desarrollamos solo productos realmente necesarios y útiles. Por favor, écheles un vistazo.