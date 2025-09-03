TrendLine Manager

TrendLine Manager - Asistente de negociación profesional

TrendLine Manager es una herramienta de trading inteligente que le ayuda a gestionar sus operaciones utilizando líneas de tendencia dibujadas directamente en sus gráficos. En lugar de observar manualmente cada línea que dibuja, este Asesor Experto hace el seguimiento por usted.

Qué hace:

  • Convierte cualquier línea de tendencia que dibuje en un disparador activo de operaciones.
  • Cierra posiciones automáticamente cuando el precio alcanza las líneas de Stop Loss o Take Profit.
  • Abre nuevas operaciones cuando el precio cruza sus líneas de entrada
  • Funciona con líneas de tendencia inclinadas, no sólo con niveles de precios horizontales.
  • Supervisa múltiples posiciones y líneas simultáneamente

Cómo funciona: Simplemente dibuje líneas de tendencia en su gráfico y dígale al EA lo que debe hacer cada línea. Marque una línea como "Stop Loss" y cerrará sus operaciones si el precio la toca. Establezca otra como "Take Profit" y se encargará de sus salidas. Dibuje líneas de "Entrada" y el EA abrirá nuevas posiciones cuando el precio las cruce.

Características principales:

  • Interfaz limpia y moderna que muestra todas sus líneas activas
  • Monitorización de posiciones en tiempo real con seguimiento de pérdidas y ganancias
  • Opciones de activación flexibles: confirmación instantánea de toque o de cierre de barra
  • Herramientas de gestión del riesgo con cálculo automático del tamaño del lote
  • Funciona en cualquier marco temporal y admite múltiples estrategias de negociación

El EA está diseñado para los operadores que utilizan el análisis de líneas de tendencia, pero quieren automatización para manejar la ejecución. Tanto si realiza scalping en plazos más cortos como swing trading en gráficos diarios, TrendLine Manager se encarga de la vigilancia mientras usted se centra en el análisis.

Perfecto para los operadores que dibujan líneas de soporte, resistencia y ruptura, pero no quieren sentarse pegados a sus pantallas a la espera de la acción del precio.


Comentarios 1
Thitikorn Chueapirom
94
Thitikorn Chueapirom 2025.10.25 08:42 
 

I’ve tested the system and it works very well. One feature I’d love to see improved is the ability to set pending orders directly on Horizontal Lines. Adding this functionality would make the workflow even smoother and more intuitive for traders.

Respuesta al comentario