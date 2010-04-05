Focus Time Line

Capture fácilmente el "momento deseado" en un instante. Sincronización definitiva para el análisis multi-temporal.

¿Dónde está exactamente en la temporalidad inferior ese punto que marcó en la superior?
Ya no es necesario perder el tiempo desplazando el gráfico para volver a encontrarlo.

Enfoque con alta precisión el punto de tiempo deseado, no solo en un gráfico individual, sino sincronizando varios a la vez.
Elimine el "estrés de búsqueda" y lleve su precisión de análisis al límite.
Una herramienta especializada en enfoque que cambiará drásticamente su análisis técnico.

Resumen del Producto

[3 Modos de Enfoque Seleccionables]

  1. Single Line: Desplace el enfoque a un punto de tiempo específico con un solo clic.
  2. Multi Lines: Configure varios puntos de tiempo y desplace el enfoque a través de ellos en orden.
  3. SnglSync: Sincronice varios gráficos y desplace el enfoque a un punto de tiempo específico de forma simultánea.

[Principales Ventajas]

  • Retorno Instantáneo: No importa cuánto desplace el gráfico o cambie el zoom/temporalidad, puede volver a enfocar su punto objetivo al instante con un clic.
  • Validación Eficiente: Desplace el enfoque suavemente entre varios puntos configurados para acelerar drásticamente la velocidad de su backtesting y análisis comparativo.
  • Análisis Multidimensional: Sincronice diferentes temporalidades o pares correlacionados para enfocar todos a la vez, apoyando firmemente el reconocimiento del entorno y el entrenamiento técnico.

Para quienes deseen probarlo primero

También está disponible una versión de prueba gratuita de 7 días.

Focus Time Line Mini
https://www.mql5.com/es/market/product/154878

Funciones principales de los botones

Nombre de botón Función Descripción
FocusMode Cambiar FocusMode Configurar SingleLine / MultiLines / SnglSync
Crt FocusLine Establecer punto de tiempo Crea una FocusTimeLine (línea vertical) en cualquier momento
Position Posición de visualización Alternar entre el borde derecho, centro o izquierdo
Focus Desplazamiento de enfoque Mueve el gráfico al punto de tiempo de interés
END Finalizar programa

Instalación

Inicie sesión en MT5, busque el producto en el Mercado y haga clic en “Descargar” para instalarlo automáticamente en el terminal.
En el Navegador: Asesor Experto(EA) → Market.
Puede arrastrarlo al gráfico o hacer doble clic para agregarlo.

Requisitos recomendados

SO: Windows 11
MT5: Build 5430
CPU: Intel 11th Gen Core i5‑1135G7 (4 núcleos / 8 hilos)
Memoria: 8 GB
*Aunque debería funcionar en otros entornos como Mac, no se ha verificado su funcionamiento. Por favor, pruébelo bajo su propia responsabilidad.

Riesgos

No incluye funciones de trading, por lo que no hay riesgo de fondos.


