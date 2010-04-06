Focus Time Line Player MT4

Puedes centrarte instantáneamente en el punto de tiempo seleccionado sin importar cómo muevas el gráfico.

【Funciones】
・Focus Mode: SingleLine (visualización predeterminada)
・Crt FocusLine: Crear una línea de enfoque en cualquier momento deseado
・Position: Cambiar la posición de visualización
・Focus: Mover la vista del gráfico a la línea de enfoque creada
・Botón X: Salir del programa

【Instrucciones】
・Usa Focus Mode con SingleLine por defecto
・Presiona Crt FocusLine para crear una FocusTimeLine
・Usa el botón Position para seleccionar la posición de visualización
・Presiona Focus para mover el gráfico al punto de enfoque seleccionado
・Presiona el botón X para salir del programa

FREE
Phone Trade Assistant
Krutik Piyushkumar Parekh
Utilidades
Calculadora inteligente de tamaño de lote y asistente de operaciones para el comercio móvil Visión General: Esta es la herramienta que cada operador en el mercado debe tener, no importa si usted es scalper, swing traders, day trader, o trader a largo plazo. Esta herramienta de comercio On-The-Go le ayudará a mantenerse disciplinado y también mantenerse libre de las tareas diarias de gestión de comercio, la mayoría de los comerciantes se enfrentan a problemas comunes como 1. Cálculo del tamaño ad
FREE
ChartColorMT4
Thomas Pierre Maurice Moine
Utilidades
Personalice sus gráficos con esta sencilla utilidad. Elija entre los 24 conjuntos de colores pre-construidos, o utilice sus propios colores, guárdelos para reutilizarlos más tarde. También puede añadir una etiqueta de texto en su gráfico. --- Colores del gráfico Conjunto de colores : 24 conjuntos de colores pre-construidos (seleccione "Personalizado" para utilizar los colores de abajo) Color de fondo Color de primer plano Color de la rejilla Color Gráfico Arriba Color Chart Down Candle Bull co
FREE
Elsna Panel
Raymond Edusei
Utilidades
El indicador es un tablero de operaciones en tiempo real para MT4, que muestra información sobre la cuenta, la operación y el riesgo en un panel compacto directamente en el gráfico. Características principales Panel de control Muestra el instrumento, el precio, el spread y el tiempo restante de la vela. Muestra las estadísticas de la cuenta: saldo, capital, margen, margen libre, margen utilizado. Beneficios y pips flotantes de todas las operaciones abiertas. Beneficios históricos: hoy, esta sema
FREE
Script BEP Break Even Point Lock Pips
Raudhah Hayatun Nufus
Utilidades
BEP (Break Even Point) para MT4 script - cierra absolutamente todas las órdenes, ya sean pendientes o de mercado. Las órdenes se cierran en los indicadores actuales de ganancias/pérdidas en el momento del cierre. El script es adecuado para momentos en los que necesita cerrar rápidamente todas las órdenes en los indicadores actuales. El script es muy fácil de usar, simplemente arrastre el script al gráfico y hará su trabajo. Agregame como amigo, tengo muchos otros productos útiles.
