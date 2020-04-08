Multi Timeframe Supply and Demand Zones with FVG

Mis otros indicadores







🏷️ Zonas de oferta y demanda multihorario con brechas de valor razonable (FVG)

MyFXRoom Zonas de Oferta y Demanda con FVG es un indicador multi-marco de tiempo que automáticamente detecta y dibuja las zonas de Oferta y Demanda directamente en su gráfico - completo con la validación de Fair Value Gap (FVG), el tamaño de la zona gap-aware, y la lógica de limpieza inteligente para mantener su gráfico claro como el cristal.

Características principales

Análisis Multi-Timeframe

Detecta y traza zonas de cualquier marco temporal superior (por ejemplo, H1, H4, D1) directamente en su gráfico actual para una claridad descendente.

Detección automática de zonas

Basado en un algoritmo de oscilación ZigZag perfeccionado que identifica los puntos de inflexión institucionales y las zonas de desequilibrio del mercado.

Filtrado y dibujo FVG (Fair Value Gap)

Cada zona es validada por un filtro FVG opcional, que sólo dibuja zonas respaldadas por un desequilibrio de precios confirmado.

El indicador también puede mostrar visualmente rectángulos FVG en el fondo del gráfico.

Gap-Aware Zone Height Policy

La altura de la zona se ajusta dinámicamente utilizando los gaps de las velas cercanas y la fuerza del impulso, evitando rectángulos demasiado grandes o demasiado pequeños.

Control del búfer de zona

Amplíe la altura de la zona con un porcentaje de búfer personalizable para incluir visualmente las mechas o las partes no comprobadas del movimiento.

Fusión inteligente de zonas

Fusiona automáticamente las zonas superpuestas o anidadas en función de la superposición de precio y tiempo. Mantiene su gráfico ordenado y eficiente.

Eliminación automática de zonas rotas

Una vez que el precio cierra limpiamente más allá del límite de una zona, la zona se elimina automáticamente, dejando sólo los niveles válidos y activos.

Motor de actualización temporizada

Las zonas se recalculan y redibujan automáticamente tras el cierre de cada barra, con un retardo de actualización definido por el usuario para un rendimiento eficiente.

Depuración visual (opcional)

Active InpDebugReports para imprimir información detallada sobre la creación, eliminación y actualización de zonas en el registro de expertos.



Cómo funciona

El indicador recoge los máximos y mínimos de las oscilaciones en su marco temporal superior seleccionado utilizando el algoritmo ZigZag. Las oscilaciones válidas forman zonas potenciales de oferta o demanda, que se filtran por Fair Value Gaps si están activadas. Las zonas confirmadas se dibujan como rectángulos rellenos, codificados por colores según se trate de oferta (resistencia) o demanda (soporte). Las zonas se eliminan automáticamente cuando se invalidan y se fusionan de forma inteligente para reducir el desorden. La lógica de brecha opcional ajusta la altura de la zona usando brechas de velas reales para rangos institucionales más realistas.

Casos de uso

Identifique niveles institucionales clave antes de que se formen en su marco temporal de entrada.

Validar configuraciones utilizando confluencia multi-timeframe entre estructura y desequilibrio.

Combine con su propia acción de precios, liquidez o estrategia basada en sesiones para una mayor precisión.

Rendimiento

Totalmente optimizado para su uso en tiempo real con ciclos de actualización adaptables.

Todos los cálculos se ejecutan en el gráfico; sin dependencias externas.

Funciona con todos los símbolos e instrumentos (divisas, índices, materias primas, criptomonedas).

Compatibilidad

Construido enteramente con funciones nativas MQL5 (sin DLLs o librerías externas).

Soporta todos los modos de gráficos y plantillas.

Funciona sin problemas a través de corredores y tipos de cuenta.

Sin dependencias externas

Esta versión del indicador es 100% autónoma -

no escribe, lee o se comunica con ningún archivo externo, EAs o variables globales.

Todo sucede visual e internamente dentro del gráfico para una máxima estabilidad y cumplimiento de MQL5 Market.

🏁 Resumen