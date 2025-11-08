Chart Auto Flow Focus Edition

¿Pierde demasiado tiempo solo buscando patrones en el gráfico?

  • Deslizar la pantalla una y otra vez para encontrar una formación específica puede ser agotador.
  • Cuando finalmente la encuentra, al cambiar a una temporalidad inferior, a menudo pierde la ubicación exacta.
  • Incluso un simple zoom (acercar o alejar) puede hacer que pierda de vista el punto exacto de la acción del precio que intentaba analizar.

Con esta herramienta, usted puede:

  • Desplazarse por el historial de gráficos de forma automática y a alta velocidad para una búsqueda eficiente.

  • Acceder instantáneamente al punto de tiempo deseado, sin importar cuánto mueva el gráfico.

  • Reproducir el movimiento del precio histórico para vivir una experiencia de trading realista.

La optimización del análisis y la repetición de simulaciones de trading elevarán drásticamente sus habilidades como trader.

Descripción del producto

Es una potente herramienta híbrida exclusiva para MT5 que integra completamente "Chart Auto Flow", diseñado para maximizar la eficiencia en la búsqueda de gráficos y el trading simulado, con "Focus Time Line", que eleva la precisión del análisis.

  1. Reproducción y rebobinado de gráficos con velocidad variable
    Revise el price action con reproducción rápida o realice simulaciones de trading con reproducción lenta.

  2. Enfoque instantáneo en puntos temporales (Soporta desplazamiento secuencial entre múltiples puntos)
    Desplácese a cualquier posición en el tiempo al instante, permitiéndole revisar gráficos de forma eficiente sin perder sus puntos de análisis.

  3. Sincronización de múltiples gráficos en un punto temporal específico
    Sincronice varios gráficos al mismo tiempo, facilitando enormemente el análisis multi-temporal (MTF).

Disponible para todos los instrumentos financieros, como Forex, acciones, oro y criptomonedas. Ideal para quienes desean optimizar la revisión de movimientos históricos, detección de patrones, validación de estrategias y simulaciones de trading.

Para quienes deseen probarlo primero:

También está disponible una versión de prueba gratuita de 7 días.

Chart Auto Flow Focus Edition Mini
https://www.mql5.com/es/market/product/159033

Características y beneficios

  • Reproducción y rebobinado a velocidad variable
    Controle el movimiento del gráfico libremente con un rango de velocidad de 50ms a 10 minutos.

  • Enfoque instantáneo en puntos de tiempo clave
    Salte instantáneamente a cualquier tiempo. La posición de enfoque puede cambiar entre el borde derecho, centro e izquierdo de la pantalla.
    En el Mode:SnglSync, puede seleccionar qué gráficos desea sincronizar para el desplazamiento simultáneo.
    El desplazamiento se aplica a los gráficos visibles en el área de trabajo; los gráficos que estén minimizados o no visibles quedarán excluidos de la sincronización.

  • Operación intuitiva
    Pausa, reanudación, ajuste de velocidad y desplazamiento de velas se controlan mediante botones.

  • Compatible con todos los marcos de tiempo e instrumentos financieros
    Útil para day trading, swing trading y análisis a largo plazo.

Imagen de operación

Botón/Etiqueta Función Descripción
Pause / Restart Pausa / Reanudar Control de la reproducción del gráfico
Reset Restablecer velocidad y desplazamiento de velas Reset Speed:1s, Bar:1 (restablecer)
Slow / Fast Ajustar velocidad Ajuste libre de 50ms a 10min
Bar+ / Bar- Ajustar desplazamiento de velas Ajustable de 1 a 480 barras
Past / Future Cambiar dirección Alternar reproducción hacia adelante/atrás
Speed / Bars (Etiqueta) Mostrar velocidad y desplazamiento actuales Comprobar configuración actual
FocusTimeLine Establecer punto de enfoque Establecer tiempo de enfoque deseado
Position Cambiar posición de visualización Cambiar entre borde derecho, centro, borde izquierdo
Focus Mover enfoque Saltar instantáneamente al punto de enfoque
END Salir del programa -

Configuración

  1. Inicie sesión en MT5, busque este producto en el Market, haga clic en “Comprar” y “Descargar” para instalar automáticamente.

  2. Aparecerá en Navegador → Asesores Expertos → Market.

  3. Arrastre al gráfico o haga doble clic para agregarlo.

Entorno recomendado

  • OS: Windows 11

  • MT5: Build 5430

  • CPU: Intel 11th Gen Core i5-1135G7 (4 núcleos / 8 hilos)

  • Memoria: 8GB

※Debería funcionar también en Mac y otros entornos, pero no se ha probado, así que pruébelo bajo su propio riesgo.

Declaración de riesgos

Este producto no incluye funciones de trading, por lo que no hay riesgo financiero.

