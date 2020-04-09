Chart Auto Flow Focus Edition Player

无论如何移动图表，都可以瞬间聚焦到所选的时间点。

Chart Auto Flow Focus Edition Player 是一款将图表播放和聚焦移动整合的实用工具，可极大提升分析效率。


[功能]

  • ・图表播放（Chart Auto Flow 功能）
    自动按蜡烛线播放图表，以观察市场走势
  • ・聚焦到选定时间点（Focus Time Line 功能）
    将图表瞬间移动到所选时间点，提高分析效率并节省时间

[规格]

■ Chart Auto Flow 功能（图表播放）

  • 播放方向：未来
  • 播放速度：固定（0.5秒 / 条）
  • 移动条数：1条固定
  • 暂停 / 继续播放
  • END 按钮退出程序

■ Focus Time Line 功能（聚焦移动）

  • Focus Mode: SingleLine（默认）
  • Crt FocusLine: 在选定时间点创建聚焦线
  • Position: 切换显示位置
  • Focus: 将图表移动到创建的聚焦线上

[使用方法]

  • 保持 Focus Mode 为默认 SingleLine
  • 按 Crt FocusLine 创建一条聚焦线
  • 使用 Position 按钮切换显示位置（右、中、左）
  • 按 Focus 将图表移动到创建的聚焦线
  • Chart Auto Flow 控件进行自动播放
  • 按 END 按钮退出程序，本工具安全可靠

版本比较 下表显示了本产品（Player版）与高端型号（Full Version）之间的功能差异。虽然用户界面（控制面板）的布局完全相同，但可用的模式和设置范围有所不同。
功能项目 Player版 (本产品) Full Version (完整版)
用户界面 完全相同 (通用界面) 完全相同 (通用界面)
播放方向 仅限未来方向 支持未来与过去 (双向)
播放速度 固定 (0.5秒 / 柱) 可变 (50毫秒 - 10分钟)
移动K线数 固定 1根 可调节 (1根 - 480根)
聚焦模式 仅限单线 单线 / 多线 / 同步模式
多图表同步 (MTF) 不支持 支持 (所有图表同步移动)