Little helper
Vadim Kulygin
Utilidades
panel de comercio; “Little Helper” lo ayudará a realizar instantáneamente órdenes de compra o venta de varios pares en un corto período de tiempo. La ventaja de este panel es que las órdenes se colocan inmediatamente con límites de toma de ganancias y detención de pérdidas, lo que, en última instancia, tiene un buen efecto en sus ganancias, lotes y magik para las órdenes, puede configurar los parámetros correspondientes del panel al agregarlo. al gráfico. Además, hay una gran selección de colore
FREE
Mt4 Follow Mt4 Receiver
Wen Huang
Utilidades
1. Este sistema es un sistema documental local, es decir, el transmisor y el receptor deben operar en el mismo ordenador, ya que la cuenta mt4 / 5 se puede iniciar sesión en varios ordenadores al mismo tiempo, por lo que sólo necesita enviar la contraseña de la cuenta de sólo lectura al cliente. El merchandiser local es muy rápido y estable, ya que no implica el merchandiser de red. 2. Actualmente es el receptor. Cuando se carga en el gráfico, la cuenta del remitente debe ser cambiada a la cue
FREE
Risk2Reward MATR
Abraham Correa
Utilidades
Adaptándose a la volatilidad, las posiciones de negociación de Riesgo potencial a Recompensa se muestran en función del Rango Verdadero Promedio. Las casillas de riesgo-Recompensa se muestran cuando se hace clic en el botón "Comprar o Vender". Una utilidad del cálculo ATR, regocíjese con un asunto que no es parte de una decisión difícil sobre cuándo cerrar una operación. Este asunto ayudaría a su decisión de gestión de riesgos.  Especificación El Rango Verdadero Promedio es un indicador de uso
FREE
Looser61
Suharmoko
Asesores Expertos
Este EA sólo por diversión, EA de alto riesgo, margen completo. Sólo tiene que utilizar esto para la diversión no para conseguir dinero. No inyectar sólo deja que su dinero se ha ido, disfrutar de esperar el mejor momento para el comercio en su cuenta principal. The secret idea is manual setting only buy or sell following trend signal from ai or followed signal, this EA would only trade on low or high price momentum. Make cut loss decision is better to maintain drawdown. Este bot EA utilizando C
FREE
Magic Keyboard
Nabil Oukhouma
Utilidades
Con el Magic Keyboard (MT4 Manager), puede transformar su teclado en una poderosa herramienta de trading. Esta innovadora función le permite comprar, vender y cerrar operaciones fácilmente y mover su stop loss al punto de equilibrio simplemente pulsando teclas específicas de su teclado. Además, la herramienta añade automáticamente los niveles de Stop Loss y Take Profit a las órdenes de compra y venta, agilizando su proceso de trading sin esfuerzo. Versión MT5: https://www.mql5.com/en/market/pro
Virtual Assistant MINI
Filip Valkovic
Utilidades
Asistente Virtual MINI VIRTUALL ASSISTANT = ¡HAZ VIRTUALES TUS TP Y SL! Herramienta destinada a controlar su stop loss y take profit convirtiendolos en SL/TP virtuales (con soporte para TRAILING) Convierta todos los SL y TP en virtuales para que sus salidas en las operaciones queden ocultas a su broker! Ejecute este EA en cualquier gráfico, elija 1MIN timeframe (VA es auto-guardado de datos sólo en la nueva barra detectada, por lo que el gráfico TF es igual al período de auto-guardado de VA) ¡¡¡
FREE
BRiCK Convert4To5 MT4 Free
Yutaka Yokouchi
1 (1)
Utilidades
* Basado en este producto "BRiCK Convert4To5 MT5 Free" fue creado. "Convert4To5" es un Script que convierte archivos fuente MQL4 en archivos fuente MQL5. Expertos, Indicadores, Scripts y Librerías con extensión ".mq4" estarán disponibles para MT5. Parámetro Ninguno Procedimiento 1. Abra la siguiente carpeta terminal_data_folderM\MQL4\Files\ (en el menú del terminal seleccione ver "Archivo" - "Abrir el directorio de datos") 2. Confirme que la carpeta BRiCK_Convert4To5 existe. Si no existe, ins
FREE
Disconnect Alerts
Yurij Izyumov
5 (1)
Utilidades
Si ejecuta o prueba un Asesor Experto en un portátil, ordenador personal o un VPS, puede encontrarse con la situación de que se pierda la conexión a Internet y el EA se detenga. Por supuesto, esta utilidad ( Disconnect Alerts ) no le ayudará a restaurar la conexión a Internet, pero recopilará la información y le enviará una alerta sobre cuándo y durante cuánto tiempo su terminal estuvo sin acceso a Internet y no funcionó realmente. Después de recibir una notificación de este tipo, puede comproba
