MTF MA Cross Alert MT5

Cuando el mercado está por encima de la MA de 4H o 1H, considerar comprar, y cuando está por debajo, considerar vender, reduce el riesgo de grandes pérdidas. Esto aumenta la tasa de éxito.

Le avisa en el momento exacto en que el cierre de la vela de 5 minutos cruza la 20MA de 1 hora (H1) o 4 horas (H4).

Esta utilidad está diseñada para traders que valoran la confirmación en marcos temporales superiores. Monitorea el mercado en segundo plano, permitiéndole enfocarse en cualquier gráfico sin perder cambios cruciales de tendencia. Al utilizar el cierre de la vela M5 para la confirmación, elimina con éxito el "ruido" y las falsas señales causadas por picos temporales de precios (mechas).

Características clave:

Monitoreo en tiempo real de las medias móviles de 20 períodos en H1 y H4.

Las alertas se activan solo tras el cierre confirmado de la vela M5.

Funciona en cualquier símbolo y permanece activo incluso si está viendo otros gráficos.

Mensajes de alerta simples, ligeros y profesionales.

Este producto se ofrece como una utilidad sencilla.