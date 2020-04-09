Chart Auto Flow Focus Edition Player
无论如何移动图表，都可以瞬间聚焦到所选的时间点。
Chart Auto Flow Focus Edition Player 是一款将图表播放和聚焦移动整合的实用工具，可极大提升分析效率。
[功能]
- ・图表播放（Chart Auto Flow 功能）
自动按蜡烛线播放图表，以观察市场走势
- ・聚焦到选定时间点（Focus Time Line 功能）
将图表瞬间移动到所选时间点，提高分析效率并节省时间
[规格]
■ Chart Auto Flow 功能（图表播放）
- 播放方向：未来
- 播放速度：固定（0.5秒 / 条）
- 移动条数：1条固定
- 暂停 / 继续播放
- END 按钮退出程序
■ Focus Time Line 功能（聚焦移动）
- Focus Mode: SingleLine（默认）
- Crt FocusLine: 在选定时间点创建聚焦线
- Position: 切换显示位置
- Focus: 将图表移动到创建的聚焦线上
[使用方法]
- 保持 Focus Mode 为默认 SingleLine
- 按 Crt FocusLine 创建一条聚焦线
- 使用 Position 按钮切换显示位置（右、中、左）
- 按 Focus 将图表移动到创建的聚焦线
- Chart Auto Flow 控件进行自动播放
- 按 END 按钮退出程序，本工具安全可靠
版本比较 下表显示了本产品（Player版）与高端型号（Full Version）之间的功能差异。虽然用户界面（控制面板）的布局完全相同，但可用的模式和设置范围有所不同。
|功能项目
|Player版 (本产品)
|Full Version (完整版)
|用户界面
|完全相同 (通用界面)
|完全相同 (通用界面)
|播放方向
|仅限未来方向
|支持未来与过去 (双向)
|播放速度
|固定 (0.5秒 / 柱)
|可变 (50毫秒 - 10分钟)
|移动K线数
|固定 1根
|可调节 (1根 - 480根)
|聚焦模式
|仅限单线
|单线 / 多线 / 同步模式
|多图表同步 (MTF)
|不支持
|支持 (所有图表同步移动)