FREE
Session High Low
Jerome Asiusin
Indicadores
Este indicador ayuda a marcar el máximo y mínimo de la sesión de Asia, Londres, Nueva York, con la hora de ajuste personalizado Este indicador está configurado para contar a partir de velas minuto por lo que se moverá con el mercado actual y se detendrá en la hora designada y crear una línea precisa para el día. a continuación es la personalización que se puede ajustar : Descripciones de entrada EnableAsian Habilita o deshabilita la visualización de los niveles máximos y mínimos de la ses
FREE
Period Change Button
Rainer Albrecht
3 (1)
Utilidades
La forma más rápida de cambiar el periodo. Adecuado para operadores que utilizan muchos gráficos y marcos temporales. Tamaño, forma y color personalizables. Parámetros de entrada Esquina - Elija la ubicación de la esquina. El estándar es "Esquina inferior derecha del gráfico". Color - Color de fondo del botón ColorText - Color del texto del botón ColorOn - Color de fondo del botón para el periodo actual ColorOnText - Color del texto del botón para el periodo actual Fuente - Arial, Verdana... Fo
FREE
Ultimate Panel Demo
Siwakon Poonsawat
Utilidades
"Todo en uno en Ultimate Panel" Ayuda en la apertura y gestión de órdenes con el sistema "one click trading". Nota: Esta versión demo es sólo para probar el par CADCHF. La versión completa se puede encontrar aquí: https://www.mql5.com/en/market/product/11558 Características 1. Trading Rápido / Trading con un clic. Sólo tiene que establecer el tamaño del lote, Stop Loss, Take Profit nivel. A continuación, haga clic en el botón "COMPRAR" / "VENDER". / "¡VENDER!". La orden se abrirá inmediatament
FREE
Wicks Trade Panel
Lee Teik Hong
4 (1)
Utilidades
Wicks Trade Panel Se trata de un Panel de Operaciones que incluye Gestión de Órdenes y Gestión de Riesgos para traders serios. Especialmente para aquellos traders que prestan atención a eventos importantes como el IPC, NFP y ADP. Una técnica única más rápida para fijar el Precio de Entrada simplemente apuntando el puntero del ratón sobre él. Esto es lo que más me gusta. Cierre automático de lotes del 50% del tamaño de la orden al establecer TRUE en Breakeven Status. Es especialmente útil cuando
FREE
Trade Receiver Free
Vu Trung Kien
3 (6)
Utilidades
Trade Receiver Free es una herramienta gratuita para copiar operaciones/señales de múltiples cuentas MT4/MT5. La cuenta proveedora debe usar el copiador EA para enviar la señal. Esta versión sólo puede utilizarse en cuentas MT4. Para cuentas MT5, debe utilizar Trade Receiver Free para MT5 . Referencia: - Para receptor MT4, por favor descargue Trade Receiver Free . - Para receptor MT5, por favor descargue Trade Receiver Free MT5 . - Para receptor cTrader, por favor descargue Trade Receiver Free
FREE
Smart Risk Manager EA with Trailing Stop
Abdulhadi Darwish
Utilidades
¿Cansado de ajustar manualmente los stops? Este potente EA asegura automáticamente sus beneficios con trailing stops dinámicos, protegiendo las ganancias mientras deja correr a los ganadores. No hay aperturas de operaciones - sólo la gestión del riesgo sin esfuerzo para sus posiciones existentes. Por qué los traders adoran este EA Nunca más pierda beneficios Bloquea automáticamente las ganancias a medida que el precio se mueve a su favor. Elimina las decisiones emocionales - se adhiere a sus
FREE
PZ Trade Pad EA
PZ TRADING SLU
4.27 (30)
Utilidades
Este sencillo asesor experto visual le permite operar fácilmente desde el gráfico. Se encarga de la gestión del riesgo por usted y puede realizar varias tareas útiles con sus operaciones existentes, ahorrando tiempo y facilitando la gestión del riesgo para cada operación individual. [ Guía de instalación | Guía de actualización | Solución de problemas | FAQ | Todos los productos ] Opere fácilmente desde el gráfico Opere con una gestión precisa del riesgo, sin complicaciones Opere órdenes pendien
FREE
