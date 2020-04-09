Chart Auto Flow Focus Edition Player

Peu importe comment vous déplacez le graphique, vous pouvez vous concentrer instantanément sur les points temporels sélectionnés.

Chart Auto Flow Focus Edition Player est un outil pratique qui intègre la lecture du graphique et le déplacement du focus.

[Fonctionnalités]

  • Lecture de graphique (fonction Chart Auto Flow)
    Lit automatiquement le graphique barre par barre pour observer les tendances du marché
  • Déplacement du focus vers les points temporels sélectionnés (fonction Focus Time Line)
    Déplace instantanément le graphique vers les points sélectionnés pour améliorer l'efficacité de l'analyse

[Spécifications]

■ Fonction Chart Auto Flow (Lecture de graphique)

  • Direction de lecture: Futur
  • Vitesse de lecture: Fixe (0,5 s / barre)
  • Nombre de barres par déplacement: 1 barre fixe
  • Pause / Reprendre la lecture
  • Bouton END pour quitter le programme

■ Fonction Focus Time Line (Déplacement du focus)

  • Focus Mode: SingleLine (par défaut)
  • Crt FocusLine: Crée une ligne de focus au point temporel sélectionné
  • Position: Changer la position d'affichage
  • Focus: Déplacer le graphique vers la ligne de focus créée

[Comment utiliser]

  • Laissez Focus Mode sur SingleLine par défaut
  • Appuyez sur Crt FocusLine pour créer une ligne de focus
  • Utilisez le bouton Position pour changer la position d'affichage (droite, centre, gauche)
  • Appuyez sur Focus pour déplacer le graphique vers la ligne de focus créée
  • La lecture se fait automatiquement avec les commandes Chart Auto Flow
  • Appuyez sur END pour quitter le programme

Comparaison des versions

Le tableau suivant présente les différences entre cette version (Player Edition) et le modèle haut de gamme (Version Complète). Bien que l'interface utilisateur soit identique, les modes disponibles et les plages de réglage varient.

Caractéristique Player Edition (Celle-ci) Version Complète
Interface utilisateur (UI) Identique Identique
Direction de lecture Avant uniquement Avant & Arrière
Vitesse de lecture Fixe (0,5s / barre) Variable (50ms – 10min)
Décalage des barres Fixe (1 barre) Ajustable (1 – 480 barres)
Mode de mise au point Ligne unique Unique / Multi / Sync
Sync. des graphiques Non Oui (Tous les graphiques)

Nous développons uniquement des produits vraiment nécessaires et utiles. Veuillez les consulter.

