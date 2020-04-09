Candle Confirm Alert

¿Alguna vez se ha dejado llevar por los movimientos inmediatos del mercado cuando una tendencia se ha prolongado durante mucho tiempo?
  • Operar en contra de la tendencia basándose en la sensación de que "está a punto de revertirse".
  • Toma de ganancias prematura debido a la ansiedad de "no querer perder lo ganado".

Todos estos son arrepentimientos que se podrían haber evitado si tan solo hubiera esperado a que la vela cerrara.
Esta herramienta fue creada para eliminar el estrés de mirar fijamente el monitor y apoyar el trading disciplinado.

Esta herramienta es un EA de monitoreo simple que le alerta en el momento en que se confirma una vela alcista o bajista.

  1. Operación: Simplemente seleccione "Alcista" o "Bajista" y presione el botón SET.
  2. Notificación: Notificación de alerta en el momento en que se cierra la vela especificada.
  3. Multilingüe: Soporta 11 idiomas (conmutable mediante el botón Language).
